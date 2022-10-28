洪宗楷盼打造「熱鬧台東元宵城」 找回城市光榮感

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民進黨台東市長參選人洪宗楷28日在台東天后宮舉行記者會表示，若當選市長將恢復元宵活動，讓台東成為台灣最有年節氣氛的地方。中央社記者盧太城台東攝 111年10月28日

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（中央社記者盧太城台東縣28日電）民進黨提名台東市長參選人洪宗楷今天表示，當選市長明年立刻恢復元宵活動，打造「熱鬧台東元宵城」，讓台東成為台灣最有年節氣氛的地方，找回城市光榮感。

洪宗楷今天在台東市天后宮舉行記者會，宣示要打造「熱鬧台東元宵城」讓台東的元宵節活動成為城市祭典，找回城市光榮感。

他說，元宵節神明遶境及炮炸肉身寒單（邯鄲）爺是台東人的共同記憶，也是極具特色的在地文化資產，應重視其文化保留及傳承。他支持陣頭文化、陣頭藝術，要讓台東成為台灣最有年節、最有元宵節氣氛的城市，吸引各地遊客。

洪宗楷說，前市長賴坤成將在地傳統元宵活動「炮炸寒單爺」推向台東縣外，讓「東寒單」與「北天燈」、「南蜂炮」齊名，成為台灣元宵節慶活動之一，創造城市光榮感。然而這幾年包括遶境隊伍減少、活動脫序行為、地方政府限制、遶境主辦權困境等問題，讓「東寒單」逐漸失色。

他說，台東市應找回「東寒單」的城市文化榮景，第一要素要「提升活動品質，打造優質文化祭典」，未來將由市公所出面召集地方的文化或宗教團體組成工作小組，共同規劃與分工進行，並藉由教育訓練讓工作人員能有效維護現場秩序，改變過往的負面印象。

接著可將民俗技藝以多元學習方式融入社區、社團活動，以成果展的方式呈現在元宵活動中，不僅可以讓市民更了解在地特色文化，也能藉此喚起台東人對城市的歸屬感與光榮感。

洪宗楷說，「熱鬧台東元宵城」將以在地傳統民俗文化為基底規劃系列活動，例如音樂、市集、展覽、創作、體驗遊程、劇場等，同時加入現代創意如服裝、道具、陣頭表演等多元設計，展現創新視覺效果，營造全新「熱鬧台東元宵城」，猶如一場夜晚聲光派對。

他說，文化的延續不僅只是保存，更要傳承。除了再現「東寒單」的城市光榮外，更要將傳統節慶活動轉型為城市文化祭典，透過輔導宮廟開發文創商品，延續傳統民俗文化生命力，建立「東寒單」城市品牌形象，吸引外地遊客前來體驗台東元宵城的節慶氛圍，帶動城市經濟，如果當選明年立刻恢復元宵節傳統活動。（編輯：郭諭儒）1111028