早安世界》颱風奈格路徑偏離台灣 今晚起共伴效應帶來降雨

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

颱風奈格路徑偏離台灣 今晚起留意共伴效應帶來降雨

中央氣象局29日表示，颱風奈格未來幾天路徑再度往西修正，預料台灣發布海上警報的機率偏低，但颱風外圍環流會再次跟東北季風產生共伴效應，為迎風面帶來持續降雨，預計從10月30日晚間起到11月2日迎風面的北部、東半部等區域要留意降雨，雨勢最明顯的時間點會落在10月31日，屆時宜蘭、花蓮將有豪雨，大台北、基隆北海岸及恆春半島則有局部大雨。（看完整報導）

專題／金門大橋寫工程新頁 今天通車一了居民30年心願

全長5.4公里的金門大橋30日通車，這項工程從構思到完工將近30年，歷經5任縣長，曾被諷刺為選舉時承諾興建，選後就沒有下文的「選舉浮橋」，如今終於橫亙於金門本島與烈嶼之間的水道，把不知分開幾萬年的大、小金門島連接起來。當地居民說，雖然來得遲，但總算一了金門人心願。（看完整報導）

美國期中選舉將至 裴洛西丈夫遇襲掀政治暴力恐懼

1名42歲男子28日凌晨闖入美國聯邦眾議院議長裴洛西位於舊金山的寓所，並以鐵鎚攻擊她的丈夫保羅．裴洛西，造成被害人顱骨骨折，雙手和右臂也受傷。美國總統拜登在費城競選造勢大會上向群眾表示這是一起「卑劣」事件。美國官員表示，這起事件引發11月8日期中選舉前對政治暴力的恐懼。（看完整報導）

美參院調查報告：COVID疫情可能源自武漢研究所事故

據美國媒體報導，美國參議院衛生、教育、勞工及退休金委員會共和黨團隊27日公布一份35頁的暫定報告，認為疫情「較有可能是研究相關事故導致的結果」。報告也提到中國某些團隊研發疫苗速度之快的問題，例如兩支軍方疫苗研發團隊能比參與美國疫苗計畫「曲速行動」（Operation Warp Speed）的大藥廠更快達到初期里程碑，這「很不尋常」。（看完整報導）

20大落幕中國疫情消息再起 清零政策不變多地繼續封控

中共20大落幕之後，嚴格的疫情清零政策未放寬，且中國多地疫情相關的消息再次浮上檯面，例如河南鄭州市未如預期解封，可能是因官方先前瞞報。據美國自由亞洲電台報導，中國其他地區，包括廣州、武漢、西寧等地疫情升溫，估計武漢全市約100萬居民被封控在家足不出戶，先前新疆及西藏等地也繼續實施封控。（看完整報導）

楊麗花領傳藝金曲戲曲表演特別獎 承諾再上舞台續推歌仔戲

第33屆傳藝金曲獎頒獎典禮29日晚間在台灣戲曲中心舉行，最大亮點之一是歌仔戲國寶楊麗花獲得傳藝金曲獎戲曲表演類特別獎，楊麗花領獎時大喊好久不見，承諾有機會一定再上舞台，希望一直為歌仔戲發聲努力。這位78歲國寶從小演到老，從野台演到電視、演進國家劇院與小巨蛋，她驚人的個人魅力把歌仔戲變成流行文化、進入表演藝術殿堂，中央社整理出她過往表演照片，帶讀者回顧楊麗花為歌仔戲奉獻傳承的瞬間。（看完整報導）

台灣同志遊行彩虹旗雨中飄揚 烏克蘭團體一起上街

台灣同志遊行29日在台北市政府廣場前登場，主題為「無．限．性—解構框架，性/別無限」，大批民眾冒雨上街挺性別平權，有的參與者盛裝打扮，今年逾200個海內外團體報名，烏克蘭團體「基輔同志遊行（KyivPride）」首次以團體身分參與，一行人裝扮配件以烏克蘭國旗色系為主，手持口號以「轟炸、性交」等詞，諷刺俄羅斯的開戰理由。（看完整報導）

台灣青男滑輪溜冰曲棍球世錦賽6連勝 闖金牌戰拚首冠

台灣青男曲棍球隊29日在阿根廷舉行的世界全項目滑輪溜冰錦標賽青男組準決賽中，以10比1大勝捷克隊，寫下6連勝成績，也是大會唯一不敗勁旅，將與美國隊爭奪冠軍。台灣隊預賽曾以5比3擊敗美國隊，有機會拿下隊史第一座冠軍。（看完整報導）

修護霜含雌激素疑致幼童性早熟 業者稱製程疏失回收3批號產品

有醫師在臉書示警，一款修護霜涉導致幼齡孩子性早熟，業者急發聲明稱製程疏失誤用含雌激素原料，回收3批號產品。衛福部食藥署說，桃園市衛生局正清查中，也強調雌激素為化妝品禁用成分，相關情況已經違反「化粧品衛生安全管理法」可處分2萬至500萬元，不合格產品則要下架回收銷毀。（看完整報導）

MLB世界大賽首戰 費城人落後5分靠延長賽陽春砲逆轉勝

美國職棒大聯盟MLB世界大賽28日揭開序幕，地主太空人隊在3局下便以5比0領先，不料老將魏蘭德前3局讓費城人9上9下之後，4局上演出走樣，讓對手到5局上便打成平手。進入延長賽後，太空人隊靠瑞爾穆托在10局上敲出陽春砲，在世界大賽取得1比0領先，雙方29日將繼續在太空人主場進行第2戰。（看完整報導）