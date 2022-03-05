早安世界》烏克蘭核電廠遭俄軍占領 傳澤倫斯基3度躲過暗殺

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烏克蘭核電廠遭俄軍占領 澤倫斯基3度躲過暗殺

俄羅斯軍隊4日清晨砲擊烏克蘭東南部的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠，引發火勢，烏克蘭地方當局後來證實這座歐洲規模最大的核電廠被俄軍占領。國際原子能總署署長葛羅西表示，這座電廠的6個反應爐未在攻擊中受到影響，也未測到輻射外洩的情況。烏克蘭總統澤倫斯基向俄羅斯總統蒲亭喊話，希望一起坐下來談，並稱這是「讓戰爭停下的唯一方法」，此外，他向西方國家示警指出，若俄羅斯的侵略行動持續下去，整個歐洲都將有危險。英國「泰晤士報」披露，俄方在過去一個星期至少3度企圖行刺澤倫斯基，幸好俄國安全單位有人向烏方通風報信，幫助澤倫斯基躲過暗殺。（看完整報導）

全球兩大車廠豐田及福斯暫停在俄營運 英特爾、IKEA加入制裁行列

全球最大兩家汽車製造集團豐田及福斯3日宣布暫停在俄羅斯境內生產設施的營運。科技公司英特爾、旅宿訂房業者Airbnb加入制裁行列，將暫停在俄羅斯及白俄羅斯的業務。蘋果公司暫停在俄羅斯所有商品的銷售，限制Apple Pay的使用。瑞典知名連鎖家具家飾品零售商宜家家居（IKEA）、法國精品集團愛馬仕關閉俄羅斯門市，瑞典知名零售服飾公司海恩斯莫里斯公司（H&M）也暫停所有在俄羅斯的銷售業務。（看完整報導）

CNN：外國人奮勇前往烏克蘭 加入對抗俄軍行列

美國有線電視新聞網（CNN）報導，烏克蘭總統澤倫斯基先前呼籲「世界公民」一起對抗「俄羅斯戰犯」，如今已有多群外國人及旅外人士響應他的號召，陸續抵達烏克蘭加入「國際軍團」。26歲的紐約居民迪狄克在烏克蘭西部村莊舍吉尼告訴CNN：「這裡也是我們的祖國。我們不能舒服地住在美國，眼看著正在這裡發生的一切。」英國建築工人戴爾也響應號召，「我一聽到他（澤倫斯基）的呼籲，馬上覺得他需要幫助。我認為這是值得冒生命危險的志業。」（看完整報導）

蔡總統再為停電致歉 蘇揆要經濟部3天內提人為疏失檢討

台電興達發電廠3日因人為疏失造成全台大停電，影響549萬戶。總統蔡英文4日視察興達發電廠時，再次對停電造成國人不便表達歉意，並說已要求台電強化基礎電力設施的韌性；行政院長蘇貞昌也已指示經濟部3天內提檢討報告。經濟部次長曾文生說，事故主因是人為疏失且未落實防呆作為，也就是電路保護機制未隔離故障電流，反而把影響透過系統傳到下游電廠內一併跳電。（看完整報導）

蓬佩奧批中國惡行罄竹難書 台灣為全球帶來警示

美國前國務卿蓬佩奧4日發表演說時表示，中共領導人習近平欲以武統台灣鞏固個人威望，並藉此改變全球權力平衡，使中國占上風。他說，美國必須支持台灣，如同冷戰期間美國捍衛西柏林。他也認為，美國應外交承認中華民國台灣是自由的主權國家。至於訪台目的，蓬佩奧在記者會上表示，此行是為了感謝台灣人民始終致力保護自由民主。他並且認為烏克蘭危機與台海有相似之處，習近平也在觀察俄羅斯動態，但台灣在國際上有很多朋友，應對自己有信心，西方國家嚇阻俄羅斯為時以晚，卻還來得及阻止習近平的野心。（看完整報導）

台北台中高雄等16縣市自治條例禁制福島食品 遭函告無效

日本福島5縣食品已開放進口，行政院4日發函台北市、桃園市、台中市、高雄市、台南市，衛生福利部食品藥物管理署也函告嘉義縣、雲林縣、基隆市、屏東縣、連江縣、澎湖縣、彰化縣、花蓮縣、宜蘭縣、金門縣、新竹縣，指出這5個直轄市與其他縣市的食安自治條例針對福島5縣食品訂定相關禁制規定，牴觸憲法及中央食安法規，追溯至2月21日起無效。（看完整報導）

日本311後首例 判東電須賠避難民眾3.4億元定讞

日本在2011年發生311福島核災後，當地居民與離鄉避難民眾發起多件集體訴訟，向負責營運福島核電廠的東京電力公司和日本政府求償，日本最高法院2日針對其中3件集體訴訟案做出判決，東電須賠3600多人約14億日圓（約新台幣3億4600萬元）。至於日本政府是否應負賠償責任，最高法院預定4月開庭辯論。（看完整報導）

高雄自助餐員工確診Ct值20感染源待釐清 北市防疫旅館爆群聚

國內4日新增2本土病例，其中1例為高雄自助餐廳女員工，感染源待釐清，她在228連假曾出遊，花蓮、台東及屏東縣府公布已相關足跡，另1例為桃園市米迪幼兒園一名染疫幼童的父親，病毒量低且N抗體陽性，應該是之前便已感染。此外，中央流行疫情指揮中心宣布台北市新增1起防疫旅館群聚感染，同樓層出現4例確診個案，確定感染同一病毒株Omicron BA.2，其中3人改判本土病例；經調查，電梯沒確實分流是可能原因，改善複驗後才能重啟。（看完整報導）

影片／竹縣成功國中參加音樂賽遇停電 摸黑演奏交響曲奪特優

新竹縣竹北市成功國中弦樂團3日參加全國音樂比賽北區決賽，剛開始演奏就碰上全台大停電，學生摸黑演奏完整首曲目，最後獲頒特優獎。成功國中弦樂團成員說，停電當下沒有多想，就繼續演奏下去，排在最前面的同學透過微光看老師手勢，演奏動作大一點，就能帶領後面的同學。在另一場地舉辦的國小組比賽中，興隆國小直笛團同樣在演奏時遇到停電，全場陷入漆黑後繼續演奏到最後，也獲得特優獎。（看完整報導）

不只加拿大 多國駐北京使館紛掛烏克蘭國旗相挺

中國政府對俄羅斯入侵烏克蘭一事的立場明顯偏向莫斯科，並且壓制國內少數支持烏克蘭的言論，但多個西方國家駐北京大使館近日紛紛懸掛或升起黃藍色的烏克蘭國旗，或在大使館外牆打上這兩種顏色的燈光，反映本國政府力挺烏克蘭的立場。（看完整報導）