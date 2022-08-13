早安世界》家庭高低所得差距創10年新高 基本生活費擬調高至19.6萬元

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主計總處12日公布110年家庭收支調查，依每戶可支配所得高低將戶數分為5組，最高20%家庭與最低20%家庭的可支配所得差距擴大到6.15倍。圖為家長帶孩子到台北花博公園遊憩。中央社記者裴禛攝 111年8月12日

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家庭高低所得差距創10年新高 基本生活費擬調高至19.6萬元

行政院主計總處12日公布去年家庭收支調查，依每戶可支配所得高低將戶數分為5組，最高20%家庭與最低20%家庭的可支配所得差距擴大到6.15倍，較109年增加0.02倍，創101年來新高。此外，今年每人可支配所得中位數增至新台幣32.6萬元，納保法「基本生活費」可望提高至19.6萬元，並於明年5月報稅適用，若以4口之家、適用稅率12%試算，將可省稅1920元。保守估計受益戶數將逾230萬戶、減稅利益超過150億元。另外，主計總處最新經濟預測下修今年經濟成長率至3.76%，同時上修消費者物價指數年增率到2.92%，並預測明年經濟成長率為3.05%。（看完整報導）

林智堅因論文風波退選 鄭運鵬接棒參選桃園市長

陷入論文風波的民進黨桃園市長參選人林智堅12日宣布退選，他表示，不願意因個人不足和缺陷，造成團結台灣的進步力量陷入泥沼，因此選擇離開桃園市長選舉戰場，將在另一戰場捍衛清白。民進黨秘書長林錫耀說，對於論文風波，總統蔡英文還是認為林智堅是清白的，也不捨林智堅為了避免選舉失焦而退選。立委鄭運鵬表示，非常佩服這段時間林智堅承受最多的委屈與壓力，他願意接受民進黨選對會的徵召，參選桃園市長。（看完整報導）

文創報導獎揭曉 中央社文化＋連5年獲肯定

2022文創產業新聞報導獎得獎名單12日揭曉，中央通訊社以「文化＋雙週報」第92期「修復師的奇幻之旅」獲得平面及網路新聞報導獎肯定，這是「文化＋雙週報」在2018年元旦創刊以來連續第5年獲得文創產業新聞報導獎肯定。這份網路刊物以多元專題規劃搭配封面、網站設計，希望喚起對各種文化議題的討論。（看完整報導）

MIS-C重症逼近百例 5歲以下孩童可能拖2個月才發病

國內12日新增2萬1761例COVID-19本土病例，中重症增89例，其中31人死亡；另新增3例兒童重症MIS-C，累計個案逼近百例，林口長庚醫院副院長邱政洵分析，5歲以下孩童確診後，可能等2個月才出現MIS-C症狀，呼籲父母留意症狀並帶孩子打疫苗以降低MIS-C風險。同時，BA.5本土疫情最快8月中下旬升溫，家庭群聚至今累計5起，為方便民眾提前準備快篩試劑，中央流行疫情指揮中心宣布，第4輪家用快篩實名制15日起實施，每份5劑共500元，每身分證字號可購買2份共10劑，民眾可1次或分為2次購買。（看完整報導）

海南宣稱3天社會面清零破功 上海隨申碼被駭4850萬筆個資外洩

中國官方12日通報新增逾2000例COVID-19個案，其中一半以上出現在海南，這代表海南當局未能實現要在3天做到社會面清零的目標，同時，香港媒體報導說，浙江義烏因爆發疫情而封城，可能影響全球年底耶誕節應景商品供應。新疆疫情自7月底至今累計病例1140例，全部為無症狀感染者，烏魯木齊和伊寧市仍在靜態管理中。另據中國媒體報導，上海市疫情防控應用程式「隨申碼」疑似遭到駭客入侵，4850萬用戶個資外洩，近日已有人在駭客論壇兜售。研發隨申碼的上海市大數據中心說，這批個資不是他們所洩露。（看完整報導）

2025世界同志遊行禁用Taiwan 台灣主辦方宣布停辦

2025世界同志遊行原訂在高雄舉行，但主辦單位12日聲明指出，由於國際組織InterPride拒絕台灣主辦方以Taiwan為活動命名，因此決定停止舉辦WorldPride Taiwan 2025。外交部表示，遺憾InterPride基於政治考量推翻共識，不但不尊重台灣且傷害亞洲同志社群，也與其追求進步價值背道而馳。（看完整報導）

農田水利會改制合憲 健保個資使用有部分違憲應於3年內改正

國民黨立委費鴻泰等38人認為農田水利會改制有違憲之虞，聲請釋憲，憲法法庭12日判決合憲。判決提到，農田水利組織資產取得均是基於公法人的地位而取得的公有財產，因此法規將公有財產明定由國家概括承受，並納入農田水利事業作業基金管理，也就不會產生侵害財產權的問題。農委會主委陳吉仲表示，這項判決象徵農田水利署近4000位同仁努力受肯定，將持續堅定改革工作。憲法法庭同日判決指出，個資法規定健保資料庫供公務機關或學術機關統計或研究合憲，但欠缺個資監督機制及當事人請求停止使用規定部分違憲，應於3年內修法改正。（看完整報導）

大學分發放榜缺額破1.4萬 全國僅11校足額錄取

111學年度大學分發入學管道12日放榜，缺額破1.4萬名，全國只有台灣大學、成功大學、政治大學、陽明交通大學、中央大學、中山大學、國立體育大學、中正大學、國立台北大學、中國醫藥大學、台北醫學大學共11所學校沒有缺額，缺額人數最高的是中國文化大學，共2378名，校方表示將積極轉向國際招生。（看完整報導）

雨都基隆遇缺水危機 台南強降雨掏空路基

中央氣象局觀測，基隆今年1至6月每月降雨量有上百毫米，但7月只剩31毫米，8月至今僅42.5毫米。集水區未有效降雨使河川流量與水庫漸枯減，導致基隆中正及信義區高地水壓不足缺水，目前已設取水站並調派水車增援。台灣自來水公司指出，供應基隆、汐止水量的新山水庫目前只剩560萬噸，可撐至10月中旬。另一方面，台南局部地區12日下午受強降雨影響，大內和左鎮區時雨量逾75毫米，部分路段路基掏空積水封路。根據中央氣象局預測，桃園以北、中南部地區13日午後易有大雷雨，中南部及各山區可能再有大雨發生。（看完整報導）

台灣實習生打敗數千人擠進道奇 一窺豪門球隊賺錢之道

洛杉磯道奇是美國職棒數一數二的豪門球隊，來自台灣的21歲年輕人張翔這個夏天從6000名申請者當中脫穎而出，進入道奇的商業部門實習，讓他對於「道奇怎麼賺錢」有更深入的瞭解。張翔藉此機會主動與道奇執行副總裁兼行銷長羅森建立關係，在一次座談後獲得對方答應成為自己非正式的實習導師，兩人職位雖然天差地別，但因為有共通的話題而聊得很投緣，張翔也學到人脈重要的寶貴一課。（看完整報導）