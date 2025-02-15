早安世界》賴總統：擴大對美投資採購 提全球半導體民主供應鏈倡議

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賴總統：擴大對美投資採購 提全球半導體民主供應鏈倡議

美國總統川普宣布對等關稅政策，點名台灣搶走美國晶片生意，影響台積電股價下跌。總統賴清德於國安會議上強調台灣是全球供應鏈「棋手」而非「棋子」，將持續展現自我防衛決心，深化台美安全合作。賴總統也表示，政府將優先推動三大工作：提升國防預算至GDP3%以上、推動國安法制改革防制中國統戰滲透、強化高科技產業布局。（看完整報導）

台中新光三越氣爆累計4死38傷 1人轉院至林口長庚

新光三越台中中港店12樓違法施工引發氣爆，造成4死多傷，包含澳門遊客一家7口2死5傷。台中市府勒令無限期停業並祭出重罰，要求限期1個月改善。行政院長卓榮泰赴台中了解案情，內政部消防署指出，施工廠商使用砂輪切割瓦斯管線導致爆炸。台中市消防局發現12樓消防設備被關閉，依法開罰30萬元。（看完整報導）

總預算僵局待解 韓國瑜18日召集朝野協商討論

立法院長韓國瑜計畫18日召開朝野協商，討論2025年度中央政府總預算後續處理。國民黨團書記長王鴻薇表示，總預算已三讀通過，不可能由黨團幹部更動結果。民眾黨團總召黃國昌對此表示驚訝，認為缺乏前例。民進黨團幹事長吳思瑤則強調將持續尋求共識。（看完整報導）

今回暖高溫22至26度 週末冷氣團報到再轉冷

中央氣象署表示，15日溫度回溫明顯，各地高溫落在攝氏22到26度間，16日大陸冷氣團報到，北部、東北部高溫降到18到21度左右，清晨低溫約在13到15度。環境部空氣品質監測網顯示，15日高壓迴流，西半部擴散條件持續不佳。16日大陸冷氣團南下，可能帶來境外污染物。（看完整報導）

川普闢對等關稅新戰線 學者：對台灣產業影響不大

川普祭出「對等關稅」，美國喬治華盛頓大學講師郭哲瑋14日對此指出，台灣對美出口以電子產品為主，而對等關稅的概念是「你課我多少稅我就回敬多少」，台灣近年幾乎未對美國同類型產品課稅，評估影響不大。（看完整報導）

Google Maps順應川普命令將墨西哥灣改名美國灣 墨西哥揚言提告

墨西哥13日揚言控告Google，因為Google順應美國總統川普的行政命令，將墨西哥灣更名為美國灣（Gulf of America），供美國境內的Google Maps程式用戶使用。Google在一篇部落格文章中提到，美國及墨西哥以外的用戶將同時看到墨西哥灣的原名和新名稱，與其他有爭議的地點相同。（看完整報導）

英國首相施凱爾與澤倫斯基通話 稱烏克蘭加入北約不可逆

美國總統川普12日與俄羅斯總統蒲亭和烏克蘭總統澤倫斯基通話後直言，烏克蘭加入北約不切實際。英國首相施凱爾14日則在電話中告訴澤倫斯基，英國信守「烏克蘭正走在加入北約不可逆的道路上」立場。（看完整報導）

流感防疫勿鬆懈 醫：下波疫情恐和COVID-19一起來

流感疫情持續，衛福部疾管署宣布公費抗病毒藥劑擴大用藥措施延長至3月15日，現有約200萬人份藥劑儲備。近期流感重症及死亡病例創十年新高，台大醫師黃立民預測5、6月才會結束第二波疫情。高雄長庚研究顯示，疫情後民眾接種流感及肺炎鏈球菌疫苗意願明顯提升，接種年齡層下降。（看完整報導）

錫蘭心靈課程影片掀討論 衛福部請北市查意識訓練 張老師稱暫停合作

YouTuber錫蘭日前發布一部名為「你的心靈不需要課程」的影片，揭露大型團體意識訓練可能涉及心理操控與財務風險，引發外界議論。衛福部心健司14日表示，已請台北市政府進一步查明，若有違法將開罰。「張老師」基金會則已與此團體負責人暫停合作。（看完整報導）

WBCQ 28人名單練習賽後公布 陳文杰挨觸身球傷勢無大礙

台灣隊持續為世界棒球經典賽資格賽集訓，旅美投手林維恩、沙子宸14日加入訓練。總教練曾豪駒表示，15日將與味全龍閉門練習賽後公布正選28人名單。13日因觸身球傷退的陳文杰已恢復正常訓練。旅外投手陸續報到，其中孫易磊預計稍晚抵達，莊陳仲敖因航班延誤將於15日報到，古林睿煬回報狀況待確認。（看完整報導）

開箱老照片》高雄道路馬拉松溜冰賽

每年元宵節也是我國的觀光節，1987年高雄市政府為觀光節舉辦道路馬拉松溜冰競賽，吸引全國各地超過千名溜冰好手參加。為了讓民眾盡情享受溜冰的暢快，高雄市政府特別封街，規畫了長達19公里的賽道，吸引很多愛好人士參與，現場氣氛熱鬧。（看完整報導）

Podcast》希望城市永續共榮 探索新竹安居科技城幸福真永遠

中央社舉辦「城市永續高峰論壇」，邀各界專家、地方政府與會討論，探討城市發展的永續性。新竹市代理市長邱臣遠在論壇中從循環經濟、科技發展、城市規劃等角度，分享如何讓新竹市成為安居科技城，幸福真永遠的理想城市。（收聽Podcast）

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