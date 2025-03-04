早安世界》新制勞退113年收益近7000億 過半數勞工分紅逾2萬元
新制勞退113年收益近7000億 過半數勞工分紅逾2萬元
勞動基金受惠於台股上漲等因素，113年獲利1兆428億元，創歷史新高；其中勞工可參與分配的新制勞退基金獲利近7000億元，也創下勞退新制上路20年來的最高紀錄。這次參與收益分配的新制退休金個人專戶約1292萬戶，有逾半數勞工、約749萬戶分配金額超過2萬元，超過5萬元者也有大約467萬戶。（看完整報導）
今起暫別溫暖天氣低溫探19度 6、7日最濕冷
中央氣象署指出，本週天氣由乾暖轉為濕冷，4日起氣溫將逐日下降，6日及7日最為濕冷。4日全台有雨，中部以北、東部可能有大雨，低溫約19至22度，白天南部及東南部高溫仍可達28至30度。（看完整報導）
奧斯卡「艾諾拉」奪最佳影片 亞卓安布洛迪2度稱帝、麥琪麥迪遜封后
奧斯卡金像獎頒獎，「艾諾拉」抱回最高榮譽最佳影片獎，25歲的女主角麥琪麥迪遜爆冷擊敗黛咪摩兒，登上影后寶座。亞卓安布洛迪則以「粗獷派建築師」獲頒最佳男主角，這是他生涯第二度登奧斯卡影帝。最佳男女配角分別由「跳痛之旅」基倫克金與「璀璨女人夢」柔伊莎達娜榮獲。巴西電影「我依然在此」回顧軍人獨裁統治歷史，拿下最佳國際影片。（看完整報導）
罷免案32藍委一階過關 吳思瑤等12綠委待補件
中選會表示，3日新增13件立委罷免案一階過關，包括國民黨立委林德福、洪孟楷、羅明才、徐巧芯、賴士葆、羅智強等。另有3件未達門檻，為民進黨立委吳思瑤、吳沛憶與陳瑩罷免案。目前共32件藍委罷免案可進入二階連署，12件綠委罷免案未過門檻，待補件。（看完整報導）
歐盟打造烏克蘭成「鋼鐵豪豬」 4大措施挺基輔
英國2日在倫敦舉行烏克蘭與歐洲安全峰會，歐盟執委會主席范德賴恩表示，歐盟須加緊重新武裝烏克蘭並協助它成為俄羅斯等未來侵略者無法消化的「鋼鐵豪豬」。出席峰會的領袖同意採取4大措施，包括繼續提供烏克蘭軍援及加強對俄羅斯經濟施壓、組成維和的「志願者聯盟」等。另外，美國國家安全顧問瓦爾茲暗示，若要達成和平協議，烏克蘭總統澤倫斯基可能必須下台，澤倫斯基回應稱要取代他並不容易，但也重申自己願意下台，以換取烏克蘭加入北約。（看完整報導）
美對加墨課關稅4日生效 稅率待川普拍板
美國商務部長盧特尼克表示，對加拿大和墨西哥課徵關稅計畫將於4日生效，總統川普會決定實際稅率。川普曾表示將對從兩國進口的商品課徵25%關稅。盧特尼克也說，除非中國致力阻止非法芬太尼流入美國，川普可能將對中國所課關稅稅率從10%調高為20%。（看完整報導）
台灣隊用電子設備遭重罰66萬 WBC警告再犯恐失去資格
台灣奪下2026年世界棒球經典賽門票，但在資格賽違規使用電子設備被大聯盟重罰2萬美元（約新台幣66萬元），並遭嚴厲警告再犯最重恐會失去資格。中職表示，有協助搬運的人員在放裝備的辦公室使用手機而違規，後續將加強教育並改進。另外，這次資格賽沒報名防護員受關注，台灣隊長陳傑憲認為，防護員是不可或缺的配置，希望未來不可少，才能讓選手場上展現最佳狀態。（看完整報導）
急診護理留才 衛福部擬推急診三班護病比
針對急診壅塞、護理人力不足的問題，衛福部3日表示，將研議急診三班護病比與急診適當人力編制。三班輪值夜班護理人員直接獎勵不分醫院層級，獎勵標準一致。至於透過公務預算補助醫院臨床護理人員薪資，每人每月1萬元津貼的建議，盼優先改善護理師薪資透明化，以利護理師選擇參考與比較。（看完整報導）
去年旅宿人次略衰退 國人入住降、外籍客增
交通部觀光署3日公布113年旅宿業營運情形，與112年相比，整體住客人次略衰退，國籍入住旅客人次下降約6.21%，外籍旅客成長約18.3%，營收也小幅成長。觀光署認為，國人入住旅宿人次減少，不代表都出國觀光，很多民眾國旅選擇一日遊。房價部分，去年旅館業平均房價為2960元，較前年的2995元略低，顯示旅宿業平均房價漲勢略為趨緩。（看完整報導）
ASK心動力心靈課程惹議 北市：涉無照心理諮商移送地檢
YouTuber錫蘭日前點名「ASK心動力」心靈課程可能涉及心理操控引發熱議。台北市衛生局3日表示，接獲檢舉後前往登記地址稽查，初步認為此機構人員疑似未取得心理師資格就執行心理師業務，因涉及刑事責任，將移送地檢署偵辦。北市教育局也指出，坊間許多公司以管理顧問業開設心靈課程，實際上卻是未依法設立的短期補習班，108年至今已開罰3件共75萬元，將持續稽查。（看完整報導）
開箱老照片》台灣首座教師新村
民國40年代末，台灣省公立中小學教師福利會透過補助學校建宿舍或興建教師新村等方式，協助教職員及家眷解決住的問題。其中，教師新村是配合政府國民住宅政策，由政府提供建地蓋屋、省教職員福利會提供貸款供教師申請的社區住宅。58年動工興建的台中教師新村是全台首座，之後也擴及到其他縣市。（看完整報導）
Podcast》演而優則導？何潤東與溫昇豪挑戰演員的無限可能
演員何潤東近年來斜槓當起導演，在2018年推出處女作「翻牆的記憶」獲金鐘獎最佳導演獎，近期則執導新劇「不如海邊吹吹風」。演員溫昇豪有感台劇沒落，在處女作「整形過後」中扛起監製工作，不僅自掏腰包扛風險，也周旋於劇組和投資方間，盼把台劇推至國際。中央社記者帶您直擊演員從幕前走到幕後的精彩蛻變。（收聽Podcast）
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- 早安世界》新制勞退113年收益近7000億 過半數勞工分紅逾2萬元2025/03/04 07:25
- 2025/03/03 07:50
- 2025/03/02 07:35
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