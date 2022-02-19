COVID-19全球最新情報2/19

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香港COVID-19疫情嚴峻，公立醫院的負荷已接近上限；圖為港島鄧肇堅醫院需要在急診室外設立臨時站，專門接收有發燒症狀的病人。中央社記者張謙香港攝 111年2月18日

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（中央社台北19日電）世界衛生組織（WHO）17日表示，在某些情況下，那些正與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例激增奮戰的國家，可將原先世衛建議的14天隔離期縮短。

日本最新研究發現，COVID-19Omicron亞型變異株BA.2不僅傳播更快速，可能引發更嚴重的重症，甚至可以阻撓人類對抗冠狀病毒的某些重要武器。研究人員指出，已接種疫苗的Omicron患者，血液中抗體對BA.2似乎有一定防護作用。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間12日上午7時，全球至少587萬1493人感染COVID-19病逝，至少4億2114萬8161人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心宣布，18日新增16例COVID-19本土病例，其中15例與宗教協會群聚有關，另增51例境外移入病例，沒有死亡病例。

指揮中心指揮官陳時中18日表示，宗教協會群聚再增15人確診，累計24人染疫，由於宗教協會成員遍及多縣市、職業都不同，必須高度注意，其餘傳播鏈都已在收斂中。

● 日本

日本放送協會（NHK）計算一週內平均每天新增確診病例數，17日的數字是一週前的0.88倍，是從去年12月初以來，時隔約2.5個月從增加轉為減少。

日本一名10幾歲男性本月6日確診COVID-19後被判定不用住院僅須在家觀察，但7日起症狀急速惡化，9日死亡。他生前確診資料遲了3天才被通報，送醫時還曾遭10家醫院拒收。

● 韓國

韓國單日確診COVID-19人數首次突破10萬例，新增10萬9831例；防疫當局18日發表新防疫方案，餐廳、咖啡店等商家營業時間延長至晚間10時。

韓國單日確診COVID-19人數首次突破10萬例，防疫當局18日發表新防疫方案，餐廳、咖啡店等商家營業時間延長至晚間10時。（韓聯社）

● 中國

中國官方18日通報，新增40例COVID-19本土確診，涉及5省份，其中內蒙古占了22例。

中國廣東省珠海機場官方微博18日突然宣布，根據民航疫情防控要求，18日起珠海機場前往北京的航班全部取消。稍早珠海機場已「因公共安全原因」，取消12班航班，這些班機都往返北京。

● 香港

根據香港電台報導，香港18日新增COVID-19確診病例最少3600例。另外，一採陽性約7600例。香港17日激增COVID-19確診病例6116例，是疫情爆發約兩年來的單日新高，16日也有4285例，疫情高居不下。

香港行政長官（特首）林鄭月娥18日晚宣布，由於COVID-19疫情嚴峻，原定3月27日舉行的特首選舉延後至5月8日舉行。她並表示，將進行全民強制檢測，但不會考慮封城。

香港28日新增3629例確診，以及一採陽性約7600例。近日大批病人寒風下在醫院外露天等候入院。圖為18日香港明愛醫療中心外的臨時治療區，患者躺在病床上等待。（美聯社）

● 印尼

印尼總統佐科威18日在20國集團（G20）財長會議中警告，烏克蘭危機對COVID-19疫情後全球經濟復甦構成嚴重威脅。

※ 歐洲

● 英國

政府統計數據顯示，英國18日新增4萬7685起確診病例與158起確診28天內病故的死亡病例。

● 義大利

義大利衛生部表示，18日新增5萬3662起確診病例，比前一天的5萬7890例少，染疫死亡病例從320例降至314例。

自2020年2月爆發疫情以來，義大利死亡病例累計達15萬2596例，為繼英國之後歐洲死亡人數第2高的國家，也是全球第8高。義大利境內確診累計達1240萬例。

※ 美洲

● 美國

美國總統拜登18日表示，由於COVID-19持續對公共衛生構成風險，2020年3月因疫情而宣布的全國緊急狀態將延長到3月1日以後。

● 加拿大

反對跨越美國邊界須強制接種COVID-19疫苗的卡車司機，3週前發起「自由車隊」（Freedom Convoy）抗議活動，但他們的訴求後來擴大到涵蓋中止所有防疫管制，並有許多人提出更廣泛的反建制訴求。

由這些卡車司機發起的示威已阻塞加拿大首都街道3週，加國政府最終援引罕見使用的緊急權力因應，警方18日準備採取行動清場，目前已逮捕兩名抗議領袖。

● 巴西

巴西衛生部18日表示，過去24小時新增12萬1027起感染病例，境內確診累計達2805萬8862例，染疫不治病例新增1127例，累計64萬3029人病故。

※ 非洲

● 南非

美國莫德納（Moderna）藥廠已在南非申請其COVID-19疫苗相關專利，慈善機構擔心，莫德納最後可能會尋求阻止一間新的非洲疫苗製造中心生產自家的mRNA疫苗。（編輯：陳正健/核稿：張曉雯）1110219