早安世界》全台11條傳播鏈感染源不明 需觀察至少10天
本土增34例 全台11條傳播鏈感染源待釐清 需觀察至少10天
國內28日新增COVID-19本土個案34例、境外移入93例，本土病例以基隆小吃店衍生的警察群聚占12人為大宗。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，目前全台有11條傳播鏈的感染源有待釐清，起碼要觀察10天，其中基隆群聚案因地緣性稍複雜，必須積極控制，新北市中和兩名確診個案僅有超商足跡重疊，也要密切注意。（看完整報導）
基隆群聚擴大 定序為Ba.2.3與現有本土序列不同
基隆小吃店衍生警察群聚案28日新增12例，包括2名警局會計人員、6名二信中學學生、3名銀河小吃店顧客，其中一名顧客為台灣海洋大學教師，另有一名海大學生也確診。群聚案病毒基因定序結果為Omicron變異株序列Ba.2.3，與本土現有Omicron序列不同，比較像是越南境外移入病毒株。基隆這起群聚疫情累計已有約40人染疫，包括28日晚間傳出確診的基隆市警察局一名分局長和一名科長。（看完整報導）
4月維持現行口罩防疫措施 雙鐵清明連假仍可飲食
鑑於本土疫情近來有升溫趨勢，中央流行疫情指揮中心28日宣布，4月1日至4月30日維持現行口罩等防疫措施，強化特定娛樂場所防疫，顧客至少需接種3劑疫苗。另一方面，交通部長王國材表示，在4月2日開始的4天清明節連假期間，高鐵、台鐵仍開放飲食，但消毒及量體溫等措施都會要求落實。（看完整報導）
樂動心旋律奪奧斯卡最佳影片 得獎名單一次看
第94屆奧斯卡金像獎頒獎典禮27日登場，「樂動心旋律」（CODA）奪最佳影片獎，入圍12項的「犬山記」最後僅抱回最佳導演獎，來自紐西蘭的珍康萍成為奧斯卡史上第3位贏得最佳導演獎肯定的女性。威爾史密斯、潔西卡雀絲坦首度稱帝封后，改編自日本作家村上春樹短篇小說的「在車上」獲最佳國際影片獎。典禮焦點還有默哀片刻表達對烏克蘭人民支持，最佳男、女配角獎得主也分別為身障族群和LGBTQ群體發聲。（看完整報導）
威爾史密斯不滿克里斯洛克笑話 奧斯卡典禮台上動粗
非裔男星克里斯洛克27日在奧斯卡頒獎典禮拿威爾史密斯妻子潔達蘋姬史密斯光頭造型開玩笑，護妻心切的威爾史密斯氣得衝上台呼他一巴掌。威爾史密斯隨後以「王者理查」贏得奧斯卡最佳男主角獎，上台發表得獎感言時，含淚向奧斯卡主辦單位美國影藝學院與其他入圍者致歉，但據傳業內有聲音要威爾史密斯繳回小金人，美國影藝學院則推文表示：「學院不會饒恕任何形式的暴力。」警方表示，克里斯洛克拒絕報案。（看完整報導）
俄軍轉攻為守戰事恐長期化 俄烏今土耳其談判
俄羅斯入侵烏克蘭戰事進入第2個月，西方研判目前俄軍重點在鞏固到手的重要據點，放緩全面攻勢，但烏克蘭東南部關鍵港市馬立波恐將淪陷，有分析認為俄羅斯戰略目標可能是要把烏克蘭一分為二，但烏方表明不可能接受。烏克蘭總統澤倫斯基在雙方29日於土耳其展開和談前表明，烏克蘭將堅持主權與領土完整。（看完整報導）
2月景氣續亮黃紅燈 國發會：經濟成長率「保4」有信心
行政院國發會28日發布2月景氣燈號，連續第2個月亮出黃紅燈，儘管同時指標續呈上升，國發會表示，受到高基期影響，加上俄烏戰爭帶來不確定性，國內景氣穩健成長，但熱絡程度略有降低，不過有信心今年的經濟成長率仍可達到4%。主計總處主計長朱澤民也表示，2022年台灣經濟成長率確實有下修可能，但「保4」應該沒問題。（看完整報導）
股匯雙跌新台幣重貶1.42角 日圓兌美元創6年7個月新低
本土疫情升溫傷及金融市場信心，熱錢持續出逃，導致台灣再次上演股匯雙跌戲碼。台股28日跌156點，新台幣兌美元匯率則收在28.755元，重貶1.42角，創下近16個月新低紀錄。另外，日圓匯率受日本央行公開市場操作影響急速貶值，一度達到1美元兌125日圓，為約6年7個月以來的最低水準。（看完整報導）
上海封控令衝擊供應鏈 台廠：出貨恐遞延
中國27日新增COVID-19本土病例6215例，其中超過半數出現在上海。人口達2600萬的中國第一大城上海28日起分區封控，這波疫情主要流行Omicron亞型變異株BA.2，至少有300名6歲以下兒童染疫。上海金融重鎮浦東新區列首波封控名單，金融業者從上一輪封控開始，就有不少人「以公司為家」，隨著防控手段越發嚴格，越來越多企業加入。主要台廠均回報影響不大，但運輸成本恐將升高，位在江蘇的台商PCB大廠坦言「物流亂成一團」，目前只能「見招拆招」，預料出貨時程會受到影響。（看完整報導）
網路違法賣山豬吊 新北動保處開罰1.5萬元全國首例
新北市政府動保處28日表示，有業者於電商平台違法販售山豬吊組裝零件，動保處前往販售商地址查處，並依新北市動物保護自治條例處1萬5000元罰鍰，為開罰販售山豬吊全國首例。電商平台表示，已主動取締違規商品或凍結賣家帳號，但賣家往往以改變關鍵字來規避清查，與平台上演「諜對諜」。（看完整報導）
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