早安世界》台灣宏都拉斯82年邦誼 不敵中國金錢利誘斷交
台灣宏都拉斯82年邦誼 不敵中國金錢利誘斷交
中華民國與宏都拉斯於1941年建交至今，但宏國外交部26日宣布斷交，外長並在北京與中國簽署建交公報。外交部長吳釗燮在臨時記者會上指出，為維護國家主權與尊嚴，台灣終止與宏都拉斯的外交關係。吳釗燮坦言，宏國要求台灣經濟援助包括出資蓋醫院、水庫以及代償債務，3項要求合計約新台幣24.5億美元。他說，台灣對外援助是以計畫導向，「直接給錢就像是賄賂」。根據中央社獨家取得宏國外長致吳釗燮的逾20億美元「勒索信件」，署名日期是3月7日，但台灣收到時已是3月13日，隔天14日宏國總統卡斯楚就發推文宣布要跟中國建交，明顯讓台灣無時間回應，政治操作斧鑿痕跡甚深。（看完整報導）
台宏斷交 白宮鼓勵各國擴大與台灣往來 日本：繼續並肩前行
宏都拉斯宣布與台灣斷交，總統蔡英文26日表示，中國不斷利用各種方式打壓台灣的國際參與，但這些打壓與威脅，都不會改變中華民國與中華人民共和國互不隸屬的事實。白宮國安會發言人表示，中國經常為換取外交承認做出承諾卻未兌現，在拉丁美洲與全球有許多例子。美國會持續與台往來，也強烈鼓勵各國擴大與台灣交往。日本台灣交流協會代表泉裕泰則說，日本一直在台灣的身邊，會繼續與台灣一起打拼向前行。（看完整報導）
逾3成進口白蝦來自宏都拉斯 漁業署：貨源多不致短缺
據統計，2022年台灣對宏國出口額6316萬美元，僅占總出口比重0.01%，台灣從宏國進口1億2885萬美元，光是蝦等甲殼類水產動物就占88%，其中又以冷凍白蝦為大宗。行政院農委會漁業署說，台灣每年約自宏都拉斯進口白蝦1萬1000噸，占蝦類進口量32%，但因蝦類可供應來源國家眾多，其他進口來源國包括尼加拉瓜、巴拿馬、泰國等，加上國內也積極輔導增加白蝦生產，評估與宏國斷交不會造成國內缺蝦。（看完整報導）
春雨不給力 竹苗5水庫蓄水率不及5成、曾文僅11.3%
中南部水情吃緊，經濟部水利署把握鋒面通過進行人工增雨作業，但降雨仍無法解除旱象。據統計，25日至26日7時，整體水庫降雨效益約增加842萬噸進水，僅夠全台使用0.7天。竹苗一帶5座水庫蓄水率不及5成，截至26日晚上8時，曾文水庫蓄水率僅11.31%。經濟部表示，南部地區因雨水未集中下在水庫裡，蓄水量幾乎沒有變化。27、28日仍受東北季風及華南雲雨區影響，台南以北、東半部及南部山區有短暫陣雨，但降雨量逐日減少。另外，26日清晨7時5分至15分玉山飄雪，成為設站80年來入冬後最晚初雪紀錄。（看完整報導）
美國龍捲風強襲釀26死 8人躲冷藏庫幸運生還
強烈風暴徹夜襲擊美國密西西比州，造成25人喪生，阿拉巴馬州另有1人罹難，兩州共有數百棟建築被夷為平地，且引發了至少1起致命龍捲風。密西西比州西部小鎮羅林佛克災情最為嚴重，住家屋頂被吹走，只剩殘磚碎瓦，樹幹也被折斷。一對經營餐館的夫妻等8人躲進冷藏庫避難，他們說，龍捲風來得之快，都還沒把冷藏庫的門帶上，就從門縫看到外頭只剩藍天，屋頂已經掀飛。（看完整報導）
雞蛋公告價維持不漲 業者：實際交易價格早已超過
中華民國蛋價委員會26日說，雞蛋公告價格本週會維持產地價每台斤新台幣45.5元、批發價55元。不過有業者指出，因需求缺口太大，有少數蛋雞場會要求蛋商加價收購，蛋商更是「有蛋就好、價錢不是問題」，早已不是按照公告盤價交易，實際交易價格遠超過公訂盤價。業者說，各產地中，因彰化產的蛋多是運往北部銷售，需求高、競爭大，搶蛋狀況也最為嚴重。（看完整報導）
俄國計畫在白俄羅斯部署核武 北約駁斥蒲亭藉口
俄羅斯總統蒲亭25日宣布，已與白俄羅斯達成協議，將在其領土部署戰術核武，這是自90年代中期以來，莫斯科首次在境外部署此類武器。俄羅斯目前核彈頭存量全球最多，根據俄國核武政策，動用俄國戰略和非戰略核武，最終決策者都是俄羅斯總統，核按鈕手提箱「切格特」隨時都在總統身旁。俄國在烏克蘭北鄰白俄部署核武，遭到烏克蘭、德國和北約同聲譴責，北約並且駁斥蒲亭有關在白俄部署核武的說辭。歐盟並警告說，此舉將使俄烏戰爭態勢升高，如果白俄接受核武部署，將遭受新的制裁。（看完整報導）
香港疫後首場遊行人數設上限 參與者掛號碼牌連衣服顏色都有規定
香港26日舉行反對政府填海的集會遊行，這是去年底解除疫情限制後首場反對港府政策的活動。警方對這次遊行作出多項限制，包括人數上限為100人、參加者要遵守「禁蒙面法」規定，不可戴口罩，甚至不得穿著過去大規模遊行的民眾所穿的黃色或黑色服裝，每個參與遊行的民眾還得配掛號碼牌。學者指出，遊行示威是市民表達意見的合法權利，施加不合理限制是「假民主、假遊行」，並表示這種遊行方式有可能成為香港遊行示威的「新常態」。（看完整報導）
港支聯會拒絕配合當局鎮壓 鄒幸彤不為減刑出賣同伴
香港法院3月裁定支聯會前副主席鄒幸彤及2名常委拒絕交出員工個人資料，被以違反「港區國安法」的罪名各判監4.5個月。鄒幸彤在法庭上陳情表示，判決是「懲罰捍衛真相的人」，更批評政府要求支聯會交出資料，是要支聯會「卑躬屈膝、出賣朋友、出賣原則」。鄒幸彤知道政治案件很難被判無罪，她的案件加起來可能監禁10年，認罪可減1/3刑期，但她從未動搖，認為不認罪可以把審訊時間拉長，讓案子有更多機會曝光。（看完整報導）
黃筱雯奪拳擊世錦賽第2金 林郁婷賽前檢測異常銅牌被撤銷
台灣好手黃筱雯26日在女子拳擊世界錦標賽54公斤級金牌戰，以5比0完勝哥倫比亞對手卡斯塔尼達，繼2019年後拿下生涯第2面世錦賽金牌。另外，林郁婷在這次比賽原本該獲頒銅牌，但國際拳擊總會表示，林郁婷因賽前性別生化指數異常，確定被取消銅牌。拳擊協會強調將循管道申訴。據了解，女子選手因要配合比賽時程調整生理期，可能服用荷爾蒙藥物，這次的賽前性別抽血檢測，或許是因為這樣而發生問題。（看完整報導）
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