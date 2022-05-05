早安世界》聯準會抗通膨 22年來首度升息2碼並宣布縮表

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美國聯準會4日宣布升息2碼，且6月起將縮減COVID-19大流行期間規模膨脹到9兆美元的資產負債表，升息與縮表雙管齊下。（圖取自Pixabay圖庫）

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聯準會抗通膨 22年來首度升息2碼並宣布縮表

美國聯準會（Fed）4日宣布一口氣升息2碼，為22年來首見，且6月起將縮減COVID-19大流行期間規模膨脹到9兆美元的資產負債表，升息與縮表雙管齊下，是要抑制處在40年高點的通貨膨脹。學者指出，台灣央行會看物價、經濟成長動能以及各國央行動作，若3到5月的消費者物價指數（CPI）漲幅都超過3%，則央行6月有較大的升息可能性。（看完整報導）

本土2萬8420例增5死、77中重症 20多歲確診女發病6天死亡

國內4日新增2萬8420例COVID-19本土個案、5名死亡個案，其中一名為20多歲無慢性病女性，已完整接種3劑疫苗，發病後6天急救無效病逝，排除細菌感染可能性。另外，自主疫調系統5月上線後，有確診民眾抱怨遲遲沒收到簡訊。健保署4日宣布，即日起PCR陽性民眾可直接利用健保快易通APP填寫疫調資料。另外，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，將陸續配送口服抗病毒藥到全台57家藥局，5日說明送藥到府流程。（看完整報導）

疫情估5月底達高點 電子圍籬將取消、打3劑免居家隔離擬6月實施

中央流行疫情指揮中心預估台灣這波疫情將在5月底到達高峰，之後減緩，6月起視疫苗施打情況規劃讓接種3劑的民眾有密切接觸確診者時，可以免除居家隔離，在此之前擬先取消電子圍籬。另外，外界關注居家隔離、檢疫者若快篩陽性視同確診政策是否會在5月中上路，衛福部長陳時中4日在立法院表示，有這個可能性。（看完整報導）

輕症住院健保不給付80歲以下不收治 留量能救中重症

疫情指揮中心4日公布，即日起，除了懷孕36週以上，80歲以下COVID-19輕症者不再收治；醫院收治無症狀／輕症者，住院天數以不超過5天為原則。另外，有醫師稱收治輕症住院，健保可能會不給付。疫情指揮官陳時中表示，全台每天確診個案多，唯有強化分流才能保留醫療量能治療中重症個案，若有特殊狀況，則尊重專業考量。（看完整報導）

衛福部成立心理健康司 政院組改草案下農委會、環保署將升格

衛福部歷經9年努力推動，心理健康及口腔健康司4日正式分家，部內各司總數增為10個。新獨立的心理健康司分5科，業務包括心理健康促進及自殺防治、精神疾病防治、毒品與酒精成癮防治、特殊族群處遇等。另外，行政院預定推出新一波組織改造，共牽涉6個部會，包含農委會升格為農業部、環保署升格為環境部、內政部新設國家公園署，以及原子能委員會改制為核能安全委員會。（看完整報導）

不當接觸翁茂鍾 監察院彈劾前法官林奇福等3人

監察院4日表示，前法官林奇福、顏南全、蘇義洲3人擔任富商翁茂鍾相關案件承審法官，卻與翁茂鍾不當接觸、宴飲，並收受襯衫、營養品等，經調查後全票通過彈劾，全案移送懲戒法院審理。（看完整報導）

美最高法院擬推翻墮胎權 為期中選舉投下震撼彈

美國最高法院有意推翻憲法墮胎權的意見草案外洩，可能標誌著全美政治版圖的劇變，在這預料競爭激烈的選舉年，給了民主黨一個轉移期中選舉戰略的機會。參院民主黨選舉委員會在聲明中表示，「共和黨人對墮胎、節育和女性保健的攻擊，已大幅升高2022年選舉的重要性。」（看完整報導）

中國鄭州4日起規定居民足不出戶 江陰市也封控

北京市當局表示，當前疫情防控形勢依然非常嚴峻。影響所及，防疫措施不斷加碼，朝陽區5日起全區實施居家辦公。此外，河南省鄭州市在判定4月底高鐵站出現傳播後，4日起規定主城區居民足不出戶，計畫用7天實現社會面清零，在這項規定宣布的前一天晚上，鄭州的超市便出現搶購潮。經初步了解，鄭州最大台廠鴻海富士康可以閉環生產。在江蘇省，江陰市檢出20例COVID-19感染者之後，官方也宣布實施封控，除必要就醫外，原則上每戶家庭每天只可派1人外出買必要生活物資，時間以兩小時為限。（看完整報導）

中國各地疫情蔓延 分析：第二季經濟成長面臨更大壓力

上海社會面清零目標仍未達成，3日本土新增4722例確診。北京疫情仍持續，4日起封閉6條路線上的40多個地鐵站。外媒綜合多名經濟學家分析，目前中國經濟下滑壓力接近甚至超過武漢剛爆發疫情時，第二季經濟成長面臨更大壓力。（看完整報導）

40年大旱襲非洲之角 挨餓人數估從1400萬增至2000萬

從南端的衣索比亞到北邊的肯亞和索馬利亞，「非洲之角」全境正遭受大旱所苦，多達2000萬人有挨餓之虞。聯合國稱這是「非洲之角」40年最嚴重旱災，如果現況持續下去，未來數月非常有可能看到饑荒爆發。（看完整報導）