防疫如臨大敵 多國媒體借鑑台灣做法

（中央社台北4日電）2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）去年底率先在中國武漢市爆發，短短3個多月遍及全球。台灣致力控制疫情及分配防疫物資，多國媒體紛紛將目光投向台灣的做法。

●美國

－美國公共電視網（PBS）：曾被預言疫情第二慘台灣用行動粉碎看衰

由於兩岸地緣關係，美國約翰霍普金斯大學一開始預測台灣疫情可能是全球第2慘，但台灣用行動粉碎外界看衰。

－雙月刊「國家利益」（The National Interest）：台灣防疫有成 挺台加入WHO力道前所未見

台灣遏制疫情普獲肯定，歐美國家媒體稱讚台灣是全球防疫榜樣。「國家利益」指出，歐洲支持台灣參加世界衛生組織（WHO）的力道從未像此刻如此強大。

－外交事務（Foreign Affairs）：台灣防疫有成公民參與融合科技

「外交事務」期刊分析，台灣的成功在於科技、行動主義與公民參與的融合，台灣的公民科技文化是最強免疫系統。

－外交政策雜誌（Foreign Policy）：對中國恐懼造就台灣抗疫成功

台灣被世衛組織拒於門外，又三天兩頭被中國欺負，簡言之就是抗疫全得靠自己；而台灣自力抗疫的諸多作為看來簡單，其實背後下足工夫。

－彭博：武漢肺炎超過160國停課 台灣仍正常上課吸引關注

武漢肺炎確診人數激增，新加坡和澳洲的公眾憂慮情緒正在升高，但台灣還是正常上課，且確診人數也沒有大幅增加。

－網路媒體Vox：美國防疫應學台灣 政府整合民間力量

Vox訪問學者王智弘，提出設立指揮中心、整合民間與政府部門、加強疫情通報等可向台灣學習的防疫措施。

－時代雜誌（Time）刊登專文

前丹麥總理拉斯穆森表示，雖然台灣距離中國很近，疫情卻遠低於中國，台灣利用大數據、透明、由中央指揮的防疫作為奏效，值得世界各國學習。

●加拿大

－加拿大廣播公司（CBC）專訪外交部長吳釗燮

吳釗燮分享台灣成功防疫經驗，也呼籲待疫情趨緩，加拿大、台灣等理念相近國家應共同研擬因應大規模流行疾病的對策。

－多倫多星報（Toronto Star）投書

多倫多大學精神病治療學系副教授沙克曼（Miriam Shuchman）投書多倫多星報，建議加拿大向台灣學習如何對抗武漢肺炎。

●日本

－每日新聞：記取SARS教訓 台灣防疫起步快

台灣防疫起步快，成功抑制疫情擴大，有專家認為是因台灣記取17年前嚴重急性呼吸道症候群（SARS）慘劇的教訓，常保戒心。

－每日新聞：「台灣鐵人大臣人氣沸騰」

2019冠狀病毒疾病疫情在全球加速擴大，台灣防疫成果在世界名列前茅，「每日新聞」以「台灣鐵人大臣人氣沸騰」為題，介紹中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。

－朝日新聞旗下媒體AERAdot.

相較於日本首相安倍晉三政府的防疫措施不足與不及，台灣提前動作有一定成效，政府民調支持度也走高。日本在後藤新平赴台治理120年後，疫病防治反要向台灣學習。

●韓國

－韓聯社：搶購口罩仍外銷 韓國可參考台灣做法

韓國疫情升溫，掀起口罩搶購潮，但在國內供不應求狀況下，珍貴的口罩卻經由各種管道流向中國，對此，韓聯社報導指出，可學習台灣管制的做法。

●紐西蘭

－紐西蘭電視台（TVNZ）：紐西蘭總理籲限制外出稱有望如台灣控制疫情

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）呼籲人民停止非必要的國內旅行，並要求年紀大的居民待在家裡，協助防止疫情擴散。她認為，如台灣、新加坡、香港等國家，紐西蘭也有望控制住疫情。

－紐西蘭國家廣播電台（Radio New Zealand）

紐西蘭衛生部執行長布魯斐德（Ashley Bloomfield）說，台灣堅持與確診病例接觸者必須自我隔離，這個做法有效阻止病毒傳播，是很好的例子。

●法國

－解放報（Liberation）：台灣憑一己之力成為防疫典範

繼法國前衛生部長與「世界報」稱讚台灣抗疫措施後，「解放報」亦撰文分析指出，台灣雖被國際孤立，卻憑一己之力展現防疫亮眼成果。

－十字架報（La Croix）：民主制度比集權做得更好

十字架報與網路媒體Slate詳述台灣成功抗疫的原因，並表示民主制度能比集權做得更好。

－世界報（Le Monde）：台灣期盼成為對抗武漢肺炎典範

文中指出，台灣能有效對抗病毒，歸功於快速與準確判斷，以及跨部會的疫情統一指揮中心。

●德國

－每日鏡報（Der Tagesspiegel）：台灣對抗疫情反應迅速 值得各國借鏡

報導提到，台灣對抗疫情反應迅速又有效率，值得各國借鏡。

●義大利

－蟻報（Le Formiche）借鏡台灣抗疫經驗

「蟻報」刊登羅馬智慧大學政治學副教授佩拉吉（Stefano Pelaggi）專文。他表示，台灣年輕而堅實的民主體制已證明，能在不對公民自由施加任何限制的情況下，戰勝一場流行病。

●英國

－經濟學人（The Economist）：應讓台灣加入世界衛生組織

「經濟學人」在榕樹專欄文章指出，「請花點時間佩服一下台灣」，台灣對於新型冠狀病毒疫情的處理，迄今拯救許多生命。

－衛報（The Guardian）：英國記者見證台灣防疫確實 憂心返國不安全

疫情爆發後，「衛報」記者在台灣見證防疫作戰迅速，相較於英國確診病例急遽上升，令她憂心返回英國恐怕不安全。

－金融時報（Financial Times）

當世界衛生組織喊著要其他國家學習中國，稱讚中國「或許做了史上最勇敢、最靈活、最積極的防控措施」時，部分衛生專家認為，台灣和韓國等亞洲民主政體或許才是西方國家控制疫情的最好學習對象，畢竟西方與中國政體有本質上的差異。

●比利時

－晚訊報（Le Soir）：抗疫排除台灣 世衛行徑難以理解

台灣有效抑制疫情，但世界衛生組織排除台灣行徑令人難以理解，且這場疫情並未讓兩岸高燒減退。

●瑞士

－時報（Le Temps）：防疫找解方 關注台灣別看北京

「時報」記者撰文表示，面對2019冠狀病毒疾病，台灣是第一個採取行動、拉響警報的國家，但因北京及聯合國箝制台灣的聲音，無人理會警示，錯失防疫先機。

●瑞典

－瑞典公共電視台（SVT）：世衛專家受訪避談台灣 瑞典媒體抱不平

武漢肺炎傳播到北歐，瑞典確診病例將近5000例，瑞典重要媒體對世界衛生組織排擠台灣抱不平，認為西方應該以台灣的抗疫經驗為典範。

●阿根廷

－國家報（La Nacion）

台灣成功控制疫情的策略，以及很快警覺中國的疫情，吸取SARS經驗迅速因應，成立指揮中心實施一系列措施，而能成功抗疫。

●智利

－第三日報（La Tercera）

報導提到台灣防疫措施，包括對患者進行傳染風險分類，提供及時示警，幫助診斷辨識病例等，力圖成為抗疫典範。（編輯：曾依璇/核稿：張曉雯）1090404