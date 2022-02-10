COVID-19全球最新情報2/10

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（中央社台北10日電）世界衛生組織（WHO）表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株自去年11月底被世衛列為「高關注變異株」以來，全球病歿人數已突破50萬大關，通報有1億3000萬人確診。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間10日上午7時，全球至少577萬2595人感染COVID-19病逝，至少4億250萬9637人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心宣布，9日國內新增54例確診，分別為10例本土病例，其中4人為高雄一起感染源不明群聚；境外移入增44例，無死亡個案。

台灣女足代表隊36名隊職員8日搭乘由總統蔡英文指示派遣的專機自印度返台，除原有6名未康復COVID-19確診者由7救護車後送集中檢疫所，另有1人採陽，其餘29人採陰將依規定前往防疫旅館。

● 中國

中國8日共新增73例本土確診，其中72例集中在廣西百色市，1例在遼寧葫蘆島市。百色市7日起已要求所有市民居家隔離，全域「不進不出」。

截至8日，中國現有1495例確診，累計治癒出院10萬503例，累計死亡4636例，累計報告確診10萬6634例，沒有現有疑似病例。累計追蹤到的密切接觸者有154萬8704例，還在醫學觀察的密切接觸者有4萬980例。

中國廣西百色市7日因COVID-19本土疫情封城。百色市是中國第3大氧化鋁產地，封城已切斷原料與成品進出，恐推升鋁價持續高漲。圖為6日百色市居民接受採檢。（中新社）

● 香港

香港9日新增確診病例1161例，創疫情以來單日新高紀錄，其中本土占1153例，境外移入只有8例，大部分涉及Omicron變異株。

據公布，不少確診病例涉及多個家庭群組，大部分有10至20人，都是在農曆新年前後聚會而互相傳染的。

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，未來兩週是疫情防控關鍵，建議市民要最大程度留在家抗疫。他警告，若疫情失控，最嚴重可能全港逾60%人口被感染。

香港9日新增COVID-19確診病例1161例，創疫情以來新高。圖為一間社區疫苗接種中心，因為疫情嚴峻，大批市民為接種疫苗排起了長龍。（中通社提供）中央社 111年2月9日

● 日本

日本東京都等13地為因應COVID-19疫情實施的「防止蔓延等重點措施」將在本月13日截止，日本政府擬延長至3月6日，並新增高知縣，將於10日正式決定。

東京都9日新增確診1萬8287例，比上週一少約3300例，是今年以來首度比上週同一天減少。不過東京都內COVID-19患者用的病床使用率仍偏高，9日達57.2%，比8日增加1.4個百分點。

日本47個都道府縣中，目前有35個都道府縣正實施「防止蔓延等重點措施」，東京都等13地將在本月13日截止，各地方政府鑒於疫情仍在高檔，向中央政府申請延長。

日本皇室出現首例確診者，今年38歲的三笠宮瑤子女王染疫，因中等症狀住院治療。她與其他皇族成員無密切接觸，姊姊彬子女王檢驗為陰性。瑤子是已故大正天皇的曾孫女，現任日皇德仁的遠房堂妹。

● 韓國

韓國中央防疫對策本部統計，截至9日凌晨零時，境內新增4萬9567例確診，累計113萬1248例，新增案例包括4萬9402例社區感染，165例境外感染移入。

首爾、仁川、京畿道等人口密集的首都圈地區社區感染共增加2萬9183例，占近6成。非首都圈社區感染案例共有2萬219例，以釜山3034例為最大宗。

重症人數也開始回升，截至9日凌晨零時，重症人數為285例，較前一天增加17例。病歿人數增加21例，累計6943例，死亡率0.61%。

採取居家治療的輕症及無症狀患者持續快速增加，增至16萬8020例；不過居家治療管理機關已擴大至601處，可控人數增至18.3萬，尚在可負擔範圍內。

由於衛生照護體系快被激增的Omicron確診例壓垮，韓國9日宣布放棄一直以來實施的「追蹤、篩檢、治療」的清零防疫模式。圖為首爾民眾接受採檢。（共同社）

● 馬來西亞

馬來西亞面臨Omicron疫情，單日確診人數持續攀升，自6日起連續4天新增確診案例數都破萬。9日共有1萬7134人確診，創下今年以來的新高，其中絕大多數都是無症狀或輕症。全國累計295萬6332起確診案例。

傳染力更強的Omicron變異株蔓延全球多國，馬來西亞近期也出現一波疫情，染疫人數不斷攀升，6日起單日新增確診人數又回升至一萬以上。

雖然確診人數激增，不過馬來西亞衛生總監諾希山（Noor Hisham Abdullah）指出，9日新增案例中有1萬7048起屬無症狀或輕症，約占新增染疫人數的99.5%。

※ 歐洲

● 英國

英國首相強生（Boris Johnson）9日表示，他打算這個月稍晚廢除確診者自我隔離的法規，並闡述政府與COVID-19共存的策略。

● 法國

法國派至北京冬奧的唯一官方代表體育權理部長馬拉希尼亞努8日爆出確診COVID-19，並宣布將取消前往北京奧運為選手加油的行程。依據原計畫，她本將停留至15日，不會參與20日的閉幕。

馬拉希尼亞努（Roxana Maracineanu）原先預計於11至15日間赴北京參與奧運，但8日她在推特上宣布確診。

● 丹麥

丹麥王室9日表示，女王瑪格麗特二世的COVID-19檢測結果呈陽性，她僅有輕微症狀。

丹麥王室透過聲明表示，81歲的女王已於去年11月接種第3劑COVID-19疫苗，她於8日晚間確診，所幸症狀並不嚴重。

這位備受歡迎的女王最近才剛慶祝登基50週年紀念日。確診後她只得取消原訂的挪威度假之旅，並根據健康建議，待在哥本哈根的宮殿內隔離。

● 西班牙

西班牙王室發布聲明，證實54歲的西班牙國王菲利佩六世（Felipe VI）於8日晚間開始出現輕微症狀，9日早上的檢驗結果呈現陽性。

● 俄羅斯

俄羅斯政府防疫小組表示，因COVID-19變異株Omicron肆虐，9日新增確診18萬3103例，再創新高，死亡病例則再添669例。

● 波蘭

波蘭衛生部長尼澤斯基（Adam Niedzielski）9日表示，如果每日感染COVID-19人數以目前的速度持續下降，波蘭可能會在3月取消防疫限制。

他也說，從2月15日起，COVID-19確診病患的隔離時間將從10天縮短至7天；並將廢除與確診病患接觸者的隔離規定。

截至8日為止，擁有約3800萬人口的波蘭，通報522萬4144人染疫和10萬6894人病歿。

● 斯洛維尼亞

斯洛維尼亞總理楊薩（Janez Jansa）9日表示，他確診COVID-19。楊薩曾數度造訪台灣，最近曾透露正與台灣洽談互設代表處。

※ 美洲

● 美國

美國紐約州長侯可（Kathy Hochul）9日宣布，紐約州將在大多數室內公共場所解除須戴口罩的強制令，加入多個民主黨執政州的行列終止這項措施，但校園目前仍須維持此令。

美國多州陸續解除室內或校園配戴口罩規定，但美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）9日強調，全美確診人數雖持續下降，但入院與死亡率仍算高，還不到全國鬆綁的時候。

研究人員8日說，在紐約白尾鹿身上驗出COVID-19變異株Omicron，令人擔憂在美國有3000萬隻的白尾鹿可能成為冠狀病毒新變異株的宿主。

美國紐約州長侯可9日宣布，紐約州將在大多數室內公共場所解除須戴口罩的強制令。圖為民眾行經華爾街一棟商辦大樓。（中央社檔案照片）

● 加拿大

加拿大抗議疫苗強制接種令的示威群眾8日來到兩個美國邊界口岸，打亂每天價值數以億計美元的畜牧業及汽車零件等大小貿易。

抗議群眾1月28日集結在加拿大首都渥太華大規模示威，要求結束聯邦強制跨邊境卡車司機接種COVID-19疫苗的規定，現已擴散到安大略省溫莎（Windsor）以及亞伯達省庫茨（Coutts）的美加邊界口岸。

● 巴西

根據巴西衛生部9日公布的數據，過去24小時新增17萬8814起病例，境內確診累計達2695萬5434起，染疫死亡病例新增1264例，累計63萬5074人病歿。（編輯：陳昱婷/核稿：林治平、張曉雯）1110210