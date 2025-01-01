早安世界》宜蘭縣長林姿妙涉貪一審判刑12年6月 內政部：即起停職
宜蘭縣長林姿妙涉貪一審判刑12年6月 內政部：即起停職
宜蘭縣政府涉貪案，縣長林姿妙涉犯貪污治罪條例圖利罪、財產來源不明罪及洗錢防制法特殊洗錢罪，一審的宜蘭地方法院判處合併執行12年6個月。法官認為，林姿妙身為民選地方首長，未恪盡職守，竟基於私人情誼，涉指揮下屬破壞公務員執行職務的公正性及人民對於公務員應公正、廉潔的信賴，因此依法重判。此外，林姿妙女兒林羿伶、多名宜縣府官員等13人也遭判有罪。內政部表示，依地方制度法規，林姿妙即起停職，由副縣長林茂盛代理職務。林姿妙強調自己沒有做壞事，批台灣司法被政治綁架。（看完整報導）
北檢4理由再提抗告 指柯文哲交保在外足致證人改口
台北地檢署偵辦京華城案與政治獻金案，12月26日依收賄、圖利、背信與公益侵占等罪起訴柯文哲等11人，並對柯文哲求刑合計28年6月。北院原裁定柯文哲新台幣3000萬元交保，經台灣高等法院撤銷發回，北院重開接押庭，29日深夜裁定柯文哲7000萬元交保並電子監控。柯文哲妻子陳佩琪30日辦保完成步出法院。北檢31日提抗告並表示柯文哲交保在外足以影響證人陳述不一致，例如證人原稱工作簿「wen」就是柯，卻在柯文哲交保後受訪時否認。高院指出，已收案分案，後續由合議庭審閱卷證，決定准駁。（看完整報導）
股匯市封關 台股2024年大漲5104點創紀錄 新台幣全年重貶2.046元
台股2024年累計上漲5104.29點，突破1989年上漲4505.07點紀錄，創歷年最大漲點，集中市場總成交金額達到新台幣99兆7227.79億元，逼近百兆元，超越2021年成交金額95兆5169.91億元，也創歷年新高。台股2024年漲幅僅次於美國那斯達克指數3成多，創全球第2高。新台幣匯率方面，2024年在強勢美元壓境下，新台幣全年貶掉2.046元或6.24%，不只連3年收黑，封關價更創下9年最低。（看完整報導）
就業服務法三讀修正 80歲以上長者聘僱外籍看護免巴氏量表
立法院12月31日三讀通過就業服務法部分條文，明定雇主聘僱外國人從事家庭看護工作，被看護者凡年齡80歲以上，或70歲至79歲患有癌症二期以上者，得免經醫療機構之專業評估。巴氏量表是長照家庭是否能申請外籍看護的關鍵，家總認為新法通過後，可能造成搶工效應，未來家事工與看護工恐會更加混淆；其中最擔心的，就是重殘臥床者和沒有能力為這件事情發聲的重度失能家庭受影響。（看完整報導）
立院三讀國土計畫法 全面實施再延後6年
國土計畫法原預定2025年4月30日上路，不過朝野立委都提案修法要求展延。立法院會三讀通過修正國土計畫法部分條文，將國土功能分區圖作業期程再延長6年，從原定4年改為10年。對國土計畫法上路踩煞車，藍綠都有共識，盼配套完備再上路，民進黨團書記長蔡易餘說，應多溝通、待配套完備後再上路；國民黨立委徐欣瑩說，請政府利用延長的時間趕快補破網。（看完成報導）
立院三讀通過 當沖降稅再延長3年至116年底
當沖降稅措施屆期，立法院會三讀修正通過證券交易稅條例部分條文，當沖降稅延長施行期限3年至民國116年12月31日止，優惠稅率維持千分之1.5。對此，券商公會表示樂見，強調當沖降稅延長對市場活絡絕對有幫助。財政部表示，修正草案若於114年1月5日前經總統公布生效，1月2日起的當沖交易，代徵人即可依優惠稅率代徵證交稅，無先徵後退問題，財政部將盡速完成修法行政作業，避免增加代徵人退稅成本。（看完整報導）
尹錫悅3度違抗傳喚法院裁准逮捕 韓國憲政史首例
韓國總統尹錫悅突頒戒嚴引發韓國政壇風暴，並遭國會彈劾停職。除憲法法院正審理他的彈劾案，尹錫悅也被控涉嫌帶頭發動內亂、濫權妨礙行使權利等遭司法調查並被傳喚，但尹錫悅3次拒絕檢方傳喚，戒嚴聯合偵查組12月30日向首爾西部地方法院聲請逮捕尹錫悅，法院12月31日裁准，這是韓國憲政史上司法機關首次對現任總統採取強制措施。尹錫悅的律師則表示，因應一個未獲授權機構的聲請而發出的逮捕令和搜索票，是非法且無效的。（看完整報導）
12強冠軍之路特展開幕 賴總統允諾讓台灣隊登500元紙鈔
世界12強棒球賽「冠軍之路特展」元旦開展，12月31日舉行開幕記者會，總統賴清德特別到場，並透露出訪3個邦交國時，所到之處很多美國僑胞都以球員的表現為榮。賴總統也允諾，球員們的努力會出現在台灣錢幣上面，表示會讓這個事情付諸實現。」另外，賴總統透露會先出紀念幣，「我一定說到做到。」（看完整報導）
2025元旦新制一次看 基本工資漲至2萬8590元、免費癌症篩檢對象放寬
2025年許多攸關民眾權益的新制上路，包括基本工資調漲調整至2萬8590元，擴大子宮頸癌、大腸癌等癌症免費篩檢服務對象年齡範圍。此外，2025年起旅宿業限用一次性備品、文化幣擴大發放等。中央社整理相關內容帶你一次了解。（看完整報導）
2024年台灣均溫24.97度創新高 秋天15颱風生成史上第3多
氣象署12月31日表示，2024年統計至29日止，全台年均溫為攝氏24.97度，創下有紀錄以來的新高，較百年平均溫度高出1.66度，全台有8個氣象站年均溫都刷新該站最高溫紀錄。颱風方面，2024年西北太平洋生成26個颱風，與氣候平均值25.4個相近；其中秋天有15個颱風生成，史上第3多。（看完整報導）
開箱老照片》大台北區電話升碼啟用儀式
升碼反映市話使用戶數的增加，民國86年，大台北區市話用戶數突破410萬，達到市話號碼7碼編碼容量51%，中華電信參照其他國家經驗，在87年1月1日，台北市、台北縣及基隆市的市內電話號碼，在原7碼的電話號碼前加「2」，升為8碼。（看完整報導）
Podcast》從鹿野忠雄到劉克襄 「流火」記跨越百年的台灣自然觀察
百年前，日本博物學家鹿野忠雄來到台灣就讀高中，攀越台灣多座高山，將實地踏查經歷寫進調查筆記，為台灣留下了珍貴的自然調查紀錄。自然觀察學作家劉克襄耗時多年，細心梳理這位傳奇人物的資料，跟著鹿野忠雄一份調查報告中的「著者踏查線圖」，追尋他的足跡，完成30萬字的報導文學作品「流火──鹿野忠雄的台灣養成」。（收聽Podcast）
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- 早安世界》宜蘭縣長林姿妙涉貪一審判刑12年6月 內政部：即起停職2025/01/01 07:28
- 2024/12/31 07:07
- 2024/12/30 07:14
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