國發會3月提淨零路徑 排除核能並補助運具電動化

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（中央社記者潘姿羽台北18日電）國發會主委龔明鑫今天於年終記者會宣布將於3月提出台灣淨零碳排路徑圖，為了鼓勵運具電動化，不排除補助業者、不會用強制禁售的做法；不過他強調，2050年的能源配比，核能不在選項內。

至於政府原訂2025年非核家園目標規劃要達到「532」，即燃氣發電占比50%、燃煤30%、再生能源20%，龔明鑫表示，因為台商持續回流帶動投資，用電量變大，2025年532能源配比「應該會延緩大概1年多一點」，但他強調，還是會達到，只是時程上往後延。

國發會淨零碳排路徑圖將涵蓋4大重要政策方向，一是2030年前，節能、綠能、減碳極大化；二是運具和製造的電動化勢在必行；三是確定投入氫能和碳捕捉封存再利用（CCUS）等相關技術開發及合作。

第四，因應歐盟碳關稅（CBAM），啟動溫室氣體減量管理法修法，將碳費收入以單一基金，補助及獎勵減碳相關技術開發，以及電動化的推廣。

國發會3月將公布的台灣淨零碳排路徑圖，以及階段性的能源配比。媒體詢問，為了達到2050年淨零碳排，是否會將核能納入選項；龔明鑫明確表態，2050年淨零碳排的能源配比，核能不會在內，除了安全問題，國際上對於核廢料處理也沒有很好的做法。

龔明鑫說明，如果用既有技術，2050年要達到淨零碳排可能性很低，因此這十年要趕快投入技術研發，包含發展綠氫、地熱、CCUS等，力拚2030年前節能、綠能、減碳極大化；透過十年努力，讓這些技術2030年以後可以商業化，進一步達到2050年淨零的目標。

至於運具電動化，龔明鑫表示，政府會訂定一些比例目標，但不會用特定年度禁售油車的手段，而是透過價格補貼機制，如補貼廠商，讓廠商壓低價格回饋給消費者等作法。

國發會今年將完成淨零碳排的規劃，並作為中長期執行的重點政策，不過短期目標之一、完成第四期前瞻預算審議，也將納入淨零碳排的概念，考慮計畫審查時將淨零碳排納入KPI。

龔明鑫補充，希望不論是哪類型的建設，都應該納入淨零碳排的想法。（編輯：潘羿菁）1110118