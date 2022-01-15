早安世界》圖解本土病例4傳播鏈 陳時中：疫情可控、尾牙可辦

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截至14日下午，從桃園機場擴散的COVID-19社區疫情擴大，聯邦銀行中壢健行分行累計確診人數達17人，包括分行員工聚餐的西堤餐廳有員工與其他客人共5人確診。（中央社製圖）

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圖解本土病例4傳播鏈 陳時中：疫情可控、尾牙可辦

中央流行疫情指揮中心說明，依本土疫情病毒定序結果，目前有4個Omicron變異株傳播鏈，包含與桃園機場清潔員延伸相關個案、桃機防疫計程車司機，以及台北市立聯合醫院仁愛與中興院區群聚案。指揮官陳時中表示，這波疫情若能好好控制，防疫仍大有可為，目前不會下令停辦尾牙。（看完整報導）

1922平台今開放預約第3劑 確診患者輕症送防疫旅館

1922疫苗預約平台15日上午10時起開放第3劑預約，17日起開打，約733萬人符合資格，採不同年齡分流預約，中央社整理相關注意事項供民眾參考。因應境外移入病例大增，指揮中心宣布15日起啟動病患分流，針對20至39歲機場確診的輕症，送加強版防疫旅館或集中檢疫所，安排醫護進駐照顧，保留醫療量能照顧重症患者。（看完整報導）

聯邦銀行增3行員家人確診 西堤餐廳相關累計8人染疫

聯邦銀行中壢健行分行群聚疫情擴大，14日下午宣布增加3名行員家人確診，該銀行聚餐的西堤餐廳也新增3名員工、2顧客確診，其中餐廳顧客年僅1歲和3歲，均為輕症、父母採檢陰性。考量到西堤聚餐累計5人確診，防疫醫師將會同衛生局到餐廳進行風險調查，針對餐廳有預約顧客發送簡訊召回安排採檢、隔離，並匡列43名員工及100多名顧客，相關國小將預防性停課，餐廳也要安排消毒靜置。14日深夜指揮中心又宣布，桃園相關群聚再增1名國中生與2名高職生確診，為西堤餐廳工讀生的同住家人與同學，衛生單位漏夜採檢。（看完整報導）

F-16V戰機墜海 DNA鑑定確認飛官陳奕罹難

空軍嘉義基也一架F-16V戰機11日下午墜海後，飛行官陳奕失聯，軍方近日在失事地點發現零星生理組織送驗比對DNA，報告結果14日晚間出爐，與陳奕的母親存在一親等關係，確認屬於陳奕本人。嘉義地檢署表示，檢方最快17日可以開立相驗屍體證明書給家屬。（看完整報導）

中選會通過 2022年地方選舉11月26日投票

中央選舉委員會14日舉行委員會議，會中討論通過今年地方公職人員選舉投票日期，將定於11月26日星期六舉行投票。並於8月18日發布選舉公告，8月29日至9月2日受理候選人登記申請，10月21日進行候選人抽籤決定號次，11月22日前公告選舉人人數。（看完整報導）

喬科維奇簽證二度遭澳洲撤銷 若法律戰敗北3年不得申請

澳洲當局14日再次取消澳網男單頭號種子喬科維奇的簽證，澳洲移民部長表示，基於公眾健康而撤銷喬科維奇的簽證符合公眾利益。喬科維奇可能發起法律戰，捍衛他17日出戰澳網的權利，但若失敗，3年內將不得申請澳洲簽證，這表示已經34歲的喬科維奇很可能將無法再次於澳網稱王。（看完整報導）

日本疫情急速擴散 時隔約4個半月單日新增逾2萬例

日本時隔約4個半月，全境單日新增再逾2萬例，且從逾萬例到逾2萬例僅花2天，整體疫情急速擴散。日本放送協會指出，日本2021年夏天遭受第5波疫情侵襲時，在7月底出現單日新增逾萬例，並在約2週後單日新增才逾2萬例。另外，韓國近來各項防疫指標多少有些好轉，政府決定自17日起將私人聚會人數限制放寬至6人。（看完整報導）

張清溪搭捷運昏倒送醫不治享壽74歲 著作經濟學入門聖經

國立台灣大學經濟學系教授張清溪13日搭捷運時忽然昏倒失去意識，警消接獲通報趕到現場將他送醫急救，但經搶救仍告不治，享壽74歲。他曾與其他學者出版經濟學著作，被譽為「入門聖經」，他更是最早系統性研究國民黨黨營事業的學者，在台灣民主化過程貢獻良多。（看完整報導）

中國官媒嘲諷美防疫不力 反惹怒網友一面倒指責

中國官媒新華網微博日前發文，嘲諷美國防疫不力，但沒有按慣例關閉評論區，結果是中國網友鋪天蓋地批評官方應關注國內抗疫亂象，並抨擊新華網發文是要轉移民眾不滿的焦點。其後新華網關閉評論區，不過很多自媒體已截圖，討論新華網因發表不當言論所造成的「翻車」。（看完整報導）

15歲走完快轉人生 美國網紅早衰症少女辭世

美國德州少女蘿斯（Adalia Rose）出生不久即被診斷出羅患早衰症，這種疾病導致她快速老化、從小像個老阿嬤，她的家人於14日宣布她辭世的消息。15歲的蘿斯生前不畏病痛與外界眼光在社群媒體累積大量粉絲，她樂於分享穿搭、美妝與舞蹈，她的YouTube頻道多達291萬人訂閱，Instagram帳號也有將近38萬名追隨者。蘿斯的母親提到，蘿斯完全改變了自己的人生，直到蘿斯出生，她才了解生命的意義。（看完整報導）