兒童口罩產能調度中 疫情指揮中心重申不必人人戴口罩

武漢肺炎疫情未減，中央流行疫情指揮中心宣布，為使國內口罩需求合理配置，31日起政府全數徵用國內口罩工廠的生產一般醫用口罩及外科手術口罩。圖為台北市一家醫療器材店貼出口罩售完公告。中央社記者徐肇昌攝 109年1月31日

（中央社記者張茗喧台北31日電）開學在即，許多家長擔憂買不到兒童口罩。經濟部今天說，目前已徵用10廠商、日產400萬片口罩，未來將協調生產兒童口罩；但指揮中心籲生病應在家休息，不建議戴口罩上學。

中央流行疫情指揮中心下午召開記者會，媒體提問聚焦口罩徵用、銷售等問題。指揮中心重申，健康民眾不需一律戴口罩，請優先讓有慢性病、就醫、陪病、探病需求的民眾購買。

經濟部工業局副局長楊志清說，根據經濟部統計，去年國內口罩每天平均進口120萬片，國內產能方面，每天平均生產188萬片，其中70%國內使用、30%出口。

楊志清指出，按去年情況，國內每天口罩需求量約250萬片，近日因疫情影響、需求提升，昨天已對10家口罩業者發出疫情物資徵用書，並協調業者以三班制、24小時輪班，將生產量能提升到最大，每天可生產400萬片，其中140萬片作為醫療、防疫公務使用，另外260萬片將作為民生供應，目前口罩在全球都是重要物資，因此才以徵用方式將國內生產的口罩留在國內提供防疫使用。

楊志清解釋，第一波釋出到超商的口罩之所以賣新台幣8元，主要是年前必須請業者加班趕工，加上物流集中、運輸、鋪貨到超商以及業者包裝等成本評估，經討論後才定出此價格，今天已徵用10家業者每天生產的400萬片口罩，明天起將降至6元，暫定實施至2月15日，並採取每人限購3片措施，確保民眾需要使用時都能買到。

楊志清表示，國內有生產事實、藥證的口罩業者共25家，今天會再對國內另外15家口罩業者發出徵用書，但因這15家產能較小，預計每天產能約可增加40萬片。

隨開學季到來，許多幼兒園要求孩子戴兒童口罩上學，但很多家長抱怨根本買不到兒童口罩。

楊志清表示，據瞭解，國內兒童口罩產能約占整體口罩產量的10%，但因生產成人、兒童口罩的機台一樣，僅模具需要調整，未來會和教育部協商掌握在學學生人數，將協調業者調配生產兒童口罩。

不過，指揮中心應變監測官莊人祥表示，站在指揮中心立場，並不建議兒童上學戴口罩，若生病應在家休息，外出再戴口罩。教育部司長黃雯玲表示，對於強制學童戴口罩的幼兒園，將請地方教育局協助宣導協調。

武漢肺炎延燒，民眾除了瘋搶口罩，酒精、酒精棉片等產品也被搶購一空。楊志清說，這類產品平時使用量並不高，加上春節產能降低，面臨民眾瘋搶才會突然大缺貨，實際上這些產品的原料供應無虞，未來業者會加班生產供應民眾需求。（編輯：管中維）1090131