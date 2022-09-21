高虹安演講恐因失言暫緩 中華大學學生會：待討論

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鏡週刊報導台灣民眾黨新竹市長參選人、立委高虹安的博士論文涉抄襲資策會共同發表研究案，高虹安（左2）20日上午與民眾黨立委張其祿（右2）、伯衡法律事務所律師陳宗豪（左1）舉行記者會，公布美國辛辛那提大學學倫單位聲明。中央社記者郭日曉攝 111年9月20日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市21日電）民眾黨新竹市長參選人高虹安昨天提及「不是像什麼中華大學夜間部」等言論，引起爭議，她原訂10月到中華大學演講是否受到影響，學生會表示，將與學校討論後再決定。

高虹安博士論文被指抄襲，她昨天開記者會自清，提及「不是像什麼中華大學夜間部，才要去做台大碩士灌水」，此番言論引發爭議。高虹安今天透過影片，向中華大學師生致歉。

高虹安原訂10月6日受邀到中華大學演講，是否因為失言受到影響。中華大學學生會表示，將與校方討論，目前尚未決定。

中華大學學生會長張誠恩告訴中央社記者，中華大學以工學院起家，此次邀請高虹安到校演講，是希望用她豐富的理工學經歷鼓勵學生，本就無關政治。但他認為，高虹安的用詞確實不太妥當，至於演講是否暫緩或延期，將由學生會與學校一同討論後再決定。

張誠恩說，就他個人看法，相信高虹安是一時口誤而說出不妥適的言論，並非瞧不起中華大學，對於高虹安今天做出道歉，他欣然接受。

張誠恩表示，學生們其實都不太喜歡談論政治，但這半年來中華大學卻因政治受到外界的攻擊或關注，許多校友昨天在看到高虹安的言論後表示忿忿不平，希望未來校友們都能給予學校及學弟妹們更多信心與力量。（編輯：李錫璋）1110921