早安世界》美國資深參議員馬基率國會團來訪 重申對台支持

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美國資深參議員馬基率國會團來訪 重申對台支持

美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席馬基率領參眾議員5人訪問團於14日傍晚抵台，15日將晉見總統蔡英文，接受外交部長吳釗燮款宴，並拜會立法院外交及國防委員會，雙方將就台美安全與經貿關係等議題廣泛交換意見。馬基1979年擔任美國聯邦眾議員時，曾投票支持「台灣關係法」，是目前美國國會少數曾參與「台灣關係法」立法且仍在任的國會議員。馬基抵台後推文說，此行重申美國對台支持，鼓勵台海穩定及和平。（看完整報導）

台灣泰國政府攜手跨部會搶救 帶回柬埔寨打工遭販賣9台人

刑事局表示，柬埔寨打工詐騙事件頻傳，外交部與警政署已受理340名國人求助。外交部駐泰代表處14日接獲泰國政府通報，有12名台籍民眾自柬埔寨入境泰國曼谷，疑為人口販運案件，初查鑑定被害者有9人，晚間已被帶回台灣，後續由地檢署指揮警政署與移民署偵辦，並通報各社政機關提供照護；其他3人並非被害者，先留置在泰國接受調查。（看完整報導）

輝瑞嬰幼兒疫苗估8月底抵台 趕開學前到貨

國內14日新增2萬802例COVID-19本土病例，確診個案新增中重症105例（中症79例、重症26例），其中22人死亡；增加一名兒童重症個案，為1名出現「兒童多系統炎症徵候群」（MIS-C）的10歲男童。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，國內疫情上週微升9%，但整體走向仍呈現持平趨勢，6個月至4歲輝瑞嬰幼兒疫苗持續安排運送航班，預估8月底抵台，希望趕在開學前到貨。（看完整報導）

中國存戶提款受阻問題蔓延至深圳 凸顯資金流危機

中國多地銀行存戶至少從7月中旬陸續出現提款受阻的問題，這波浪潮如今蔓延到深圳。分析指出，這與銀行資金流危機有關，房企、房地產的金融機構都在缺錢，金融機構以防詐騙名義凍結儲戶帳戶不給提款，實為爭取內部資金周轉時間。同時，中國各主要城市近日陸續公布經濟數據，前5強城市排名洗牌，上海受COVID-19疫情封城拖累，讓北京超車拿下第1，深圳續穩居第3，重慶則是擠下廣州成為第4。（看完整報導）

中國海南疫情煞不住15萬名旅客受困 官方終於道歉

中國官方公布，13日新增2467例COVID-19本土病例，其中半數以上病例在海南省，西藏及新疆的個案數也快速增加。中國國務院副總理孫春蘭視察海南疫情時要求加快建設方艙醫院，官方對15萬名遊客被迫滯留道歉。有「世界小商品之都」之稱的義烏14日起大部分街道繼續靜默管理，已有外貿訂單發貨受阻。（看完整報導）

蘇格蘭免費提供女性生理期用品 全球唯一

蘇格蘭2020年通過具里程碑意義的立法之後，今年8月15日起將保障所有女性都可獲得免費的生理期用品，據信是世界第一個採取這個措施的國家或地區。這項立法讓各部會首長有法律責任，確保人人都可取得這些衛生用品，各級學校、學院和大學也必須在廁所免費提供一系列的生理期產品。（看完整報導）

魯西迪已能說話但傷勢嚴重 刺殺嫌犯首度出庭拒認罪

因著作惹怒伊朗、數十年來都在躲避追殺令的英美雙籍作家魯西迪12日遭一名男子持刀刺殺，魯西迪的兒子14日推文表示，魯西迪已取下呼吸器且能說上幾句話，家屬如釋重負，但魯西迪傷勢嚴重，仍處於危急狀況。企圖刺殺魯西迪的凶嫌在庭審中拒絕就蓄意謀殺和攻擊指控認罪，遭法官下令收押，不得交保。（看完整報導）

疫情拖累第2季行情 餐飲觀光股下半年迎轉機

受兩岸COVID-19疫情拖累，台灣餐飲、飯店股第2季普遍下跌，但隨著時序進入下半年、疫情趨緩，餐飲、飯店業已明顯感受人潮回流。同時，在出境旅遊尚未恢復的情況下，旅行社第2季幾乎全數虧損，法人預估，旅行社解封效益恐最快明年才會顯現。（看完整報導）

高雄前金區工地周邊塌陷 7棟屋成危樓須拆除

高雄市前金區自強一路83巷建築工地周邊路面14日下午突然塌陷，警方獲報派員到場管制交通，市府緊急撤離周邊民宅住戶，並勒令工地停工，這已是此處工地周邊道路3月以來第2度發生塌陷。高雄市副市長林欽榮說，經三大技師公會判定共7棟房屋為危樓須拆除，20多名住戶已安排安置，建商已承諾會負起全責。（看完整報導）

「印度巴菲特」金君瓦拉辭世 5000盧比股本翻出千億身價

被喻為「印度巴菲特」的傳奇股市投資人金君瓦拉14日上午辭世，享壽62歲。他在大學時期以5000盧比股本起家，如今光是股市資產就已達1100億盧比（約新台幣413億元），增加了2200萬倍。他生前透過贊助教育、醫療及濟貧等方式從事慈善活動。印度總理莫迪推文悼念金君瓦拉，並貼出兩人之前的合照，讚揚他對金融界的卓越貢獻。（看完整報導）