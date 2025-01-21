早安世界》川普宣誓就職 正式成為美國第47位總統
川普宣誓就職 正式成為美國第47位總統
美國總統當選人川普20日宣誓就職，他在演說中號召「常識革命」，並表示要開啟美國「黃金歲月」。川普同時中宣布一系列新政，包括美國南部邊境進入國家緊急狀態；終止多元性別；撤銷電動車補助及大規模開採石油等。演說結束後，川普前往參議院會議廳附近的「總統廳」，在國會議員見證下簽署重要文件。台灣慶賀團取得貴賓券，韓國瑜等4人在第一資本體育場包廂看轉播觀禮。（看完整報導）
總預算案持續表決大戰 政院經常支出業務費遭凍70%
立法院20日加開院會繼續討論114年度中央政府總預算案，展開表決大戰。藍、白聯手表決通過多案，其中包括行政院經常支出業務費凍結70%，俟執行30%後始申請解凍並需經立法院會同意；「潛艦國造－第3階段後續艦籌建」新台幣20億元，凍結1/2，待海鯤號潛艦完成海測通過後，向立法院會進行專案報告，經同意後始得動支；經濟部今年度預算案挹注台電經費1000億2萬元則全數減列。（看完整報導）
上海踩線團傳2月來台 陸委會：儘速循小兩會溝通
中國大陸文旅部17日宣布，近期將恢復福建、上海居民赴台團隊遊，並指目前相關各項工作正在積極籌備中。20日傳出上海踩線團可能於農曆年後來台。陸委會表示，政府歡迎陸客來台旅遊，具體實施仍待陸方公布具體作法，並儘速循小兩會（台旅會、海旅會）進行溝通，以利未來恢復旅遊交流能順利執行。（看完整報導）
美中持股各半讓TikTok合法 關鍵在演算法歸誰
美國候任總統川普表示將於就職日簽行政命令暫緩禁TikTok，且有意透過合資企業方式讓原母公司繼續保有。但分析指若演算法不在美方持有範圍，川普「妙計」仍無助問題解套。美國科技富豪馬斯克說，基於言論自由精神，他反對禁用TikTok，但TikTok可在美國營運，X在中國卻被禁，這種不公平情況需改變。中國則回應，「只要遵守中國的法律法規」，歡迎各國網路企業到中國。（看完整報導）
學測2月25日公布成績、各科5標 申請入學3月開跑
114學年度大學學測20日下午考完，大考中心將於2月25日公布學測成績和各科5標成績標準，2月26日寄發成績單，考生可用學測成績報名3月的大學申請入學管道。升學輔導專家推估二、三類組校系申請入學第1階段門檻變化不大，大致和去年一致；一類組因數學B和社會考得較去年簡單一些，有採計這2科的校系，門檻可能會提升1級分。預估自費醫學系56級分以上（4科）有機會，台灣大學二類組門檻約落在50到51級分（4科）。（看完整報導）
吳德榮：預估小年夜愈晚愈冷 除夕初一極寒冷
氣象專家吳德榮20日表示，未來幾天天氣舒適，不過26日晚間「強冷空氣」開始南下，27日小年夜氣溫驟降，預估當晚北台灣部分平地已降至10度以下；除夕、初一受「強冷空氣」影響，低溫影響的範圍最大；迎風面都是濕冷的天氣。（看完整報導）
劉向婕涉助詐騙集團洗錢一審遭判10年 杜秉澄15年、林于倫8年
國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕、劉女丈夫杜秉澄、友人林于倫、吳姓助理等人涉協助詐騙集團洗錢逾2000萬元。台北地方法院認為，杜秉澄涉犯操縱、指揮犯罪組織罪、加重詐欺取財罪共52罪，應執行有期徒刑15年；劉向婕涉犯指揮犯罪組織罪、加重詐欺取財罪共52罪，應執行有期徒刑10年；林于倫、吳沂珊各犯加重詐欺取財罪共53罪，分別應執行有期徒刑8年、6年。全案可上訴。（看完整報導）
劉姓保母姊妹涉虐童致死 北檢查出另2童受害
北市劉姓保母姊妹涉虐死1歲男童「剴剴」遭訴，台北地方法院目前審理中。北檢查出，劉姓姊妹另涉以布條綑綁等方式凌虐2名幼童，20日依凌虐等罪起訴劉姓姊妹，並請法院加重其刑。（看完整報導）
經典賽資格賽台灣隊與韓職樂天打2場熱身賽 票價480元起
世界棒球經典賽資格賽A組賽事將於2月21日在台灣開打，2月12、13日將在台北大巨蛋與韓職樂天巨人隊打自辦熱身賽，盼藉比賽調整狀況，熱身賽票價最便宜新台幣480元。目前規劃結束兩場自辦熱身賽後，2月14日起台灣隊將移動至同為人工草皮的天母棒球場持續集訓到2月18日，2月19日向大會報到，台灣隊首戰將於2月21日迎戰西班牙。（看完整報導）
淡江大橋斜張橋靈感來自雲門舞者 設計挑戰多日本技師嘆從頭難到尾
淡江大橋預計年底完工，將成為世界最大跨徑單塔不對稱斜張橋。該橋由世界知名建築師札哈．哈蒂設計，她有曲線女王之稱，設計建築多不易興建。淡江大橋斜張橋型流動靈感來自雲門舞集舞者跳躍姿態，主橋段長920公尺，橋塔高211.4公尺，主跨長達450公尺。日本Peri施工指導技師平澤純說，工程從「從頭難到尾，沒有簡單的地方」。（看完整報導）
開箱老照片》台北市長李登輝整頓交通
前總統李登輝任台北市長期間曾大力整頓交通秩序。他觀察到許多車禍都是因汽車駕駛人未依規定在斑馬線前停讓行人所造成，於1980年1月21日展開為期10日的宣導工作，重點之一是「建立斑馬線的絕對權威」，車輛必須尊重行人穿越道。交通宣導首日，警方共派出3,500名人次以上的警力，輪班在各大路口針對車輛不禮讓行人穿越馬路、任意變換車道以及轉彎車搶先未讓直行車優先通過等違規駕駛人進行口頭勸導。李登輝也親自到各大路口視察。（看完整報導）
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- 早安世界》川普宣誓就職 正式成為美國第47位總統2025/01/21 07:28
- 2025/01/20 07:06
- 2025/01/19 07:28
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