早安世界》台股重挫2065點破歷史紀錄 國安基金待命入市
台股重挫2065點破歷史紀錄 國安基金待命入市
川普對等關稅風暴來襲，台股在連假後第一個交易日量縮崩跌2065.87點，創下多項紀錄，包括創台股史上最大跌點和跌幅、成交值創近28個月新低、台指期和櫃買指數跌點破歷史紀錄、上市櫃公司跌停家數高達1702家，台股市值單日蒸發達6.6兆元。台積電暴跌94元，創歷史單日最大跌點，股價跌停鎖死到收盤更是罕見；台積電上一次開盤跳空跌停是2008年12月2日，當時是受到全球金融海嘯影響。國安基金不排除召開臨時委員會討論因應對策，央行也祭出4大機制穩定匯市。（看完整報導）
亞股哀鴻遍野 港股創1997年來最大跌幅
美國對等關稅衝擊全球市場，亞洲股市7日持續下挫，港股收盤跌逾13%，創1997年亞洲金融風暴以來最大跌幅。上海股市收盤重跌逾7%，新加坡股市重挫近8%，首爾股市下跌5.57%，觸發暫停程式交易機制。亞股跌幅最深個股包括中國阿里巴巴股價狂洩近18%，京東暴跌15.5%；日本科技投資巨擘軟體銀行狂跌超過12%，SONY跌幅達10%。（看完整報導）
新台幣由貶翻升 避險資金湧入日圓急升0.2315元近7個月新高
台股7日狂殺逾2000點，新台幣兌美元上午貶值逾1角，午後卻由貶翻升收在33.055元，升3.3分，上演大驚奇。央行外匯局表示，上午確實有進場調節，但並未逆轉盤勢，匯價翻揚是因午後供需回穩。另外，避險情緒急速升溫帶動日圓匯價飆升，根據台銀牌告匯率，日圓現鈔賣出價最高升抵0.2315元，改寫近7個月高點。（看完整報導）
全球市場跌趴 川普否認作空比喻關稅是苦口良藥
美國總統川普宣布的關稅震撼全球，美國經貿官員6日口徑一致表明這波關稅「沒有救贖」，川普也否認藉關稅作空，更把用關稅重塑全球經濟比作良藥苦口，他說：「我也不希望出現壞事，但有時就是得吃藥才能病癒。」（看完整報導）
因應對等關稅 卓榮泰：首重降稅形成台美新合作關係
行政院7日邀立法院朝野黨團會商美國對等關稅衝擊，行政院長卓榮泰說，將以關稅與非關稅措施談判，最重要是希望降低關稅，形成台美新的合作關係；政府會在新台幣880億元協助方案內核實動支預算，若不足再評估增加預算可能。（看完整報導）
台鐵票價6月23日起調漲 北高自強號994元、基隆到潮州1135元
台鐵公司6月23日實施新票價，是台鐵30年來首次調漲，平均調漲幅度26.8%。台鐵試算，票價調漲後，短程區間仍較捷運、市區公車便宜，例如台北到板橋區間車從15元調高至22元，自強號台北到新左營從824元調為975元，台北到高雄從843元調為994元，但長途票價首次突破1000元，最貴是基隆到屏東潮州1135元。新票價不影響TPASS、常客優惠。（看完整報導）
中國管控言論 批評者下場從封號、開除到機構裁撤
隨著中國內部經濟衰退與美中關稅戰再度開打，中共強化管制內部經濟學者的發言，除了封號手段，發言需報備審查，更甚者可能遭到解職、研究中心被裁撤。2022年中國知名經濟分析師洪灝、財經作家吳曉波都曾因發表中國經濟惡化文章，社群被註銷、禁言。2024年前中國社會科學院經濟研究所副所長朱恒鵬因涉嫌「妄議中央」被查處，他當時批評習近平對國內經濟的管理，此事最後導致該所所長、書記、副所長全部更換，被形容為該所的「政治地震」。（看完整報導）
麥當勞工讀生疑遭性侵輕生 主管罪嫌不足不起訴
麥當勞有工讀生疑遭主管性侵後輕生，警方受理報案後去年5月移送士林地檢署偵辦。士檢7日偵查終結，認定被告罪嫌不足，處分不起訴，若告訴人不服得聲請再議。死者母親表示將與律師研議聲請再議，並指勞動局認定麥當勞違反性平法，籲各界重視職場性暴力。（看完整報導）
高院2法官被控鍾文智案枉法裁判 北檢分案調查
鍾文智涉嫌違反證券交易法，被判刑合計30年5月，棄保潛逃遭檢方通緝。台灣高等法院合議庭去年10月未延長科技監控、僅加保2000萬元，未製作裁定書公告與送達等，引發爭議。台灣高等法院已請求法評會評鑑審判長邱忠義與受命法官陳勇松。台北地檢署日前收到民眾告發邱、陳涉及枉法裁判等罪，已分他字案調查中。（看完整報導）
9日白天前逐日回溫上看30度 10日起2波鋒面接力中部以北防大雨
氣象署表示，9日白天前逐日回溫，高溫上看攝氏30度；接著2波鋒面接力各地轉雨，9日晚間至10日迎首波鋒面，中部以北防較大雨勢，12日第2波鋒面快速通過，中部以北防局部大雨。雖有鋒面通過，對氣溫影響並不明顯，高溫約由30度略降至28度左右。（看完整報導）
開箱老照片》「外國友人看台灣」演講比賽
1989年4月8日，由中國廣播公司與台北國際社區電台（ICRT）舉辦的「外國友人看台灣」國語演講比賽在台北、台中、高雄進行初賽。比賽分為國語組與閩南語組，80多位外籍參賽者來自12個國家，他們分享自身在台灣居住生活的觀察與見解，並提出對台灣未來發展的期許與建議，個個架式十足，內容豐富多元。（看完整報導）
Podcast》從餐旅到文學 透過《北山時雨》來一場京都之戀
資深餐旅業專業經理人王琦玉，疫情期間被困在上海，讀了許多書，看了許多日劇，忽然心生寫小說念頭，融合自身豐富餐旅經驗與台日兩地人情故事，虛構一段京都前妻的故事，寫成長篇小說「北山時雨：我的京都前妻懷孕了」，「看了會餓，讀了會醉」是他對這本小說的最高期待。（收聽Podcast）
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- 早安世界》台股重挫2065點破歷史紀錄 國安基金待命入市2025/04/08 07:32
- 2025/04/07 07:14
- 2025/04/06 07:36
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