早安世界》陸配恩綺、小微涉鼓吹武統 移民署限3月31日前離境
陸配恩綺、小微涉鼓吹武統 移民署：限3月31日前離境
「亞亞在台灣」陸配劉振亞涉武統言論遭移民署廢止依親居留許可並在25日晚間搭機返回中國之後，針對類似個案陸配「小微」和「恩綺」，移民署26日說，依規定須於31日前離境。至於禁止鼓吹戰爭或武統言論是否應制定專法，法務部次長徐錫祥表示，會廣泛蒐集各界意見，在兼顧言論自由與公共利益的前提下，做最好的決定。（看完整報導）
今天南部高溫飆36度、台東防焚風 明起全台有雨
中央氣象署表示，27日是近期最後一天好天氣，各地高溫約攝氏30至33度，南台灣達36度以上，台東可能出現焚風。根據氣象署預報，28日氣溫將會降低、全台有雨，29日晚間至31日雨勢最盛，北部高溫約18至20度，中南部約在25度上下。（看完整報導）
富察在陸被判3年 陸委會：顯示專制統治本質
八旗文化總編輯富察（李延賀）被上海國安單位拘捕2年，日前一審宣判。國台辦26日表示，富察被以「煽動分裂國家罪」被判有期徒刑3年，剝奪政治權利1年，並沒收個人財產人民幣5萬元（約新台幣22.5萬元）。行政院大陸委員會回應，富察遭到祕密監禁和判刑，清楚顯示中共專制統治的本質，也再次印證民眾前往中國大陸，一定要有風險意識。（看完整報導）
資通電軍與憲兵士官兵出賣資料給中國 4人一審最重判7年
憲兵211營賴姓、黎姓、林姓士官及國防部資通電軍陳姓士兵，涉嫌轉售軍中資料給中國情報人員，台北地方法院檢察署依國安法等罪名予以起訴後，台北地院26日判處賴男7年有期徒刑，黎男6年8月，陳男6年5月，林男5年10月，4人不法所得均追繳沒收。全案可上訴。（看完整報導）
恢復一年期義務役首年 993人「簽下去」轉志願役
國軍去年恢復1年期義務役，國防部26日表示，去年共徵集6956人，其中有993人轉服志願役；國防部預估今年徵集約9839名義務役男，守備部隊的基地訓練將新增「5天4夜對抗演練」，透過訓後回顧，觀察部隊訓練弱項滾動式修調計畫，以達滿足實戰化訓練要求。至於國防預算遭刪，國防部表示，不會影響義務役相關訓練。（看完整報導）
韓國野火增至24死 火勢蔓延逼近世界遺產河回村及核電廠
韓國各地森林大火連續多日未止，火勢更可能因強烈的南風及西南風影響往北部蔓延，屆時不僅會影響慶尚北道安東市被列為聯合國教科文組織世界遺產的河回村與陶山書院，甚至可能接近東部沿岸的7號國道及慶尚南道東北部蔚珍郡的核電廠。截至26日下午4時統計，野火已造成24人喪生、12人重傷、14人輕傷。（看完整報導）
無畏鎮壓力挺伊斯坦堡市長 土耳其近1500人被捕包括法新社記者
土耳其總統艾爾段的主要政敵、伊斯坦堡市長伊瑪莫魯被捕後，數以萬計民眾25日持續在首都安卡拉抗議，目前已有近1500人遭到逮捕，7名報導抗議活動的記者遭法院還押後審，其中包括一名法新社攝影記者，法新社對此表達強烈譴責。（看完整報導）
花蓮罷免查水表案民政處長明良臻50萬元交保 檢方將提抗告
花蓮地檢偵辦推動罷免立委傅崐萁民眾遭到「查水表」案，訊後聲押禁見花蓮縣府民政處長明良臻。花蓮地方法院羈押庭26日裁定，明良臻以50萬元交保，不得與共犯、證人聯繫，檢方對此表示將提抗告。明良臻與其他涉案人員都是上下屬關係、業務往來密切，花蓮縣政府說，待收到裁定書後視內容處置。（看完整報導）
黃子佼涉持有兒少性影片二審開庭 改口坦承部分犯行
藝人黃子佼涉嫌購買持有2259個兒少性影像案，一審遭判8月，經上訴，二審3月26日首度開庭，黃子佼改口，就被訴違反兒童及少年性剝削防制條例無正當理由持有兒童及少年性影像罪部分，坦承部分犯行，另就追加被害人控訴違反個資法部分，他爭執對方是否為未成年，並否認犯罪。（看完整報導）
大翅鯨南下驚豔東海岸 單日記錄4隻近年最多
繼4年前大翅鯨靠近蘭嶼、綠島岸邊，25日在東海岸長濱岸邊總共記錄到2群4隻，這是近年單日發現大翅鯨最多的一次。專家表示，目前是大翅鯨南下，從沖繩、台灣到菲律賓北方進行生殖育幼的季節。台東縣府及專家呼籲船隻與賞鯨船保持距離，一起友善海洋。（看完整報導）
開箱老照片》台灣首例冷凍試管嬰兒
台大醫院婦產科醫師劉志鴻1989年3月27日興奮地抱著國內第1位冷凍試管嬰兒亮相。1980年代初期，試管嬰兒等生殖科技突飛猛進，台北榮總1985年率先孕育出全國第1例試管嬰兒；台大醫院也克服重重難關，於1987年培育成功。後來，楊友仕醫師赴美研修，學成歸國後與劉志鴻、連義隆及何弘能等醫師合作，促成台灣冷凍胚胎試管嬰兒誕生。（看完整報導）
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- 早安世界》陸配恩綺、小微涉鼓吹武統 移民署限3月31日前離境2025/03/27 07:34
- 2025/03/26 07:24
- 2025/03/25 07:18
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