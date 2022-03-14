勞動部人力仲介機構評鑑 逾半數達A級

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（中央社記者張雄風台北14日電）勞動部今天公告109年度人力仲介機構評鑑結果，1038家受評機構中，536家、占51.64%達A級以上成績；另外在績優免評制度評比中，也較108年增加302家、達433家。

勞動部發布新聞稿，公告109年度人力仲介機構評鑑結果，1038家受評的人力仲介機構中，評鑑成績A級（90分以上）共536家，占51.64%；B級（70分至未滿90分）共462家，占44.51%；C級（未滿70分）共40家，占3.85%，評鑑成績可上勞動部勞動力發展署網站查詢，做為雇主挑選人力仲介機構的參考。

勞動部說明，為強化人力仲介機構管理及提升服務品質，勞動力發展署每年均辦理仲介評鑑，往年在6月至8月進行實地評鑑，並於10月31日前公告評鑑成績。

勞動部提到，109年度人力仲介機構評鑑因受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，公告仲介評鑑延後辦理，因疫情降溫才再重新啟動，並於去年9月上旬至12月進行實地評鑑，由發展署進行後續評鑑成績作業程序，成績延後公告。

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勞動部表示，為激勵人力仲介提升品質，自107年起推動人力仲介機構績優免評制度，如人力仲介機構近2年評鑑成績為A級，且於評鑑期間未違反就業服務法者，可免接受評鑑1次後，隔年度接受評鑑時評鑑成績為A級，可再免接受評鑑1次，以鼓勵服務良好的仲介公司維持佳績，並激勵評鑑成績B級的公司向上提升。

勞動部進一步說明，109年度績優免評仲介機構家數達433家，較108年度績優免評仲介機構131家，增加302家，顯示在績優免評制度下，鼓勵評鑑成績良好的人力仲介機構能持續保持成績。（編輯：管中維）1110314