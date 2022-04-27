早安世界》6至11歲學童最快5/2打疫苗 接種2週內減少劇烈活動
6至11歲學童最快5/2打疫苗 接種2週內減少激烈活動
教育部26日表示，6到11歲學童施打COVID-19疫苗，最快5月2日起可安排校園接種，請學校給家長至少7天思考時間。在接種疫苗當日，教育部也請學校調整課程內容，安排靜態活動，觀察學生身體狀況，並於疫苗接種兩週內減少劇烈活動；學童施打疫苗後如有不良反應，可請3天疫苗假。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，兒童莫德納疫苗數量足夠，輝瑞BNT疫苗兒童劑型也一定會有，但到貨時間待定。（看完整報導）
3+4居家隔離取消第3天快篩 第4天起外出須陰性
3+4居家隔離新制26日上路，疫情指揮中心宣布，取消第3天快篩規定，但第4天起的自主防疫期間，必須快篩陰性才能佩戴口罩外出上班或從事採買生活必需品的有限活動，不可到餐廳內用，學生上課原則改為線上。台北市長柯文哲說，地方政府跟進3+4新制有困難，為維持社會機能正常運作，防疫人員、高接觸風險第一線工作人員等5類人以篩代隔。隨著防疫措施鬆綁，疫情指揮官陳時中表示，考慮取消電子圍籬。（看完整報導）
逾40國參與援烏抗俄會議 德國政策轉彎宣布對烏提供武器
逾40個西方國家的高階官員26日在德國一個美軍基地出席防衛會議，目的在確保對烏克蘭軍援態度堅定且步調一致。主持會議的美國國防部長奧斯汀在會中矢言竭盡全力幫助烏克蘭，不僅要戰勝俄國無端入侵，並且要加強烏克蘭防範未來挑戰的能力。德國國防部長蘭布雷特則在會議上表示，近來因不願提供重型武器而飽受批評的柏林政府將同意德國軍火商可向烏克蘭提供一款裝甲防空砲車。另外，位於烏克蘭西南部與摩爾多瓦邊界的聶斯特河沿岸親俄分離地區當局表示，當地廣播無線電塔與軍事單位遭到攻擊，可能與烏克蘭有關，烏克蘭則指控是俄羅斯刻意製造事端，要拿來當做這個親俄分離地區加入俄烏戰爭的藉口。（看完整報導）
推特同意賣給馬斯克 全球首富改造社群媒體受矚目
推特25日接受全球首富馬斯克求親，將以約440億美元（約新台幣1.29兆元）易主。推特執行長亞格拉沃告訴員工，這家社群媒體公司的未來充滿不確定性。外界關注推特設在舊金山的總部是否會遷移，以及美國前總統川普被停權的推特帳戶動向。對此，川普回應說，就算推特恢復他的帳號，他也不會使用。（看完整報導）
中國上演外資大逃難 今年成長率預估下修至4.2%
根據國際金融協會數據，中國在3月流失175億美元外資，創下歷史新高。美國有線電視新聞網（CNN）報導，外國投資者正以前所未見的規模撤離中國，這是因為政治、商業風險和其他地方升息等因素影響，讓這個全球第二大經濟體對投資者的吸引力降低。中國當局動輒封城的嚴格防疫措施，對企業營運造成影響，可能也讓部分外資失去興趣。由於中國堅持「動態清零」衝擊經濟，摩根士丹利再度下修中國今年經濟成長率預測至4.2%，並評估清零政策將持續到第4季才會調整。（看完整報導）
上海單日增52死本輪疫情以來新高 北京擴大核酸檢測暫停體育賽事
持續封控的上海市25日新增52個死亡病例，是疫情爆發以來單日新高，北京是否將步上海後塵採取嚴格的封控措施受到關注。人口超過2100萬的北京市展開大規模核酸檢測之後，26日進一步宣布暫停所有體育賽事、體育類培訓課程，待檢測結束後恢復。據統計，這輪篩檢涵蓋北京9成人口。（看完整報導）
新加坡解除大部分防疫措施 沖繩將迎無防疫限制黃金週
新加坡26日起解除大部分防疫措施，包括解除社交聚會人數限制、取消社交距離措施，且所有完整接種疫苗旅客出發前往新加坡前，不再需要接受檢測。另一方面，日本沖繩縣26日新增1418例確診，以近一週每10萬人口新增染疫數，沖繩縣以645.34人居日本之冠，儘管疫情未退燒，面對即將來臨的黃金週長假，沖繩縣政府計畫不向中央政府提出實施「防止蔓延等重點措施」請求，決定讓沖繩民眾度過3年來第一個沒有防疫限制的黃金週長假。（看完整報導）
危險公寓大廈限期設管委會 違者每戶最高罰20萬
城中城大火燒出老舊大樓安全疑慮，立法院院會26日三讀修正通過公寓大廈管理條例部分條文，經認定有危險的公寓大廈全部應限期成立管委會或推選管理負責人，違者每戶最高可處新台幣20萬元罰鍰，且得按次處罰。（看完整報導）
市售防疫保單剩33張兩週大減6成 理賠一週增逾1億
COVID-19確診人數大幅攀升，保險業者急忙下架原版防疫保單，截至4月25日，僅剩15家業者銷售防疫保單，市售數量降至33張，兩週大減近6成，防疫保單理賠金額近一週則增加逾億元。另一方面，下架潮也蔓延至壽險業者健康險，金管會統計，目前已有5家壽險業者下架10張有保障法定傳染病住院的健康險保單，包含中壽、新壽、台壽、保誠人壽等均已停售相關商品。（看完整報導）
國際太空站首批民間太空人濺落佛州外海 寫下新頁
負責「公理1號」（Axiom-1）載送任務的美國太空探索科技公司（SpaceX）「乘龍」（Crew Dragon）太空船於美東時間25日頂著4個巨型降落傘緩緩飄落在佛羅里達州外海。3名富商和1名前NASA太空人在國際太空站（ISS）待超過2個星期，寫下商業太空飛行的里程碑。路透社報導，4人接受快速的船上檢查後，再搭機返回佛州接受更徹底醫療評估。（看完整報導）
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