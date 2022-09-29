早安世界》IMD數位競爭力評比台灣排第11名 8指標全球前3
IMD數位競爭力評比台灣排第11名 8指標全球前3
根據瑞士洛桑管理學院發布的2022世界數位競爭力調查評比，台灣在全球63個主要國家中排名第11，為歷年來次佳表現，其中有8項個別指標排名全球前3名，「政府應對網路安全能力」首次列入評比，獲得第9名。數位部長唐鳳表示，從評比來看，台灣在基礎建設、研發應用方面表現很傑出，數位部將針對調查細項進行整體檢視，找出政府與民間可以一起加油努力的部分。（看完整報導）
台股失守13500點再創22個月新低 國安基金：台灣經濟基本面良好
美股道瓊工業指數收黑，雖然科技股上揚，但台股28日大跌逾360點，收在當日最低的13466.07點，創22個月新低，台積電也收在最低價438元，再探波段新低。針對亞洲主要股市28日全面重挫，國安基金執行秘書阮清華指出，除了美國聯準會持續大幅升息，俄國在烏克蘭4個占領區舉行入俄假公投也是影響因素。他強調，股市最終將回到基本面，而台灣基本面依舊不錯，投資人應盡量理性看待。（看完整報導）
新台幣今年貶值13% 央行上半年淨賣匯82.5億美元固守
中央銀行最新報告揭露，今年上半年在美國聯準會加速緊縮政策影響下，美元走強，外資大舉賣超台股並匯出資金，使得今年以來新台幣對美元貶值達13.0%。為了穩定匯市，央行已進場淨賣匯82.5億美元。央行總裁楊金龍27日在立院備詢時說，若外資大量撤離，必要時會思考是否執行資本管制，此話一出，引發金融圈震驚。專家認為，穩定市場工具很多，央行應不會走回頭路；分析師則表示，央行拋出此議題是為了穩定民心，執行機率不高。（看完整報導）
賀錦麗批中國破壞國際秩序 矢言繼續支持台灣國防
美國副總統賀錦麗28日造訪位於東京近郊神奈川縣橫須賀、美國海軍在全球最大的海外據點，並發表演說。賀錦麗表示，中國藉由展現軍事與經濟力量來脅迫、恫嚇鄰居，在東海、南海的行徑，以及最近在台灣海峽的挑釁令人憂心。她說，美國將繼續反對任何單方面改變現狀的行為，也會繼續支持台灣自我防衛。（看完整報導）
0+7將上路防疫旅館全退場 確診者同團旅客快篩陰可出門
28日國內新增4萬8421例COVID-19本土病例，中重症147例，其中38人死亡。入境免居檢0+7新制最快10月13日上路，同時取消禁團令等。中央流行疫情指揮中心表示，0+7新制上路之後，在7天自主防疫期間，確診者同團旅客2天內快篩陰性可繼續行程，另防疫旅館將全數退場。業者若有清消或是轉型時間等問題，政府將予以協助和補助，將不再保留防疫旅館量能。台大公衛學院教授陳秀熙說，10月如果COVID-19染疫中重症控制良好，醫療量能足夠，應可有條件將0+7逐漸轉為0+0。（看完整報導）
北溪天然氣管線疑遭蓄意破壞 烏克蘭指俄國對歐洲恐攻
俄羅斯在波羅的海海域建造的北溪1號、2號兩條天然氣輸送管路有3處發生不明漏氣現象，丹麥與瑞典政府27日晚間分別召開記者會表示，經過調查，他們相信這兩條對歐洲供應天然氣的管線是遭受人為破壞。丹麥總理佛瑞德里克森並表示，兩條管線漏氣似乎是因爆炸所造成，歐洲已展開調查。烏克蘭相信這是俄羅斯當局針對歐盟策畫的恐怖行動。（看完整報導）
吳怡農推動緊急應變訓練 入選2022時代雜誌次世代百大人物
美國時代雜誌公布2022次世代百大影響力人物名單，壯闊台灣聯盟發起人吳怡農入選。時代雜誌駐東亞記者康貝爾介紹，隨著來自北京的威脅層級提升，台灣民眾踴躍參加吳怡農開創的緊急應變訓練課程，工作坊得提前好幾個星期報名。康貝爾並提到，吳怡農也是民進黨日益重要的顧問，著力於政治、外交、公民義務等領域的交會處。其他在榜上的還包括波士頓台裔市長吳弭、新加坡副總理黃循財、男子網球明星艾卡拉茲等。（看完整報導）
富比世美國400大富豪榜 馬斯克擠下貝佐斯登榜首
「富比世」雜誌27日公布2022年美國前400大富豪排行榜，特斯拉執行長馬斯克拜特斯拉股價上漲11%和太空探索科技公司SpaceX籌措新資金之賜，以身價2510億美元（約新台幣7.98兆元）首度登上榜首。去年第3名的臉書創辦人祖克柏身價縮水768億美元（約新台幣2.44兆元），自2014年以來首次跌落到10名以外。（看完整報導）
戴維斯身分認定爭議 PLG董事會拍板以本土球員出賽
P. LEAGUE+聯盟28日召開董事會，針對歸化球員相關議題進行討論，會議結束後，聯盟發布聲明說，雖然規章細則還未出爐，但於2013年歸化為中華民國國民的戴維斯在新賽季仍將以本土球員身分出賽。對此，戴維斯表示，近來的紛紛擾擾讓他覺得很難受，一度興起退休念頭。如今確定將繼續以本土球員身分出賽，戴維斯強調，他沒有因此覺得開心，但他認為聯盟至少做出了正確的決定。（看完整報導）
封閉50年第2道門開啟 圓山飯店西密道終點揭曉
台北圓山飯店近年來先後將神秘的東西密道開放給旅客參觀。為了慶祝飯店成立70週年，圓山飯店28日將封閉50年、位於西密道盡頭的第2道門開啟，外界這才知道，西密道終點是通往劍潭公園。圓山飯店2019年9月推出「西密道導覽」，2021年開放「東密道導覽」，幾個月之內都吸引數萬民眾參觀。（看完整報導）
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