研究：「匿蹤Omicron」傳播速度是原版1.5倍

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（中央社哥本哈根31日綜合外電報導）今天刊出的丹麥研究指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）高傳染力變異株Omicron的亞變種BA.2，比原始版本的傳染力還要高。

BA.2又稱「匿蹤Omicron」，今年稍早首度現蹤。法新社報導，BA.2目前已取代Omicron首代變異株BA.1，成為丹麥主要病毒株。

丹麥最高的傳染病防治機構「國家血清研究所」（Statens Serum Institut, SSI）發布聲明說，感染BA.2的個體有39%的機會於一星期內將病毒傳染給家中另一人，反觀第一代Omicron僅為29%。

SSI研究人員和丹麥各大專院校所做的這項研究涉及1.8萬人，研究時間為去年12月20日至今年1月18日。

SSI醫師莫勒（Camilla Holten Moller）表示，BA.2比BA.1更可能感染沒打疫苗的人。

她表示完整接種疫苗者，尤其是已經打過加強針的民眾，感染的可能性低很多。

SSI先前表示，根據初步數據，BA.2傳染力是BA.1的1.5倍。

丹麥明天將成為第一個解除所有防疫限制的歐盟成員國，一來因為境內疫苗覆蓋率高，二來Omicron重症比率低。

原始Omicron變異株最初於2021年11月在南非發現，自此之後成為全球主要病毒株。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳亦偉）1110201