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早安世界》四接協和電廠改建環評 歷時近7年過關
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早安世界》四接協和電廠改建環評 歷時近7年過關

2025/2/27 07:14（2/27 07:35 更新）
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圖為協和電廠。（中央社檔案照片）
圖為協和電廠。（中央社檔案照片）
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四接協和電廠改建環評 歷時近7年過關

台電公司為穩定北北基供電，規劃協和發電廠燃油改燃氣，在電廠旁興建第四天然氣接收站。協和電廠更新改建計畫自民國107年進入二階環評，歷經6次初審會議，26日經環評大會審查要求台電積極處理土污事件，建議本案補正後通過。基隆市府表示將以最高標準檢視四接，確保市民安全無虞；台電董事長曾文生表示協和電廠是為了台灣供電韌性，強調「電廠興建真的有必要性」；國民黨立法委員林沛祥表示，沒有港口安全沒有四接，須增加監督力道；基隆市德和里里長曾聖說，廢氣還要繼續吸下去，不太公平。（看完整報導

總預算、財劃法修法窒礙難行 行政院擬27日提覆議

行政院認定今年度總預算、財劃法部分條文修正窒礙難行，預計27日院會討論、通過覆議提案，再移請立法院覆議。根據憲法，立法院對行政院移請覆議案，應於送達15天內決議。覆議案逾期未議決者，原決議失效。覆議時如全體立法委員1/2以上（57人以上）決議維持原案，行政院長應接受該決議。（看完整報導

中共無預警高雄外海劃設操演區 國防部嚴厲譴責

國防部表示中共22架次軍機26日逾越中線及延伸線，進入台灣北部及西南空域、公然違反國際慣例，無預警在距高雄、屏東外海約40浬處海域劃設操演區進行「射擊訓練」。國防部嚴厲譴責、即時檢派海空陸岸兵力監控警戒，並指出中共日前於越南、澳洲外海進行射擊訓練、對菲律賓展開軍事威懾等，已證明中國是台海、印太區域最大威脅，將戮力建軍備戰，嚴密掌握台海周邊情勢。（看完整報導

1月失業率3.3%寫25年同月最低 年後轉職潮2月估走揚

主計總處公布1月失業率降至3.3%，連續5個月下滑、創25年同月最低。1月失業人數39.6萬人，月減3000人，包括對原有工作不滿意而失業者2000人、因工作場所業務緊縮或歇業、初次尋職而失業者1000人。主計處表示按照過往經驗，過年後市場會浮現轉職潮，2月失業率大機率終止連5降，轉為上升。（看完整報導

228連假天氣溫暖舒適 3月4日鋒面通過又轉涼

中央氣象署表示228連假白天溫暖舒適、早晚偏涼，高溫西半部達攝氏26至28度，南部29度，東半部25到26度。3月3日鋒面接近，降雨增加，白天高溫仍高，南部達30度高溫，北部、中部28到29度。3月4日鋒面通過、溫度下降，天氣明顯轉涼，北部高溫20度上下。（看完整報導

機內禁行動電源華航跟進 星宇虎航等6家國籍航空3月1日起全程禁用

華航26日公告行動電源、備用鋰電池於機上全程禁止使用、充電，建議避免放置座位上方行李櫃中。目前已有長榮、立榮、華航、華信、星宇與台灣虎航等6家國籍航空公司禁止旅客在機上使用行動電源、備用鋰電池。（看完整報導

川普擬推金卡出售美國公民身分要價1.6億 取代投資移民簽證計畫

美國總統川普26日以「金卡」取代EB-5投資移民簽證計畫。EB-5計畫允許外國投資人在美國創造、保留就業機會，以獲得永久居民身分，並承諾投資美國企業的外國人授予「綠卡」。川普表示金卡定價約500萬美元（約新台幣1.6億元），計畫細節兩週後公布。（看完整報導

健保解急診壅塞調支付標準、放寬在家住院 估每年需逾30億

中央健康保險署26日針對急診壅塞問題提出解方，調整急診、留觀床與重大外傷支付方式。未來急診診察費與護理費各自獨立，依據檢傷分類分列費用；留觀床護理費與診察費用將參考住院模式調高；重大外傷支付標準粗估預算達上億元。健保署長石崇良表示調整支付標準預計3月會議討論，新制最快5月上路。（看完整報導

自由之家：全球自由度連19年下滑 台灣94分亞洲第2

美國倡議團體自由之家公布「2025年全球自由報告」，指出2024年全球自由度因選舉年的暴力、打壓政治對手、持續武裝衝突擴散，導致連續第19年下降。但台灣充滿活力、競爭激烈的民主選舉制度，得以實現和平權力轉移、公民自由的保護相當穩健，在「政治權利」獲得38分（滿分40分）、「公民自由」獲得56分（滿分60分），總分94分，在亞洲自由度排名第2。中國再度被列為「不自由」國家，在政治異見、獨立的非政府組織、人權捍衛者進行多年打壓後，公民社會幾乎消滅殆盡；香港列為「部分自由」地區，近年來許多不同政見的行為都被指違反國安法。（看完整報導

陳偉殷宣布退休告別20年職業生涯：誠實面對不再是巔峰的自己

具美職大聯盟資歷的投手陳偉殷26日宣布退休、告別20年職業生涯。陳偉殷表示身為職業球員，傷痛、疲憊從來不是最難熬的部分，是誠實面對不再是巔峰的自己，這不只是一個決定，而是要告別曾經一直站在投手丘、全力以赴的自己。（看完整報導

開箱老照片》林懷民與歌仔戲

民國62年林懷民創立台灣第一個現代舞劇團「雲門舞集」，66年12月19日「薪傳」首演，自此成為雲門著名的作品之一，較為人少知的是，他曾在台北大稻埕慈聖宮媽祖廟客串表演野台歌仔戲，還自稱為「唱歌仔戲」、「跑江湖」的舞蹈家。（看完整報導

Podcast》川普2.0關稅壓力來襲 中國將服軟或反擊？

美國總統川普就任以來，對中國加徵10%關稅，是否將引發新一波美中貿易戰？中國近年經濟成長持續放緩，若美方再次加徵關稅，中方是否會服軟？抑或是早有反制手段？本集特派談新事邀請中央社駐北京記者邱國強，解析中國對川普關稅政策的看法，以及可能採取的應對策略。（收聽Podcast

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