台北市9酒店累計17例確診 籲3/27起曾消費者快篩

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台北市衛生局7日表示，已累計9家酒店、17人確診COVID-19。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者陳昱婷台北7日電）台北市衛生局今天公布，威士登、百達妃麗、富貴等9家酒店有確診者足跡，相關人員已累計17人染疫，呼籲3月27日起曾到這些酒店消費的民眾盡速自主快篩，加強自我健康監測。

台北市衛生局疾管科長張惠美下午在視訊記者會上表示，截至今天，台北市已累計9家酒店、17人確診，共匡列129名密切接觸者居家隔離，商業處昨天晚間已通知相關場域工作人員全體快篩，並進行環境噴消、停業3天到9日。

商業處補充，17例個案包含案24977、23022、24877、24760、24859、23077、23122、23123、25007、24827、24841、24982、25366、25302、22555、25007及25006。

根據衛生局已公布的足跡，案23022、23077、23122、23123都曾在3月25日晚間到過帝都商務會所；案24841在3月30、31日及4月1、2日晚間都待在世盟百欣酒店。

台北市衛生局今天晚間公布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者足跡，包含金拿督（帝都）商務會所、君悅酒店、龍昇酒吧、世盟百欣商務酒店、百達妃麗酒店、威士登商務會館、富貴酒店、黃冠酒店、金昌酒吧共9家酒店。

衛生局指出，截至今天，台北市已累計9家酒店、17人確診，呼籲自3月27日起曾至上述酒店的消費者，請儘速使用家用快篩試劑檢測，並加強自我健康監測。

（台北市衛生局提供）

衛生局同時公布案24827、24877、25006、25007、25196、25202、25302、25303、25305、25494、25495、25633、25634的足跡，提醒曾造訪相同場域民眾加強自我健康監測，如有疑似症狀先使用家用快篩採檢，或到7家社區採檢站或醫療機構就醫。

衛生局表示，足跡包含明曜百貨、SOGO百貨台北忠孝館、MYWAY Fitness、大潤發中崙店、建國假日花市、大安森林公園、新光醫院聖賢大樓牙科、好市多北投店、星聚點KTV台北旗艦館、樂聲影城、遠百信義A13、兒童新樂園、台北地方檢察署等。

張惠美表示，台北市今天新增87例本土病例中，有29例為已知感染源或有相關聯個案，其餘58例仍在疫調中。

張惠美指出，中山區某餐飲店新增一例確診，累計9例病例；遠東SOGO百貨忠孝館日本和風節特展累計12例病例，呼籲曾參與的人員提高警覺。

張惠美說，中山區泰式按摩養生會館新增一例確診，累計13例病例，已匡列41名員工居家隔離；北投區某國小新增3例學生確診，累計15例染疫，全校共1666名學生停課。（編輯：方沛清）1110407