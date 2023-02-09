早安世界》土耳其強震逾萬人死亡 台灣隊伍挺進重災區參與搜救

土耳其強震逾萬人死亡 台灣搜救隊挺進重災區尋找生還者

土耳其與敘利亞邊境6日發生規模7.8強震，造成嚴重傷亡，已知超過萬人喪命。從最新發布的衛星影像中，可以看見土耳其災區在遭強震肆虐後滿目瘡痍。在長期處於內戰的敘利亞，救難人員不分敵我忙著清除瓦礫，搶救受困的生還者。一對年幼姐弟受困超過36小時終於獲救，當他們被搜救人員發現時，夾在上、下水泥板中間的姊姊弓起手臂，護著弟弟頭部。台灣搜救隊第一梯次成員8日挺進土耳其災區阿德亞曼省展開搜救，首要任務是在1棟坍塌的8層樓建築物下尋找生還者，台灣在地震發生幾個小時之後，成為全球最快派出搜救隊伍的國家之一，獲CNN及BBC等國際主要媒體報導，並列入聯合國官方搜救隊伍網站。台灣第2批搜救隊已飛抵鄰近的阿達納機場，隨後將前往同一省份加入搜救。伊斯坦堡志工團體搜救協會（AKUT）表示，這是協會成立27年來最艱困的任務，並感謝台灣像朋友一樣和他們站在一起。（看完整報導）

土耳其敘利亞強震全球馳援 台灣首日善款湧1033萬餘元

衛生福利部7日晚上公布土耳其震災捐款專戶，截至8日傍晚，捐款首日湧入729筆、新台幣1033萬餘元，其中最大筆為個人捐款50萬元。駐台北土耳其貿易辦事處7日公布物資需求，駐台北代表貝定可8日表示，辦事處至今已收到2800多封郵件和諮詢電話，非常感謝台灣人的愛心和善良。災民無家可歸之際還得面對寒冬低溫，目前急需外界捐贈保暖衣物與民生用品，中央社彙整各方捐助管道供讀者參考。總統蔡英文8日下午與首梯次台灣搜救隊視訊通話，了解現場搜救狀況，蔡總統再三提醒搜救隊成員注意自身安全及保暖，務必平安返國。（看完整報導）

冷空氣13日下半天南下愈晚愈冷 14、15日低溫探8度

中央氣象局表示，12日之前北部天氣受東北季風影響，變化較大，東半部持續有局部降雨，中南部大致多雲到晴；13日下半天起強冷空氣南下，愈晚愈冷，預估最冷的時間點在14、15日的夜晚或清晨，西半部最低氣溫將只有攝氏8度。（看完整報導）

全台血荒庫存只夠3.4天 A型O型急缺

台灣最近偏冷的天氣影響民眾捐血意願，民眾趁春節連假出國也成血荒原因之一，導致全台血庫告急。據台灣血液基金會統計，全國目前只剩3.4天血液存量，A型、O型急缺，其中新竹缺血情況最為明顯，幾乎所有血型都急缺，安全存量只剩2.4天。台北捐血中心呼籲，需要用血的病人仍在等待救命熱血，盼身體健康、沒有感冒、非確診的民眾踴躍挽袖。（看完整報導）

防止論文爭議 民進黨總統立委參選人須接受查證

2022年九合一選舉期間，參選桃園市長的原新竹市長林智堅身陷論文爭議，被認為是影響民進黨選情的因素之一。民進黨中執會8日通過要求，未來總統立委登記初選，參選人要簽署「學位論文學術倫理聲明書」，同意授權民進黨審查小組進行相似度比對，或向學校、相關機關進行查證。黨主席賴清德說，民進黨身為執政黨，願意作為政治的表率，率先提出機制，解決黨內參政者涉及的學術倫理問題。（看完整報導）

國安會官員機場咆哮拍桌 遭調離主管職位

時代力量立委邱顯智、王婉諭接獲投訴，指總統府國家安全會議秘書處長在核准可出境的日期前幾個小時想提前出關，在機場遭到拒絕後與查驗人員發生衝突，進而咆哮、拍桌。總統府發言人林聿禪8日說，針對這名王姓官員出境案，就相關事實進行釐清後，發現當事人對海關執勤人員態度確有不當，國安會依規定進行處分，將王姓人員調離主管職，改任該會議研究員，以嚴明機關紀律。（看完整報導）

美國傳認定中國偵察氣球從事間諜行動 公布首批殘骸近距離照

中國偵察氣球被發現飛入美國領空後，4日遭擊落，美國海軍和海岸警衛隊的船隻和潛水員正努力回收氣球殘骸，包括氣球裝載的設備，從美方7日公布首批近距離照片，可看見打撈作業情況。一名高階政府外交官7日表示，美國近日在華府和北京舉行簡報會，稱中國偵察氣球有太陽能板、螺旋槳和舵，認定它是從事間諜行動的飛船。專家分析，如果能找到氣球中的傳感器，將能揭開氣球用途，並得知中方藉這它蒐集了多少資訊，以及如何把這些資訊傳回中國。（看完整報導）

影片／拜登國情咨文演說要點一次看 脫稿點出習近平處境艱難

美國總統拜登7日在國會發表激昂的國情咨文演說，疾呼團結之餘也吹捧藍領經濟復甦。他欲藉這場演講說服選民支持他在明年11月的大選中連任。拜登談到美中關係時，重申與中國競爭而不衝突，願與中國合作以促進美國利益並造福世界，但他也提及中國偵察氣球，並指出若中國威脅美國主權，他就會採取行動保衛國家。拜登並脫稿點出在美國對付中共政權的各種作為之下，中國領導人習近平處境艱難，他相信找不到一個人會想接下習近平目前的位子。拜登前一次站上這個講台時，兩院都在民主黨掌控之下，如今共和黨掌控眾議院；新任眾議院議長麥卡錫聆聽國情咨文時表情冷淡，還有部分共和黨議員不時報以噓聲，在在說明美國會壁壘分明的現狀。（看完整報導）

索羅門群島挺台省長遭罷黜 省議會轉由反對派把持

索羅門群島人口最多的馬萊塔省議會7日通過不信任投票，罷黜省長蘇達尼。蘇達尼不僅長期批評中央政府深化與中國關係的做法，也直言反對索羅門政府2019年在外交上承認中國並與台灣斷交的決定。蘇達尼的顧問8日表示，反對派取得省議會的多數席次，並表示馬萊塔省的新政府將會支持聯邦政府的親中立場。（看完整報導）

詹姆斯超越賈霸成為NBA得分王 接下來盼跨越4萬分里程碑

NBA洛杉磯湖人當家球星詹姆斯7日在比賽第3節，靠一記後仰跳投，生涯總得分累計達到3萬8388分，超越湖人前輩賈霸，成為NBA史上生涯得分最多的球員。他在賽後表示，感覺很不真實，並預期自己職業生涯至少再延續2年。詹姆斯接下來將挑戰另一個目標：成為NBA唯一生涯累積得分突破4萬分大關的「活傳奇」。在詹姆斯成為NBA歷史得分王之後，詹姆斯和喬丹誰是「最偉大球員」的爭辯再度浮上檯面，得分技能滿點的喬丹，和得分、助攻、籃板樣樣行的詹姆斯各有死忠擁護者，話題引發討論。（看完整報導）