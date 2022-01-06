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疫情53/300

疫情拉警報 陳時中：口服藥採購案進入最後談判

2022/1/6 16:12（1/6 18:24 更新）
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台灣已於去年11月19日簽定默沙東COVID-19口服藥物採購合約，預計購買1萬人份以上藥物。（圖取自默沙東集團網頁merck.com）
台灣已於去年11月19日簽定默沙東COVID-19口服藥物採購合約，預計購買1萬人份以上藥物。（圖取自默沙東集團網頁merck.com）
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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北6日電）國內出現Omicron本土病例，口服抗病毒藥採購進度引發關注。指揮中心指揮官陳時中表示，口服藥物採購案已在最後談判進度，台灣已提出採購量，就等對方敲定供應量。

全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，Omicron變異株肆虐，如今國內也出現Omicron本土病例，口服抗病毒藥物採購進度也備受矚目。

根據中央流行疫情指揮中心去年12月說明的最新進度，台灣已於11月19日簽定默沙東COVID-19口服藥物採購合約，預計購買1萬人份以上藥物，輝瑞口服藥採購案則在洽談中，尚未簽訂採購合約。

指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，目前口服藥物採購案已在最後談判進度，台灣已提出預計的採購量，就等對方最後敲定供應量。

美國COVID-19疫情嚴峻，近日甚至出現單日確診超過百萬例的狀況，卻未列為高風險國家，引發關注。

陳時中說，目前幾乎每個國家都是高風險國家，若以染疫率為例，法國、澳洲疫情都比美國還嚴重，因此邊境採不分入境國的作法，一律住防疫旅館或集中檢疫所，提高警覺。（編輯：陳政偉）1110106

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