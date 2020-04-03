武漢肺炎全球最新情報 4/3

武漢肺炎疫情蔓延，紐約州為減輕醫院負擔，將曼哈頓賈維茨會展中心改裝成2500個床位的臨時醫院，由聯邦人員與軍方運作，將開始收治武漢肺炎病患。中央社記者尹俊傑紐約攝 109年4月3日

（中央社台北3日電）2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情大流行，全球確診病例首次突破100萬大關，死亡人數超過5萬例。義大利與西班牙的病故人數也持續上升，

法新社根據各國官方資料與世界衛生組織（WHO）的數字統計指出，全球188個國家至少已有100萬36人感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），包括5萬1718人病逝。

疫情爆發大約55天後，全球通報病例來到10萬，76天後達到50萬例。過去8天內，病例已倍增至100萬。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

亞洲

●台灣

台灣2日新增10起確診病例，有8例為境外移入、2例本土病例，累計病例達339例。

總統蔡英文1日上午宣布捐贈1000萬片口罩支援疫情嚴重國家的醫療人員後，德國在台協會表示，台灣將700萬片口罩捐贈給歐盟；其中包含德國，真是一場及時雨，他由衷感謝。

●中國

中國（不包括香港及澳門）迄今已宣布3318起死亡及8萬1589起確診病例，有7萬6408例治癒。

●日本

日本新增274起確診病例，境內確診者及機場檢疫發現、搭包機返國者等總計2769起確診病例。加上鑽石公主號郵輪712例，累計3481例確診。

日本首相安倍晉三宣布，將配送每戶2片「布口罩」解決防疫燃眉之急，結果遭到民眾在社群媒體嘲笑揶揄，也突顯出日本民眾對政府處理防疫行動日益失望。

日本首相安倍晉三（前）宣布，將配送每戶2片「布口罩」解決防疫燃眉之急，結果遭民眾在社群媒體嘲笑揶揄。（共同社提供）

●韓國

韓國確診病例數來到9976例，增加89例，死亡累計169例。

●馬來西亞

馬來西亞2日新增208起武漢肺炎確診病例，全國累計突破3000例，達3116例，死亡病例增加5起，累計50例。

●菲律賓

大馬尼拉貧民1日上街抗議未收到援助物資，有21人被捕，菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）在電視演說時撂重話，封城期間若有人惹麻煩，讓軍警生命陷入險境，就「射殺他們」。

菲律賓2日新增322起確診病例、11人死亡，累計2633人確診，107人病逝，51人康復。

●澳洲、紐西蘭

澳洲2日累計確診病例達5137例，25人喪命；而紐西蘭累計確診病例達797例，1人死亡。

澳洲媒體報導，澳洲和紐西蘭因應疫情禁止來自中國人士入境，疑似觸怒中國政府，導致澳洲和紐西蘭的新任駐港澳領事遲遲未獲核發簽證。

●泰國

泰國2日宣布新增104起確診病例，累計1875例，並新增3死，死亡人數為15人。

泰國政府宣布從3日起實施宵禁，每天晚間10時至翌日凌晨4時所有人禁止出門，並從2日起到4月15日，暫緩所有人入境。

泰國政府2日宣布，從3日起實施宵禁，每天晚間10時到翌日凌晨4時所有民眾禁止出門。圖為曼谷市中心席隆區（Silom）道路冷清的景象。中央社記者呂欣憓曼谷攝 109年4月2日

●印度

印度2日確診人數攀升至2032人，死亡病例為58例。

●土耳其

土耳其2日累積確診1萬8135例，境內累計356人命喪武漢肺炎。

土耳其航空公司（Turkish Airlines）1日宣布，為遏制疫情散播，所有國際航線將繼續停飛到5月1日。

土耳其航空公司原定停飛國際和國內表定航班到4月17日。土航執行長艾克希（Bilal Eksi）在推特帳號貼文指出，最新的決定將繼續停飛到5月1日。

土航伊斯坦堡往返台北航線已自3月18日起停飛。

土耳其武漢肺炎增溫，政府規定商店販售新鮮蔬果須先裝袋才可上架，以減少消費者直接接觸造成感染風險。圖為1日某連鎖超巿位在安卡拉一處門巿的蔬菜區。中央社記者何宏儒安卡拉攝 109年4月1日

●伊朗

伊朗2日新增124起武漢肺炎死亡病例，全國累計3160人不治，確診數則增至5萬468例。

伊朗國會議長拉里加尼（Ali Larijani）確診，成為境內最新一位染疫官員。

歐洲

●英國

英國2日再添4244人染疫，確診病例數來到3萬3718例，死亡人數新增569人，累計2921人不治。

武漢肺炎衝擊航空業，國際航空集團（IAG）旗下英國航空公司（British Airways）預計宣布讓3萬6000名員工暫時停職。

英國政府因為無法提供廣泛篩檢，面臨與日俱增批評聲浪。首相強生（Boris Johnson）宣布將「大幅增加檢測」。

●法國

法國2日通報新增471例死亡病例，累計5387人病故。境內約有2萬6000人染疫住院，6399名患者接受重症照護。

●德國

德國2日確診人數增至7萬9465人，有959人因此喪命。

德國總理梅克爾政府原本聲望低迷，不過武漢肺炎疫情擴大以來危機處理得宜，滿意度暴衝創下任內新高。

●比利時

比利時要求人際間保持至少1.5公尺距離，警方採「零容忍」執法，裁罰違規者，嚴重違反甚至面臨刑責。

比利時政府以「社交距離」對抗2019冠狀病毒疾病疫情，要求人與人之間距離至少1.5公尺，布魯塞爾賣場大排長龍逐漸成為每天日常。中央社記者唐佩君布魯塞爾攝 109年4月2日

●義大利

義大利2日新增760起死亡病例，累積1萬3915人死亡，稍高於昨天單日新增727例。

義大利自2月底通報武漢肺炎首例確診以來，2日新增4668人染疫，累計11萬5242人確診。

●西班牙

西班牙政府表示，境內過去24小時新增950起武漢肺炎死亡病例，創下單日新高紀錄，累計死亡突破1萬例，確診數則飆破11萬大關。

西班牙2日感染病例增幅7.9%，低於昨天增幅8.2%以及上週初的逾25%；單日死亡病例增幅降至10.5%，與昨天的增幅10.6%幾乎相同，低於一週前的27%。

西班牙衛生部長伊拉（Salvador Illa）說，「數據顯示，疫情曲線趨於穩定」，已進入「緩和」階段。

西班牙武漢肺炎疫情嚴峻，確診個案超過10萬例，由於病床不足，首都馬德里的展覽中心建置臨時醫院，可容納5500張病床。（家屬提供）中央社記者郝雪卿傳真 109年4月2日

●俄羅斯

俄羅斯境內新增771起確診病例，創下單日最高紀錄，使得累計確診躍升至3548例，其中30例死亡。

美洲

●美國

美國媒體引述情報機密報告指中國隱瞞武漢肺炎感染與死亡人數，對此美國總統川普坦言，中國的數字「似乎有點偏少」。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，美國國內武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）死亡人數1日晚突破5000人，來到5113人，僅次於義大利與西班牙。

疫情衝擊經濟，使得美國失業人數暴增。美國勞工部2日公布，截至3月28日當週，全美660萬人初次申請失業給付，較前一週328萬人倍增，改寫近代最糟紀錄。

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）敦促市民外出時遮住臉部，遏止疫情擴散。

加州在3月28日當週提交的失業數據創下1967年以來最高的失業率水準，圖為3月23日加州北部一處高速公路空蕩的景象，當地民眾為了自救救人、在家防疫，也凸顯武漢肺炎重挫經濟。中央社記者周世惠舊金山攝 109年4月3日

●加拿大

加拿大2日死亡病例增加21%，累計死亡人數達127人，確診病例數首次破1萬例，累積1萬132人染病。

●巴西

巴西疫情擴散，確診病例數攀升至6932例，死亡案例累計達247起。1090403