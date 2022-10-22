被連勝文指投機 黃珊珊：先看為何丟掉人民信任

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針對國民黨副主席連勝文提到台北市長參選人黃珊珊以無黨籍參選是投機，黃珊珊（前）22日表示，一天到晚講別人，先看為何丟掉人民的信任，且論述都是非藍即綠以顏色分別。中央社記者劉建邦攝 111年10月22日

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（中央社記者劉建邦台北22日電）針對國民黨副主席連勝文提到台北市長參選人黃珊珊以無黨籍參選是投機，黃珊珊今天說，一天到晚講別人，先看為何丟掉人民的信任，且論述都是非藍即綠以顏色分別。

黃珊珊上午出席在內湖區舉辦「全國第四屆托嬰中心托育服務品質大躍昇論壇」，會後接受聯訪，媒體詢問，連勝文替國民黨台北市議員參選人李彥秀站台時提到，民進黨在2016年立委選舉禮讓親民黨籍黃珊珊，結果這次參選市長變成無黨籍，非常投機。

黃珊珊對此回應，此事跟他們過去一貫論述一樣，都是以顏色分別，一定是非藍即綠，且一天到晚講別人，先看看為何會丟掉人民的信任。

媒體詢問，是否有基層提及不要邀請親民黨主席宋楚瑜站台？黃珊珊說，這是空穴來風的不實傳言，不要再做這樣政治操作，也不用再轉述；至於是否邀請宋楚瑜站台，大家就拭目以待。

媒體報導，黃珊珊為備戰11月初辯論會，邀請前親民黨重要幕僚吳崑玉協助辯論。黃珊珊指出，辯論是要對市民闡述相關政見的重要時間，當然會找各種意見協助了解民眾最想知道的狀況，所以會徵詢各界專家，但最重要是要讓市民知道參選人本身特質及對城市願景，而不是每天搞棄保。

九合一選舉確診者不能出門投票，遭質疑違憲。中選會昨天發布新聞稿指出，依傳染病防治法，強制隔離未牴觸憲法第23條的比例原則，也無違背憲法第8條，如經指揮中心評估調整防疫措施，會配合政策滾動檢討選務防疫計畫。

黃珊珊今天被問及關於確診者不能出門投票的議題時說，目前已逐漸開放國境，卻設限民眾投票，這有點奇怪，且相關狀況不是現在才發生，應早有因應，離投票日將屆，到底要以空間或時間區分確診者及非確診者，這不是地方政府可處理，中央應盡早決定，且要有配套措施，不要再拖延。

媒體詢問，針對施打高端疫苗的民眾赴日本須自費採檢PCR的看法。黃珊珊指出，應由高端負責進行後續補救及支出相關費用，且民進黨台北市長參選人陳時中應對此議題表達意見，因這是陳時中當時施行的政策。（編輯：李錫璋）1111022