武漢肺炎全球最新情報 4/3
（中央社台北3日電）2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情大流行，全球確診病例首次突破100萬大關，死亡人數超過5萬例。義大利與西班牙的病故人數也持續上升，
法新社根據各國官方資料與世界衛生組織（WHO）的數字統計指出，全球188個國家至少已有100萬36人感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），包括5萬1718人病逝。
疫情爆發大約55天後，全球通報病例來到10萬，76天後達到50萬例。過去8天內，病例已倍增至100萬。
以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：
亞洲
●台灣
台灣2日新增10起確診病例，有8例為境外移入、2例本土病例，累計病例達339例。
總統蔡英文1日上午宣布捐贈1000萬片口罩支援疫情嚴重國家的醫療人員後，德國在台協會表示，台灣將700萬片口罩捐贈給歐盟；其中包含德國，真是一場及時雨，他由衷感謝。
●中國
中國（不包括香港及澳門）迄今已宣布3318起死亡及8萬1589起確診病例，有7萬6408例治癒。
●日本
日本新增274起確診病例，境內確診者及機場檢疫發現、搭包機返國者等總計2769起確診病例。加上鑽石公主號郵輪712例，累計3481例確診。
日本首相安倍晉三宣布，將配送每戶2片「布口罩」解決防疫燃眉之急，結果遭到民眾在社群媒體嘲笑揶揄，也突顯出日本民眾對政府處理防疫行動日益失望。
●韓國
韓國確診病例數來到9976例，增加89例，死亡累計169例。
●馬來西亞
馬來西亞2日新增208起武漢肺炎確診病例，全國累計突破3000例，達3116例，死亡病例增加5起，累計50例。
●菲律賓
大馬尼拉貧民1日上街抗議未收到援助物資，有21人被捕，菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）在電視演說時撂重話，封城期間若有人惹麻煩，讓軍警生命陷入險境，就「射殺他們」。
菲律賓2日新增322起確診病例、11人死亡，累計2633人確診，107人病逝，51人康復。
●澳洲、紐西蘭
澳洲2日累計確診病例達5137例，25人喪命；而紐西蘭累計確診病例達797例，1人死亡。
澳洲媒體報導，澳洲和紐西蘭因應疫情禁止來自中國人士入境，疑似觸怒中國政府，導致澳洲和紐西蘭的新任駐港澳領事遲遲未獲核發簽證。
●泰國
泰國2日宣布新增104起確診病例，累計1875例，並新增3死，死亡人數為15人。
泰國政府宣布從3日起實施宵禁，每天晚間10時至翌日凌晨4時所有人禁止出門，並從2日起到4月15日，暫緩所有人入境。
●印度
印度2日確診人數攀升至2032人，死亡病例為58例。
●土耳其
土耳其2日累積確診1萬8135例，境內累計356人命喪武漢肺炎。
土耳其航空公司（Turkish Airlines）1日宣布，為遏制疫情散播，所有國際航線將繼續停飛到5月1日。
土耳其航空公司原定停飛國際和國內表定航班到4月17日。土航執行長艾克希（Bilal Eksi）在推特帳號貼文指出，最新的決定將繼續停飛到5月1日。
土航伊斯坦堡往返台北航線已自3月18日起停飛。
●伊朗
伊朗2日新增124起武漢肺炎死亡病例，全國累計3160人不治，確診數則增至5萬468例。
伊朗國會議長拉里加尼（Ali Larijani）確診，成為境內最新一位染疫官員。
歐洲
●英國
英國2日再添4244人染疫，確診病例數來到3萬3718例，死亡人數新增569人，累計2921人不治。
武漢肺炎衝擊航空業，國際航空集團（IAG）旗下英國航空公司（British Airways）預計宣布讓3萬6000名員工暫時停職。
英國政府因為無法提供廣泛篩檢，面臨與日俱增批評聲浪。首相強生（Boris Johnson）宣布將「大幅增加檢測」。
●法國
法國2日通報新增471例死亡病例，累計5387人病故。境內約有2萬6000人染疫住院，6399名患者接受重症照護。
●德國
德國2日確診人數增至7萬9465人，有959人因此喪命。
德國總理梅克爾政府原本聲望低迷，不過武漢肺炎疫情擴大以來危機處理得宜，滿意度暴衝創下任內新高。
●比利時
比利時要求人際間保持至少1.5公尺距離，警方採「零容忍」執法，裁罰違規者，嚴重違反甚至面臨刑責。
●義大利
義大利2日新增760起死亡病例，累積1萬3915人死亡，稍高於昨天單日新增727例。
義大利自2月底通報武漢肺炎首例確診以來，2日新增4668人染疫，累計11萬5242人確診。
●西班牙
西班牙政府表示，境內過去24小時新增950起武漢肺炎死亡病例，創下單日新高紀錄，累計死亡突破1萬例，確診數則飆破11萬大關。
西班牙2日感染病例增幅7.9%，低於昨天增幅8.2%以及上週初的逾25%；單日死亡病例增幅降至10.5%，與昨天的增幅10.6%幾乎相同，低於一週前的27%。
西班牙衛生部長伊拉（Salvador Illa）說，「數據顯示，疫情曲線趨於穩定」，已進入「緩和」階段。
●俄羅斯
俄羅斯境內新增771起確診病例，創下單日最高紀錄，使得累計確診躍升至3548例，其中30例死亡。
美洲
●美國
美國媒體引述情報機密報告指中國隱瞞武漢肺炎感染與死亡人數，對此美國總統川普坦言，中國的數字「似乎有點偏少」。
根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，美國國內武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）死亡人數1日晚突破5000人，來到5113人，僅次於義大利與西班牙。
疫情衝擊經濟，使得美國失業人數暴增。美國勞工部2日公布，截至3月28日當週，全美660萬人初次申請失業給付，較前一週328萬人倍增，改寫近代最糟紀錄。
紐約市長白思豪（Bill de Blasio）敦促市民外出時遮住臉部，遏止疫情擴散。
●加拿大
加拿大2日死亡病例增加21%，累計死亡人數達127人，確診病例數首次破1萬例，累積1萬132人染病。
●巴西
巴西疫情擴散，確診病例數攀升至6932例，死亡案例累計達247起。1090403