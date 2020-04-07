武漢肺炎全球最新情報 4/7

武漢肺炎疫情延燒，全球確診破130萬例，逾7萬人不治。日本將對東京等7府縣發布緊急事態宣言，圖為6日的東京新宿街頭。（共同社提供）

（中央社台北7日電）2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情延燒，全球確診破130萬例，逾7萬人不治。日本將對東京等7府縣發布緊急事態宣言；歐洲病例增幅趨緩；美國目前仍是全球確診數最多的國家。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

台灣6日新增10例確診，其中9例境外、1例本土。目前全台累計373例。

● 中國

中國（不包括香港和澳門）截至5日午夜累計3331人死亡，8萬1708例確診，7萬7078人痊癒。

● 日本

日本截至6日上午累計確診共有3872例，加上鑽石公主號郵輪的712例，總計4584例；其中以東京都疫情最為嚴重，5日單日就新增143例，累計已達1033例，是日本47個都道府縣唯一破1000例的地區。

日本首相安倍晉三6日表示，快則7日將發布「緊急事態宣言」，對象是東京、千葉等7都府縣，包括東京、大阪和福岡等都會區，為期1個月。

安倍還說，將實施金額約108兆日圓（約新台幣30兆元）的緊急經濟對策，金額相當於國內生產毛額（GDP）20%。

日本首相安倍晉三（右）6日表示，快則7日將發布「緊急事態宣言」。圖為記者會現場安倍與記者團採取保持距離措施。（共同社提供）

● 韓國

韓國6日新增47例確診，為2月29日高峰以來首次單日增幅少於50例。全國累計1萬284例確診；死亡病例增3起，總計186人病故。

● 印尼

印尼6日新增218例確診，創單日最大增幅，累計2491人確診；死亡增11例，共209人病故。

印尼總統佐科威（Joko Widodo）下令民眾外出必須戴口罩。

● 菲律賓

菲律賓6日新增414例確診，達到3660例；死亡病例增11起，累計163例。

● 馬來西亞

馬來西亞新增131起確診病例，累計達3793例。目前共62人病逝。

● 新加坡

新加坡政府6日推出第3次經濟援助方案，規模新幣51億元（約新台幣1074.7億元）。

新加坡新增66起病例，其中有65起是本土感染病例，確診累計達1375例。

新加坡政府6日推出第3套經援方案，共撥款新幣51億元，以緩解2019年冠狀病毒疾病疫情對企業、員工與家庭的衝擊，庶民美食中心也受疫情影響，圖為地鐵站附近的小販中心。中央社記者黃自強新加坡攝 109年4月6日

● 泰國

泰國6日通報新增51起確診病例和3起死亡病例，累計2220例確診，26人不治。新增案例中，逾半發生在曼谷。

● 印度

根據印度衛生與家庭福利部的統計，截至6日晚間，印度累計武漢肺炎確診病例達4067例，其中有109人死亡291人痊癒，疫情持續升溫。

● 伊朗

伊朗6日新增136起死亡病例，累計3739人不治；確診總數則增至6萬500例。

● 土耳其

土耳其6日採檢2萬1400例武漢肺炎疑似病例，通報3148例確診，並且新增75人不治；累計確診3萬217例，累計死亡649例。新增病例數已連續4天創新高。

土耳其6日採檢2萬1400例武漢肺炎疑似病例，通報3148例確診，新增病例數已連續4天創新高。（安納杜魯新聞社提供）

※ 歐洲

● 義大利

義大利5日新增525起死亡病例，為3月19日以來單日最小增幅，也是連續第3天下滑，但6日又新增636例死亡，死亡人數總計1萬6523人，為世界最多。義大利截至6日確診病例累計13萬2547例。

● 西班牙

西班牙6日表示，新增637起死亡病例，已經是連續4天下滑，也是近兩週以來最低的數字。全國累計13萬5032例確診，死亡1萬3055例。

● 法國

法國近日疫情走緩，5日死亡病例新增518例，比前幾天的破千例數字少很多，但6日又新增833死，全國累計9萬8010人確診，8911人病故。

法國巴黎醫院負責人賀西（Martin Hirsch）6日表示，法國疫情「在某種程度上」趨緩，新增病例下降的速度會非常慢，且鬆綁任何防疫措施，都可能導致疫情再起。

● 德國

德國6日新增3677起病例，增幅連續4天下滑，全國總計確診達9萬5391例；死亡增加92例，累計1434人不治。

德國政府6日拍板加強防疫和紓困措施，除了規定所有入境人士不論本國或外國籍都將強制隔離14天，還把提供國內中小企業的貸款擔保比例拉高到100%。

● 英國

英國首相強生（Boris Johnson）的武漢肺炎症狀惡化，6日晚間被送進加護病房。強生已經要求外相拉布（Dominic Raab）代理任何必須事宜。

英國6日累計至少5萬1608例確診，5373例死亡。

英國首相強生（圖）的武漢肺炎症狀惡化住進加護病房，英國首相並沒有憲政上的明文代理人，強生已經指示由外相拉布代理必要職務。（圖取自facebook.com/borisjohnson）

● 俄羅斯

俄羅斯6日新增954起病例，創單日新高紀錄，全國累計確診達6343例。

● 瑞士

瑞士6日確診增至2萬1652例；死亡增至584例。

● 荷蘭

荷蘭新增952起病例及101起死亡病例，累計1萬8803例確診，當中1867人不治。

● 比利時

比利時6日宣布，新增1123例確診病例，累計至今共2萬814病例、死亡1632例。

● 匈牙利

匈牙利6日宣布，將把今年預算赤字占GDP的比例從1%提高到2.7%，以推動刺激經濟方案，包含提供匈牙利企業補貼貸款。

● 羅馬尼亞

羅馬尼亞政府將把緊急狀態效期再延長30天。

※ 美洲

● 美國

美國公共衛生局長5日警告國人，受疫情影響，接下來一週對多數人而言將是「最艱難、最悲傷」的日子，猶如「珍珠港時刻」和「911時刻」。

全美死亡人數6日突破1萬人，累計36萬6614起確診病例。美國目前是全球確診病例最多的國家。

全美武漢肺炎疫情蔓延，紐約市曼哈頓中城的麥迪遜花園廣場與賓夕法尼亞車站外一片冷清，通勤族戴起口罩防疫。中央社記者尹俊傑紐約攝 109年4月7日

● 加拿大

加拿大確診增至1萬4426例，死亡增至258例。

● 巴西

巴西衛生部6日公布疫情報告指出，全國確診病例增至1萬2161例，564例死亡，疾病致死率4.6%。

※ 非洲

● 肯亞

肯亞當局下令自6日晚間7時起停止首都奈洛比都會區內所有活動，效期持續21天。1090407