早安世界》席尼墨菲、艾瑪史東摘奧斯卡影帝影后 奧本海默奪7獎大贏家

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奧本海默奪7獎成奧斯卡最大贏家 諾蘭、席尼墨菲拿首座小金人

第96屆奧斯卡金像獎頒獎典禮10日登場，「奧本海默」奪下7獎成為最大贏家，除了獲頒最高榮譽最佳影片獎，導演克里斯多福諾蘭、男主角席尼墨菲、男配角小勞勃道尼都是第一次抱回小金人。另外，美國影星艾瑪史東憑藉「可憐的東西」獲得最佳女主角，生涯第2度登上奧斯卡影后寶座。而頒獎過程充滿不少亮點，包含在「芭比」中客串的約翰希南全裸登台，雷恩葛斯林以一身粉紅西裝熱唱I'm Just Ken，中央社帶你回顧奧斯卡精彩畫面。（看完整報導）

津棧佳廣等11關係企業進口蘇丹紅辣椒粉 高雄市全數撤照

蘇丹紅辣椒粉食安風波持續延燒，高雄市衛生局11日表示，去年起至今共檢出12件含有蘇丹紅違規產品，均與今年2月擴大抽驗津棧等關係企業相關，因違規情節重大，依法予以撤照。高檢署與食藥署等相關單位達成10點共識，稽查單位檢驗時若發現業者涉刑責，應通報高檢署聯繫窗口，並令封存產品（下架）等行政處置。衛福部也與各食品業者代表開會，提出3點強化食品業自主管理方向，包含自主檢視、自主送驗、主動通報。（看完整報導）

立院法制局盤點8種不在籍投票 電子投票風險最大

國民黨立委提案總統大選採行不在籍投票，立法院法制局根據國外實施經驗，統整不在籍投票8種類型，當中最方便的方式是「電子投票」，但是風險也最大。中選會主委李進勇認為，近年選舉受境外勢力介選嚴重，選制改革需審慎考慮，希望從公投啟動不在籍投票；國安局長蔡明彥指出，從國安局的角度會提醒相關通訊投票有無資訊安全疑慮，以及國人在境外，特別是在中國，投票意志是否會受到干擾。（看完整報導）

立委關切兩岸若擦槍走火 國防部：國軍掌握絕對空優

國安局長蔡明彥11日指出，國安局與國防部等國安單位，均針對台海情勢嚴密監控，也與國際友盟針對中共會不會在現階段有武力犯台意圖密集討論，目前沒有任何情資顯示台海緊張情勢持續升高。民進黨立委邱志偉關切，兩岸如擦槍走火或戰時，國軍是否擁有空中優勢，國防部副部長柏鴻輝指出，以飛行員來說，因敵機暴露在台灣防空系統及火力涵蓋範圍內，因此國軍掌握絕對空優。（看完整報導）

1歲男童疑遭轉介保母虐死 兒盟致歉：曾合作過符標準 將配合調查

網路近日流傳台北市發生恐怖虐童案，1名1歲大男童因母親入監服刑、父親失聯，阿嬤考量經濟困難且無力照顧，主動向新北市社會局提出出養申請，兒福聯盟媒介台北市劉姓保母照顧，男嬰卻疑遭保母及胞妹虐死。兒盟表示震驚和遺憾，並表達最深切哀悼、歉意與慰問，且會配合調查、強化保母審查要件與社工訪視流程。台北市議員質疑新北市政府未積極了解男嬰狀況，新北社會局澄清，承辦的社工很盡責，在男嬰家庭求助後，一開始就積極介入協助。（看完整報導）

科學園區營業額近4兆寫次高 3奈米支撐南科連3年破兆

國科會11日公布2023年3大科學園區營業額新台幣3兆9439億元、創歷年次高。觀察各科學園區營業額表現，竹科、中科都呈現年減，僅南科年增，國科會分析，受惠台積電3奈米先進製程投產放量，帶來支撐力道，促使南科連3年破兆元營收。（看完整報導）

立院表決通過成立鏡電視調閱專案 NCC：已竭盡行政調查

針對鏡電視爭議頻傳，立法院交通委員會11日提出臨時提案，經表決同意通過成立鏡電視調閱專案小組。NCC對於部分立委過度介入個案表示遺憾，並強調已用最嚴格的審查密度及強度檢視鏡電視相關案件；鏡電視發出3點聲明，抗議「何弊之有」。（看完整報導）

術後首張官方照疑點重重、多家媒體撤稿 凱特王妃為修圖風波致歉

英國威爾斯王妃凱特今年1月接受腹部手術，在10日英國母親節，英國王儲與王妃官邸肯辛頓宮公布凱特術後以來首張官方照片，她身穿牛仔褲、毛衣和深色夾克，被喬治王子、夏綠蒂公主和路易王子圍繞。不過，法新社、美聯社和其他新聞機構因照片有被修改過的疑慮，紛紛撤下照片。凱特11日為自己修圖引發的紛擾致歉，她表示，一如許多業餘攝影師，她確實偶爾會對照片進行實驗性編輯。（看完整報導）

俄羅斯總統大選15日舉行重點一次看 反對派缺席蒲亭勝券在握

俄羅斯將於15日到17日舉行總統大選，現任總統蒲亭很有可能再度勝選，繼續執政6年。法新社整理這次選舉5大重點，包含反對派缺席、蒲亭的承諾、經濟疑慮、當局呼籲選民投票，以及在被占領的烏克蘭地區投票。（看完整報導）

李哲輝楊博軒法羽男雙銀牌：打太保守下次要更兇

台灣羽球男雙組合李哲輝、楊博軒被視為今年法國公開賽最大黑馬，10日決賽以11比21、17比21敗給世界第一印度組合，創下生涯最佳成績。賽後兩人表示，這場比賽沒有發揮得很好，蠻多球打得太保守，下次盡量把球打得比較兇一點。（看完整報導）

開箱老照片》素人畫家洪通轟動全台

素人畫家洪通不識字也未受過美術訓練，50歲時突然狂熱於繪畫，1972年南鯤鯓代天府展出攝影比賽作品，洪通拿了十餘幅自己的作品逕自掛在一旁，被ECHO of Things Chinese（英文版「漢聲雜誌」）報導，因作品構圖特殊、用色鮮明，散發原始質樸的力量，引起其他媒體跟進報導。1976年3月12日，美國新聞處與藝術家雜誌社合辦洪通的首次畫展，引起熱潮，觀展民眾大排長龍，美新處甚至為此延長展出時間。（看完整報導）

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