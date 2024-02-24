早安世界》流感疫情估3月初前再起 3/5起開放全民公費打疫苗

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流感疫情估3月初前再起 3月5日起開放全民公費打疫苗

近期各級學校開學、燈會及宗教慶典等活動，人群活動增加，疾管署預估3月初前流感疫情可能再起，因此3月5日開始，公費流感疫苗擴大提供全國6個月以上未施打者接種至疫苗用罄。（看完整報導）

瘦肉精疑雲 陳建仁：台中市府沒按照SOP通知台糖複驗

行政院長陳建仁23日赴立院進行食安專報，針對台糖豬肉瘦肉精疑雲，陳建仁指出，台中市政府採檢後發現有問題，卻沒給台糖15天申覆檢驗，反而直接發布消息，認為台中市政府沒有按照SOP。面對在野黨立委質詢，陳建仁數度與國民黨立委激烈言詞交鋒、堅持不下，立法院長韓國瑜也多次打圓場，提醒立委和官員互相尊重。（看完整報導）

NET質疑東岸商場產權公告跳過司法程序 基隆地政所：可提救濟

基隆東岸商場爭議延燒，市長謝國樑23日上午召開記者會，澄清自己沒有吸毒，並要求前市長、內政部長林右昌24小時內道歉。NET委任律師陳義文質疑基隆市地政事務所跳過司法機關審理、認定，擅自提出判斷並協助市府公告產權登記；基隆市地政事務所回應，NET如對相關審認結果不服，應依訴願法或行政訴訟法等規定提起救濟。（看完整報導）

政大調查：民眾自認中國人比率創新低 自認台灣人近4年都逾6成

政治大學選舉研究中心發布最新調查，台灣民眾認同自己是中國人的比率為2.4%，創1992年以來新低；認同自己是台灣人的比率則為61.7%，且近4年都在6成以上。觀察「台灣民眾統獨立場趨勢分布」，希望永遠維持現狀的比率達33.2%，創下1994年調查以來新高。（看完整報導）

輝達市值增2770億美元創華爾街新紀錄 台股收盤創新高

輝達公司公布季報超越預期，加上投資人對人工智慧的樂觀情緒再度推動漲勢，22日輝達股市價值狂增2770億美元，改寫華爾街史上最大單日增值紀錄。輝達財報報喜，激勵台股23日早盤強攻萬九大關創下新高，不過盤中漲勢收斂，終場收在18889.19點，仍改寫收盤新高，上市公司總市值首度衝破60兆元大關，刷新歷史紀錄。本週台股上揚281.94點，連6週上漲。（看完整報導）

日媒：日本擬補助台積電熊本二廠7300億日圓

台積電日本熊本廠將在24日開幕，預計第4季量產，根據日媒報導，消息人士透露，日本政府基本決定對台積電熊本二廠補助約7300億日圓（約新台幣1555億元），預計近期公布。彭博報導，隨著熊本廠將開幕、今年稍晚有望投產，顯示日本在全球晶片競賽正取得早期勝利。而台積電除海外投資設廠外，也同步擴大投資台灣，在新竹、苗栗、台中、台南及高雄等地都有擴產或新建廠計畫。（看完整報導）

俄烏戰爭將屆兩年 紐時：美孤立俄收效有限

俄羅斯入侵烏克蘭將於24日屆滿2年，美國財政部表示，23日會再制裁俄國逾500個目標。紐約時報指出，雖然以美國為首的西方國家發動孤立俄國，成效卻有限，因仍有許多國家堅持不選邊，中國、印度、巴西還厚實俄國的戰爭倉庫。（看完整報導）

彰化3姊弟遭撞姊妹命危 7旬肇事翁從未考汽車駕照

彰化縣就讀國小的3姊弟22日放學返家途中遭休旅車追撞，姊妹命危，警方調查，肇事的73歲蕭姓老翁駕駛酒測值0、未超速，但無照駕駛，且沒有考過汽車駕駛執照紀錄。遭撞姊弟家屬透露，他們平時感情好，大姊曾畫一幅與妹妹的「牽手畫」，由於3姊弟的父親目前服刑中，爺爺希望監獄能准假讓他到醫院探視孩子。（看完整報導）

中職開幕戰確定大巨蛋開打 2場熱身賽測試暖身

中華職棒今年開幕戰確定在台北大巨蛋登場，由於例行賽也有20多場賽事規劃在大巨蛋舉行，中職特別安排2場熱身賽在大巨蛋進行實戰測試。熱身賽將在3月13日起至27日舉行，預售票3月4日中午12時起開賣。（看完整報導）

畢卡索、安迪沃荷真跡 高美館6月展出

高雄市立美術館邁入創館30週年，將在6月29日登場的夏季特展「瞬間-穿越繪畫與攝影之旅」（Capturing the Moment），與英國泰德現代美術館、國巨基金會合作，展出畢卡索、安迪沃荷、杉本博司等多位藝術巨匠的繪畫與攝影作品。（看完整報導）

開箱老照片》雅靜安樞機主持彌撒

1959年2月24日，來台訪問8天的教廷傳信部署理部長雅靜安樞機在華山教堂主持彌撒。雅靜安樞機1895年在現今的格魯吉亞出生，1917年晉鐸，留在羅馬直到獲得博士學位。1937年他在天主教亞美尼亞禮主教會議上當選為宗主教。雅靜安樞機訪台，不只是台灣天主教會的大事，也是台灣的外交大事。（看完整報導）

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