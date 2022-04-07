高雄娛樂場所增33確診 感染源隱匿接觸史挨罰

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（中央社記者曾以寧高雄7日電）高市府今天宣布增59例確診，其中金芭黎、雅閣、帝堡3娛樂場所相關占33例，為曾參加台中婚宴的案23388接觸場所工作人員造成群聚，並將針對案23388疫調時隱匿接觸史開罰。

高雄市長陳其邁今天出席COVID-19（2019冠狀病毒疾病）市政會議暨防疫會議，並召開會後記者會表示，高雄市今天新增59例，包含娛樂場所相關33例、4例居隔陰轉陽、足跡重疊接觸者17例、小琉球活動史相關1例、台中案25005相關2例、新竹案24790家庭群聚相關2例。

針對雅閣等娛樂場所群聚感染源，陳其邁說明，經疫調發現3月26日曾參加台中婚宴會館的案23388，與今天新增的案25606在3月29日曾有接觸，25606在3月31日又在金芭黎、雅閣都有活動，造成相關感染。其中雅閣一名員工（案25174）到另一家娛樂場所「帝堡」活動，昨天凌晨召回接觸者採檢，又發現6例確診。

（高雄市政府提供）

（高雄市政府提供）

針對案23388在疫調過程中，隱匿3月29日與案25606接觸史，陳其邁說，如果當時案23388有提供相關接觸史，可能就不會造成這一些群聚感染，將按情節、調查配合度，依「傳染病防治法」開罰新台幣6萬到30萬元。

陳其邁也表示，這波娛樂場所相關傳染由女薩克斯風手機警採檢揪出，疫調也發現女薩克斯風手和案25606曾在3月31日一起上台表演，研判女薩克斯風手因此染疫。

4例居隔陰轉陽病例，高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎說明，其中有1例是案24926家庭群聚個案，還有台中市婚宴衍生個案2例，及1名雅閣會館群聚事件隔離者。

疫調足跡部分，潘炤穎公布，包含享溫馨KTV博愛店、五福店和大寮店、高雄大遠百威秀影城、好市多大順店和高雄店、高雄義大國賓影城、高雄福華大飯店麗香苑自助餐、SKM Park、阿蓮第一市場、IKEA高雄店、高雄萬豪酒店、苓雅區環球影城、大帑殿KTV大順店、三民區高雄市殯葬管理處等多處場所。

高市府衛生局今、明2天在立德棒球場、市立岡山醫院、國軍總醫院、同盟公園（車來速）、三鳳宮、澄清湖棒球場、世運主場館等地設立社區篩檢站，發送簡訊通知與確診者足跡重疊者前往採檢。潘炤穎說，目前相關掌握對象已超過6000人，請民眾若有症狀，即便只是喉嚨卡卡或者有點痛，都要主動就醫採檢。

衛生局長黃志中並宣布，8、9日在捷運左營、三多、美麗島站都有提供莫德納疫苗接種，請尚未接種的民眾盡快前往施打。（編輯：謝雅竹）1110407

（高雄市政府提供）