早安世界》台灣首見5歲以下COVID-19重症 兒童有4症狀須速送醫
台灣首見5歲以下COVID-19重症 兒童有4症狀須速送醫
國內16日新增1199例COVID-19本土病例，再創新高，有10人為中、重症，其中1名2歲男童出現急性腦炎併多重器官異常，為台灣5歲以下兒童染疫重症首例。男童家屬向媒體投訴，孩子身體不適卻遲遲等不到救護車載運送醫，質疑因延誤就醫讓病情惡化。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中公布完整通報時序，認為沒有特別延誤的地方。新北市衛生局表示，男童病程進展非常快速，已請衛福部雙和醫院、台大醫院小兒重症團隊進駐，協助專業醫療照護。醫療應變組副組長羅一鈞指出，孩童確診若出現呼吸喘、胸悶、意識不清、皮膚或嘴唇發青等症狀都是重症警訊，須立刻送醫。（看完整報導）
快篩非每天使用 陳時中公布自主快篩4時機
本土疫情升溫，疫情指揮中心將防疫政策轉變為「重症清零」、強調減災重要性，並徵用快篩試劑，未來將以實名制方式配發給需要的民眾使用。疫情指揮官陳時中16日表示，家用快篩不是每天都要使用，而是適用於感染病毒比例高的情況，像是去過確診者足跡熱區、曾與確診者有接觸史、曾前往人潮眾多場所、曾與確診者足跡重疊等，才可到指定診所掛號領取快篩。（看完整報導）
台鐵估5/1出勤駕駛不到40人 僅西線少量區間車營運
台灣鐵路工會不滿交通部處理台鐵公司化方式，發動5月1日勞動節集體休假，15日宣布有1萬2000人簽署「不加班聲明」，預計超過9成的駕駛不會出勤。台鐵16日估計，勞動節可出勤的駕駛不到40人，大概只有西部幹線少量區間車可以行駛。台鐵正評估在有限人力下，仍能行駛的列車如何安排，避免有人開去卻無人開回。（看完整報導）
報稅季將至 5大稅務紓困優惠措施一次看
台灣去年因本土疫情爆發實施三級警戒，衝擊產業與生計，今年5月報稅季將至，民眾、營利事業申報去年所得時，可留意延、分期繳稅、振興五倍券免課稅等稅務紓困優惠。員工休防疫假期間雇主仍支薪、疫情導致營收少逾3成，也可抵稅或減稅。（看完整報導）
緊鄰上海壓力大 蘇州多區封閉式管理 西安採4天「臨時社會面管控」
中國上海採取封控措施已逾2週，每日通報病例數都超過2萬人，15日新增2萬3513例，顯示疫情仍在高點。緊鄰上海的江蘇省蘇州市如臨大敵，自上海爆發疫情以來，便將防範疫情輸入列為重要任務；然而政策仍不敵Omicron變種病毒的高傳染力，江蘇省疫情有持續加溫趨勢，其中蘇州市相對嚴峻，市政府宣布多個行政區16日起進入封閉式管理。另外，西安在解封不到3個月之後，15日晚間突然宣布，從16日起採取為期4天的「臨時社會面管控」，引發市民恐慌。當局表示，這是「為了徹底斬斷Omicron傳播鏈的必要安排，西安目前沒有封城，也不會封城」。（看完整報導）
中國降準1碼意在緩解疫情衝擊 分析：低於預期且謹慎
中國人民銀行（央行）宣布25日起降準1碼，釋放大約相當於新台幣2.4兆元的長期資金。市場分析認為降準力道低於預期，意在緩解疫情造成的衝擊。另外，市場同時關注接下來是否會釋放出降息的消息。而多數經濟學者、分析機構普遍認為，雖然存在降息空間，但是短期內不會發生。（看完整報導）
英媒：莫斯科號沉沒傳452人下落不明 艦上疑有核彈恐釀「斷箭」
俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」14日爆炸後沉沒，英國「每日郵報」報導，分析家和專家警告，船上可能載有核彈頭，恐怕會引發「斷箭」，意指與核武有關且可能致命的意外事件；另外，一名俄羅斯流亡人士說，恐有超過400名官兵隨船沉入海裡，對俄軍來說又是一項慘痛損失。俄羅斯入侵烏克蘭戰事超過50天，戰場表現頻傳掉漆，華盛頓郵報評論指出，俄軍多重缺陷在這場戰爭赤裸裸展現，這些不是新問題，也不會在短期內解決。（看完整報導）
獨家／高鐵彰雲嘉段2021年沉陷量13年最大 仍在安全範圍內
據台灣高鐵公司委託工研院對彰化、雲林及嘉義路段沉陷最新監測報告，彰化TK192至嘉義TK252之間約60公里路段的2021年下陷量，較前一年增加0.5至4公分，為2009年以來最大沉陷，尤其雲林高架路段的少數墩柱有較顯著的差異沉陷，但仍在安全範圍內。報告指出，其餘零星數處有逾容許範圍的高鐵橋墩，台灣高鐵已納入定期軌道巡檢及土建設施維護計畫，持續密切關注，並已備妥軌道調整及預防性結構補強方案。（看完整報導）
耶路撒冷清真寺爆以巴衝突 至少152傷
巴勒斯坦人與以色列鎮暴警察15日在耶路撒冷艾格撒清真寺爆發衝突，至少152名巴勒斯坦人受傷，是近日暴力高漲下的最新一起對立事件。以色列各地過去兩週來發生一連串阿拉伯裔發動的致命街頭攻擊事件，今年緊張情勢之所以加劇，部分是因為穆斯林齋月時間正逢猶太教逾越節和基督教復活節。（看完整報導）
大谷翔平本季首轟出爐 雙響砲助天使擊敗遊騎兵
美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使日籍球星大谷翔平16日作客德州遊騎兵，不但本季首轟出爐還單場雙轟，締造自己在大聯盟第7度的單場雙響砲，助天使以9比6擊敗遊騎兵。大谷翔平今年球季開幕8場以來第31打席才開轟，是他加盟大聯盟5年來全壘打最晚「開張」的一個球季。（看完整報導）
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