北市城博花逾億元 議員揭黃珊珊一紙手諭下令

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民進黨籍台北市議員簡舒培（左）25日在記者會中出示署名黃珊珊的便條，揭露無黨籍台北市長參選人黃珊珊當初僅靠一紙便條手諭，就指示局處辦理城市博覽會。（陳時中競選總部提供）中央社記者陳昱婷傳真 111年10月25日

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（中央社記者陳昱婷台北25日電）北市府日前斥資上億元辦理城市博覽會，遭議員質疑拆分預算、規避監督，民進黨議員簡舒培今天更揭露，無黨籍台北市長參選人黃珊珊當初僅靠一紙便條手諭，就指示局處辦理城博。

黃珊珊今天上午回應，城博是相關局處先討論後由市長柯文哲裁示，她才寫便條請研考會按決議辦理，但後續有完整公文、內簽並報請審計部，請勿扭曲便條意義。

民進黨台北市長參選人陳時中競選總部今天上午舉行「柯市府財政紀律崩壞，黃珊珊手諭辦城博」記者會，簡舒培在會中出示署名黃珊珊的便條，上頭寫著「市長指示，籌備2022博覽會，由研考會編列規劃設計費用900萬元」等字句。

簡舒培質疑，柯文哲自豪財政紀律，卻靠一紙手諭就動支新台幣900萬元，之後還挪用第一、第二預備金及各局處業務預算辦理城博，總經費高達上億元，成效卻極差，根本是花人民的錢辦自己的畢業典禮、鋪黃珊珊的紅地毯。

同黨台北市議員吳沛憶表示，市府未事先編列城博預算送議會給議員檢視，又刻意僅動支4900萬元、免報備議會額度內的二備金，甚至使用捷運萬大線的特別預算，柯文哲、黃珊珊根本是玩弄預算破壞民主。

陳時中競選團隊總幹事吳思瑤指出，城博12天僅來了10.5萬人次，而市府原本只告知花費8610萬元，直到議員追查才發現許多拆預算、藏預算的行為，真實花費數字高達1億694萬元。

吳思瑤呼籲，台北市要照規矩、循程序，不能成為台灣的法外之地，靠著黃珊珊一紙手諭就規避議會監督，柯文哲及黃珊珊應向台北市民道歉。

陳時中今天上午到台灣省城隍廟參香後接受媒體聯訪表示，城博在帳務上仍不清楚，許多議員都在詢問，柯文哲及黃珊珊有責任跟市民講清楚、說明白。

台北市政府8月27日至9月11日在花博公園爭豔館舉辦台北城市博覽會，被藍綠議員認為是「柯文哲畢業展」，且後續發現有租設備比買還貴、教育局動員學校參展、文宣涉浮報價格等狀況。（編輯：張銘坤）1111025