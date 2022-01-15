西堤確診顧客家人就讀東安國中 全校停課1天

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園15日電）桃園市長鄭文燦今天表示，今天確診的一名西堤餐廳顧客，家人就讀東安國中，學校預防性停課一天、家人採檢中。

中央流行疫情指揮中心今天宣布新增6例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，都與桃園市西堤餐廳（西堤牛排中壢中山店）染疫案有關；起因是桃園機場染疫案相關居服員，至聯邦銀行健行分行洽公後傳染給行員，行員在西堤餐廳尾牙後引發群聚。

鄭文燦今天下午主持疫情說明記者會時表示，這6例中有3例是顧客（案17847、案17883、案17884），其中2人與染疫銀行行員同在1月7日於西堤餐廳用餐，另外1人是在1月9日用餐。

鄭文燦表示，市府已針對同住家人等匡列隔離，其中有一名家人就讀東安國中，東安國中進行預防性停課一天，但因為今天剛好是假日，因此會持續追蹤情況。

鄭文燦表示，另外3例是西堤餐廳工讀生的2名中壢高商同學（案17881、案17882），以及1名就讀東興國中的家人（案17880）。

鄭文燦表示，目前學校和職場採檢部分，東興國中、中壢高商全數陰性；信義國小、東安國中1人陰性、1人檢驗中；瓦城餐廳20人陰性、11人檢驗中；西堤餐廳部分已通知1月7日以後在這間西堤餐廳用餐的顧客採檢，人數約500餘人，已陸續採檢中。

鄭文燦也說，明天會加開東興國中採檢站，17日開始會在大園區增設採檢站，針對桃園機場周邊進行健康監測，屆時桃園將有11處採檢站。

鄭文燦說，桃園市目前所有的運動和競賽除非特殊情形都要戴口罩，游泳池的使用上，除了游泳池可以不戴口罩，其他相關的設備，包括SPA、蒸氣室、烤箱、兒童戲水區等，容易脫下口罩或口罩濕潤的部分都停止使用，同樣的規定也適用在遊樂區和溫泉區，以降低社區的風險。

桃園市政府衛生局長王文彥補充，聯邦銀行健行分行7日在西堤餐廳用餐時，共27人在半開放的包廂，昨天確診的2名幼兒顧客和今天確診的3名顧客，與包廂間都有走道相隔，但屬於同方位，與服務人員間沒有唱生日快樂等熱絡互動。（編輯：張銘坤）1110115

桃園市西堤餐廳（西堤牛排中壢中山店）染疫案再新增6例確診個案，市府15日下午公布最新個案相關學校、職場採檢情形。（桃園市政府提供）中央社記者葉臻傳真 111年1月15日