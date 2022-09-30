張善政摸彩引賄選爭議 國民黨議員：鄭運鵬也有

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國民黨桃園市長參選人張善政日前在活動上頒發摸彩品引發賄選爭議，同黨桃園市議員舒翠玲（右）陪同桃園市美麗人生發展協會理事長賈豫華（左）出席記者會澄清，並出示民進黨桃園市長參選人鄭運鵬在多場中秋里民活動中的摸彩頒獎畫面反擊。中央社記者葉臻攝 111年9月30日

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（中央社記者葉臻桃園30日電）國民黨桃園市長參選人張善政在活動上頒發摸彩品引發賄選爭議。國民黨議員召開記者會，強調摸彩品都是由協會及社團贊助，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬也有在里民活動中摸彩。

自由時報報導，接獲民眾爆料，桃園市美麗人生發展協會25日在中壢藝術館辦「重陽敬老藝術展演」，張善政現身頒發摸彩獎品，逐一發現金紅包給中獎者，會場「凍蒜」聲如雷，爆料者質疑張善政有無涉及賄選應受檢驗。

桃園市美麗人生發展協會理事長賈豫華下午在桃園市議員舒翠玲陪同下召開記者會澄清。賈豫華表示，桃園市美麗人生發展協會創會10餘年，每年都會舉辦重陽敬老藝術展演，讓地方長輩凝聚感情，這樣的美意在選舉期間被曲解抹黑，會員都很傷心。

舒翠玲表示，當天會場內沒有發放選舉文宣，也有邀請桃園市長鄭文燦和桃園市政府文化局的長官來參加，鄭文燦以前也有來參加過，文化局更是每年都會派人來。由於已經有市議員參選人到桃園地檢署提告張善政違反選舉罷免法，等檢方傳喚時，當天的活動錄影帶都會提供偵查。

舒翠玲也說，摸彩品都是由協會及其他社團贊助，張善政也不知道協會有幫他準備一台腳踏車摸彩，且張善政也沒有在現場摸出這個獎品，現場的現金紅包也是由里長摸彩抽出，禮貌上請張善政頒發。

舒翠玲也出示鄭文燦、鄭運鵬參加今年中秋里民晚會，頒發電視、腳踏車給民眾的照片。她表示，如果按照報導內容所述，鄭運鵬也涉及賄選行為，她也在記者會後到桃園地檢署告發鄭運鵬涉嫌賄選。

對此，鄭運鵬競辦發言人黃韋鈞表示，全台灣各機關首長、民意代表參與各式活動參與抽獎本是各黨各地皆有的情況，但今天張善政之所以被社會質疑，是在於其「人、事、時、地、物」皆涉及賄選的情況。

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黃韋鈞表示，相較於其他民意代表於一般里民活動或機關活動代主辦單位抽出與頒發獎項，張善政所參加的是由國民黨議員舒翠玲特別為兩人打造的造勢場合，現場不但發放紅包，還大聲喊「凍蒜」。

黃韋鈞說，張善政不思反省、向社會大眾與檢調機關說明，反而指揮國民黨議員大動作提告，令人感到相當詫異與疑惑。張善政若每次遇到質疑，就企圖用濫訴來打壓外界的擔憂，有失身為直轄市長候選人的格局，呼籲張善政及其陣營不要為了一時的選舉算計，以惡質的手段破壞台灣得來不易的民主。（編輯：李錫璋）1110930