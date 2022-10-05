早安世界》北韓射彈飛越日本罕見啟動J警報 美日韓歐盟同聲譴責

北韓射彈飛越日本罕見啟動J警報 美日韓歐盟同聲譴責

北韓4日上午發射一枚中程彈道飛彈（IRBM），飛越日本北部青森縣的上空，促使日本政府罕見發出「全國瞬時警報系統」（J-Alert），示警北部和東北部居民尋找掩護，北部區域列車也一度停駛，研判飛彈落在日本東方約3200公里外的海域。北韓上一次發射飛彈越過日本是在2017年9月。日本及南韓政府4日強烈譴責北韓行徑，日相岸田文雄稱這是「暴力行為」，美國、歐洲聯盟理事會也同聲譴責。日本防衛大臣濱田靖一說，推估這枚飛彈飛行距離約4600公里，可能是北韓至今所試射飛彈中射程最遠的一枚，且可能跟「火星-12型」中程彈道飛彈同型。由於射程範圍涵蓋關島，被認為有牽制美軍的意圖。這是北韓10天內第5次試射飛彈，南韓軍方4日稍晚以戰鬥機發射2枚定向攻擊炸彈回敬挑釁。（看完整報導）

反證愛因斯坦量子力學悖論 美法奧地利3學者獲諾貝爾物理學獎

2022年諾貝爾物理學獎得主4日揭曉，法國學者艾斯佩特、美國學者柯羅瑟、奧地利學者吉林哲「以糾纏光子實驗、確認違反貝爾不等式、開拓量子資訊科學」而獲獎，他們的研究促成日後超級電腦和加密通訊的發展。台灣學者分析，由於量子力學長久以來都有物理學者辯論，經由3人的實驗研究，最後反證愛因斯坦所提出的量子力學悖論。（看完整報導）

秋老虎結束 今起北台灣濕涼高溫最多降10度

晴朗炎熱的秋老虎天氣型態結束，中央氣象局表示，5日起東北季風增強，9日之前天氣偏濕涼，北台灣高溫約攝氏27度，最多下降10度。6日東北部山區可能有大雨，7、8日宜蘭及花蓮地區雨勢持續，可能有局部大雨或豪雨。10、11日會預料將再降溫，但雨勢趨緩，低溫可能降至21度。（看完整報導）

指揮中心：BA.5疫情不排除本週現高峰 0+7不延後上路

國內4日新增4萬9509例COVID-19本土個案，較上週同期多8.6%，連續9天比前一週同期上升，更是這一波BA.5疫情以來次高峰。考量每週三為單日個案數最多，中央流行疫情指揮中心不排除本週出現BA.5疫情真正高峰，但計劃在13日生效的「0+7」自主防疫新制不會延後實施。（看完整報導）

蘇貞昌報告112年總預算 國防預算成長12.9%

行政院長蘇貞昌4日率相關部會赴立法院提出112年度中央政府總預算報告，其中，國防部主管預算編列新台幣4151億元，較今年度增加475億元，約增12.9%；若加計新式戰機採購特別預算等，整體規模達5863億元。國防部長邱國正呼應美方官員的說法指出，中共在台海建立新常態，國軍認為當前有急迫性，戰備工作沒有停頓。（看完整報導）

半導體8月營收全球下滑3.4% 台灣逆勢月增近10%

美國半導體產業協會公布，全球半導體產業8月營收474億美元（約新台幣1.5兆），月減3.4%，創3年半來最大降幅。在此同時，台灣上市的半導體廠主要受惠於台積電月營收突破新台幣2000億元，8月營收較7月增加9.73%，比去年同期成長達22.59%。（看完整報導）

聯合國敦促全球實施貨幣寬鬆 避免經濟衰退危機

聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）3日發布年度報告，敦促全球央行鬆綁銀根，避免全球經濟衰退，並稱財政緊縮恐將世界推向嚴峻的長期停滯。今年3月，UNCTAD才將2022年全球經濟成長預測從3.6%調降至2.6%，如今它預測今年成長2.5%，到了2023年將進一步降至2.2%。（看完整報導）

美國將擴大技術出口管制 重擊中國AI與超級電腦發展

「紐約時報」報導，美國拜登政府最快可能本週宣布新措施，限制中國企業取得可用於高效能運算的技術，這是美方最新的強力相關舉措，目的在阻止北京藉美國技術升級超級電腦與AI人工智慧。新措施將以川普時代打擊中國電信巨擘華為的規定為基礎，禁止世界各地的企業把使用美國技術、機器或軟體的特定產品賣到中國。（看完整報導）

澤倫斯基簽法令 確認烏克蘭不與蒲亭談判

在烏軍反攻大有進展之際，烏克蘭總統澤倫斯基4日簽署一項法令，正式宣布烏克蘭「不可能」與克里姆林宮當前領導人蒲亭談判，僅保留與俄羅斯未來總統談判的可能性。另外，自從蒲亭9月21日下動員令要再徵召30萬人，已有數十萬俄羅斯男性逃往哈薩克、喬治亞和芬蘭等鄰國，仍待在俄羅斯的人則想方設法躲避徵兵，俄羅斯律師表示，近日收到大量有關如何避免被徵召入伍的詢問，他們正全力以赴，為可能被派往烏克蘭戰鬥的人們提供建議。（看完整報導）

中國清零噴消毒劑 新疆至少13維吾爾人中毒身亡

自由亞洲電台網站報導，新疆自治區皮山縣居民和官員表示，9月當地至少有13名維吾爾人因家中噴灑抗疫消毒劑而中毒身亡；根據社群媒體留言，整個新疆自治區因噴灑抗疫消毒劑而中毒的人數已達數千名。網路流傳的影片顯示，當局在居民家中內牆、家具、寢具及冰箱內部都噴灑消毒劑；當地居民說，自封城以來，常有飛機在上空噴灑消毒液。（看完整報導）