早安世界》今年經濟成長上看4.6% 政府將成立物價預警機制

國發會估今年經濟成長上看4.6% 將成立物價預警機制

行政院國發會18日宣布2022年重要總體經濟目標，並說將於3月提出台灣淨零碳排路徑圖。國發會主委龔明鑫表示，若疫情受控，靠著投資加碼、出口擴大及消費維持動能，台灣今年經濟成長率最高可望達到4.6%，將優於主計總處先前的預估。此外，龔明鑫提到，將成立上中下游物價預警機制，把源頭到下游的關聯串接起來，觀察如大宗物資、國外期貨等價格變化，及早發現物價上漲的跡象，並預做準備。（看完整報導）

立法院修憲委員會初審通過 18歲公民權送院會表決

立法院修憲委員會18日在國民黨立委持續缺席的情況下，經點名表決通過由民進黨、台灣民眾黨及時代力量黨團共同提出的18歲公民權修憲版本。本案若經院會通過，年滿18歲的中華民國國民將有選舉、罷免、創制、複決、參加公投及被選舉權。同日，多個青年及人權團體在立法院外舉行記者會，呼籲除了18歲公民權外，也應討論降低修憲門檻、人權條款等議題。（看完整報導）

陳時中：疫苗護照21日開放申請 北市推台北通App

疫情指揮官陳時中18日表示，國內版疫苗護照相關規定預計20日公布，21日開放民眾申請。陳時中說，台灣使用的疫苗數位證明是比照歐盟規格，必須符合單次使用、自行攜帶、資料不可留存等原則，才能被承認使用。台北市政府表示，會先了解中央做法，但台北通App功能多元且非一次性程式，仍希望市民以台北通做為疫苗護照的載體。（看完整報導）

桃機疫情升溫 陳時中：落地採檢擴大至短程航班

鑑於疫情持續蔓延，疫情指揮官陳時中18日宣布，入境旅客落地採檢範圍將從長程航班擴大至短程航班，這兩天將逐步增加落地採檢比例。同時，日前染疫的一名桃機防疫人員基因定序出爐，是Omicron的菲律賓株，序列和桃機清潔員相關疫情、現在的本土個案變異株不相同，可排除本土群聚關聯性。18日新增一名家住基隆的防疫計程車司機確診，將比對病毒定序釐清源頭。國內有醫師提出預警說，大約2月恐有更大疫情，陳時中說，需有「與病毒共存」心理準備。桃園機場前進指揮所指揮官王必勝表示，長程航班落地採檢1週攔下229例確診，但桃機相關人員新增確診，可知仍有漏網者，要擴大範圍，並落實例行採檢。（看完整報導）

桃機案累計確診破百 鄭文燦：國高中期末考結束直接放寒假

18日增加17例本土確診，其中16例是與桃機衍生疫情相關的確診者，另有一名基隆防疫計程車司機感染源待釐清。新增案例中包括新竹市1家4口確診，父親案18060先確診後，同住的妻子和2名女兒PCR採檢呈陽性反應，感染源仍需疫調釐清。最先確診的父親因公司有員工被匡列居家隔離，自行快篩後呈現陽性反應。為防止疫情擴散，桃園市長鄭文燦表示，市內國高中考完期末考就可以直接放寒假。市府公布26處確診者足跡，也公布西堤確診個案去花蓮的足跡，晚間證實一名國小女童確診。高力熱處理則在傍晚發布重大訊息說，中壢一廠2名員工確診。（看完整報導）

斯洛維尼亞總理支持台灣以主權做決定 正洽談互設代表處

斯洛維尼亞總理楊薩（Janez Janša）近日接受印度媒體專訪時說，他支持台灣人在享有主權的情況下做出的決定，若台灣人希望獨立，他也支持。楊薩去年看到台灣防疫措施很有效，親自與衛生福利部長陳時中開視訊會議，互相交流經驗。他並說曾造訪台灣4、5次。楊薩說，斯國正與台灣洽談互設代表處，不會是大使館，而是與其他歐盟國家駐台代表處相同層級。外交部未正面回應台斯兩國互設代表處的說法，但以「真知灼見」形容楊薩針對當前國際局勢發表的看法，並說外交部表達高度歡迎和誠摯感謝。（看完整報導）

金管會查銀行不動產貸放缺失 金檢揪出建商養地15年

在政府防止炒房的政策下，金管會18日召集銀行總經理開會，要銀行改善不動產授信3大缺失，其中包含辦理建築購地貸款、工業區土地貸款任憑借戶不斷展延未興建，讓建商養地長達15年。金檢還發現有投資客利用投資理財課程誘導民眾組炒房團，手法包括拉抬買賣契約、人頭戶買賣等，代書甚至居中協助金流提取，因此要求銀行公會訂定自律規範防堵。（看完整報導）

中國獵狐行動抓捕外逃人士 手段凶狠以家人威脅綁架

中國於2014年展開稱為「獵狐行動」（Operation Fox Hunt）的專項行動，迫使被控貪腐的海外逃犯返國，當時中國聲稱有大約1萬8000名官員潛逃。關注亞洲人權的非政府組織「保護衛士」18日公布一份報告，揭露中國運用手段逼迫外逃人士回國的內幕，更列舉北京當局海外抓人的三種手段，包括以在國內的家人為籌碼、海外代理人勸說威脅及綁架。報告指出，獵狐行動與中國國家主席習近平的「反腐敗鬥爭」有錯綜複雜的關聯，且規模不斷擴張。（看完整報導）

染疫西堤工讀生自責連累老師同學 中壢高商校長心疼

染疫西堤工讀生（案17774）就讀的中壢高商校長蘇鴻銘16日在臉書貼文表示，認真努力的好孩子利用課餘賺學費，絕沒想到會意外染疫，事發後受影響師生超過2000人，染疫孩子深深自責令人心疼。但全校一起為防疫而努力，沒任何一句怪罪，相信只要大家都盡一分心力，很快就會回復正常生活。（看完整報導）

蘋果iOS 15傳有Bug Safari用戶密碼、瀏覽紀錄恐外洩

國外科技網站實測發現，蘋果iOS 15、iPadOS 15的瀏覽器Safari出現程式錯誤，可能讓用戶的瀏覽紀錄、Google帳號、密碼等機密資訊洩漏。報導指出，蘋果近期已開始著手處理該錯誤，但在發布軟體更新之前，該錯誤會繼續存在於最終用戶中；蘋果目前暫時未回覆。（看完整報導）