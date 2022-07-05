早安世界》本土2萬3045例創近2月新低 入境總量暫維持每週2.5萬人
本土2萬3045例創近2月新低 中南部確診數明顯下降
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情降溫，4日本土個案新增2萬3045例，創近2個月來新低。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥分析，目前中南部新增數快速下降，北部地區則略趨緩，後者可能是因為暑假人流增加與確診總數降低，但仍樂觀看待下降趨勢。4日中重症增167例，其中69例死亡，年齡介於未滿10歲至90歲以上，包含1例1歲兒童腦炎死亡個案。同日，台灣今年採購的第4批輝瑞兒童劑型疫苗59.04萬劑抵台，迄今今年採購共220.32萬劑已全數到貨，將用於為5至11歲兒童施打基礎劑。（看完整報導）
考量全球疫情回升21% 入境總量暫維持每週2.5萬人
疫情指揮中心4日公布最新境外移入病毒定序，新亞型變種病毒新增112例，其中BA.4株17例、BA.5株95例，皆於邊境攔下。這兩種病毒株占過去一週境外移入確診的6成。全球疫情近期回升21%，歐美增幅大，日韓、新加坡等國個案數同樣上升，因應暑期旅遊增加及BA.4及BA.5威脅，指揮中心暫維持每週入境總量2.5萬人。國內抗疫也顧振興，交通部補助自由行旅客最高1300元方案將於15日上路，觀光局4日下午開放民眾線上登記，目前已有超過5000家旅宿業參與。（看完整報導）
新北昨午後雷雨多處積淹水 6日前中部以北防大雨
中央氣象局4日下午針對北北基等15縣市發布豪雨及大雨特報，處於淹水警戒範圍的新北市包括新莊區、樹林區及蘆洲區時兩量超過50毫米，造成多處積淹水，網友發布新莊區鳳翔社區及中正路輔大等路段和武林街積水影片，提醒人車注意。至4日下午5時，時雨量以新北山佳92.5毫米最多，同一時間台北市以北投區72.5毫米最多。根據未來一週天氣預測，6日前中部以北午後與南部仍可能有大雨發生，7日或8日起天氣逐漸穩定。（看完整報導）
歌手朱俐靜抗癌2年病逝 超偶3總冠軍美聲笑容成追憶
以「超級偶像3」選秀節目冠軍出道、勇敢對抗乳癌2年的歌手朱俐靜3日晚間病逝，享年40歲。朱俐靜去年初在新專輯記者會上坦言發現罹患乳癌，在治療期間強忍身體疼痛錄音，並樂觀表示想要透過音樂留下好的影響。醫師建議，35歲以上女性可每年在固定醫院進行乳房超音波，以利及早發現年輕乳癌，早期治療。（看完整報導）
網傳上海公安系統大量個資外洩 10億筆要價20萬美元
中國網路瘋傳疑似大規模個資外洩案，近日有駭客在網路論壇放話稱兜售上海公安系統資料庫，內容包含10億中國公民的個資，要價20萬美元。根據網傳截圖，資料內容巨量且詳載警方情資，如報案時間、報案人電話與報案人描述的具體事件等。網友分析，這份資料可能從阿里雲等中國民間私有雲端資料庫外洩。（看完整報導）
烏克蘭部隊撤離盧甘斯克大城 戰場重心轉至頓內茨克
烏克蘭武裝部隊總司令部3日表示，部隊已被迫撤離東部大城利西昌斯克，這代表頓巴斯地區的盧甘斯克州幾乎已全部落入俄軍手中。烏方表示，這項戰術性撤軍可讓軍隊重新集結，在西方長程武器助陣下吹起反攻號角。英國軍事研究員分析，烏克蘭的立場從來就不是保衛一切，俄方試圖把攻陷盧甘斯克誇耀為戰爭的重大時刻，但已為此付出沉重代價。烏國盧甘斯克州長表示，俄軍占領盧甘斯克後，將把戰爭重心轉至鄰近地區並設法奪取整個頓內茨克州。（看完整報導）
斯里蘭卡缺燃料也缺現金 學校繼續停課
中國一帶一路讓窮國背負隱性債務的影響愈見顯著，斯里蘭卡長期欠下510億美元巨額外債，2026年以前須償還250億美元貸款。由於近期沒有燃料供應商同意賒帳，當地官員表示，燃料庫存僅供衛生和港口工作人員、公共交通和食品分發等基本服務使用，經濟崩潰引發政治危機，全國各地皆出現反政府抗議活動，抗議群眾封鎖主要道路，要求政府供應汽油和燃料，還有地區民眾爭搶有限的庫存燃料。由於沒有足夠燃料讓教師和家長送孩子們上學，斯里蘭卡3日將學校停課時間延長一週，能源部長呼籲海外僑民透過銀行匯款回國內，幫助政府進口石油。（看完整報導）
義大利山區冰川崩落釀6死8傷 疑創紀錄高溫所致
義大利阿爾卑斯山區最大冰川3日崩塌引發雪崩，已知造成6人死亡、8人受傷，搜救工作仍在持續中，義媒報導指出傷亡者包括外國人。災難發生前一天，冰川頂峰測得攝氏10度創紀錄高溫。學者表示，這場意外與暖化異常高溫以及冬季乾燥降水大量減少有關，冰川原本應在8月中崩塌，而非7月初。（看完整報導）
好市多衛生紙每串漲24元 全聯愛買等量販價格未調整
好市多自有品牌衛生紙自5月從每串新台幣335元漲至365元，7月1日起再調漲至389元，漲幅約6.6%；好市多表示，主因原料與運費漲勢已不得不反映在價格，全聯、愛買與家樂福則表示，目前未接獲衛生紙漲價訊息。旗下擁有春風、蒲公英等衛生紙品牌的紙廠正隆表示，原料近年漲幅劇烈，因此漲價「勢在必行」，但目前還不是賣方市場，需要觀察第3季需求有無回升再決定；永豐實表示會密切觀察走勢，適時調整價格因應。（看完整報導）
台灣少棒睽違7年重返美國威廉波特 體操小選手國際賽摘1金3銀4銅
世界少棒聯盟亞太區少棒錦標賽4日由台北市福林國小奪冠，將赴美國威廉波特打世界賽。台灣小將在亞太區冠軍戰與地主韓國隊交手，不受最後半局爭議判決影響，順利奪冠，球員教練都淚灑球場。這是台灣少棒隊在相隔7年之後，首次打進世界賽。另一方面，藝人瑞莎成立瑞星韻律體操協會，致力推動台灣韻律體操發展，3位不到10歲的小選手僅練習一年多，首次出國比賽就在土耳其拿下1金、3銀、4銅成績。瑞莎強調會繼續努力，讓全世界看到台灣的美麗和力量。（看完整報導）
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