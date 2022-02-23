COVID-19全球最新情報2/23

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（中央社台北23日電）在西方多國接連放寬或解除COVID-19防疫限制之際，東亞的日本22日創下單日染疫死亡人數新高，韓國則是單日新增逾15萬例確診，刷新國內紀錄。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間23日上午7時，全球至少590萬4329人感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病逝，至少4億2731萬7469人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心公布，22日新增44例COVID-19確診，其中5例本土都是居家隔離採檢陰轉陽，境外移入39例，沒有新增死亡個案。

國內22日新增5名COVID-19本土個案，分別為4名與宗教協會春酒群聚相關個案，這起群聚相關已累計42例；另一例個案與高雄鳳山家庭群聚煉油廠紅茶牛奶案有關。

● 中國

中國21日共新增59例本土確診，其中內蒙古自治區通報最多的20例，當地四王子旗自21日早上實施封控管理；北京則新增4例病例，都是冬季奧運閉環人員。

北京市又出現本土COVID-19疫情，22日已知新增4例本土確診病例，打破了過去半個月沒有本土確診病例的情況。

● 香港

港府表示，香港22日新增6211例確診COVID-19，另有8013例「初步呈報」陽性案例。同時新增32人死亡。

香港當局公布新一輪更嚴厲的防疫措施，以遏制來勢洶洶的第5波疫情。其中包括3月推行全民強制核酸檢測，每人須做3次；7、8月的暑假也提前到3月至4月中旬放假。

香港第5波COVID-19疫情急速升溫，醫療瀕臨崩潰。圖為16日香港明愛醫院外狀況。（法新社）

● 日本

日本放送協會（NHK）自行統計，22日日本全境共新增319例COVID-19死亡病例，創疫情爆發以來單日新高紀錄，也是單日新增首度逾300例。

日本厚生勞動大臣後藤茂之22日表示，有關部分醫療機構正試行使用美國製藥大廠輝瑞（Pfizer）所開發的COVID-19口服藥Paxlovid，28日起成為日本醫療機構開立的處方用藥。

日本全境COVID-19疫情延燒，重症患者數時隔約5個月再逾1500人。目前被匡列為密切接觸者隔離期已縮短到7天，日本政府暫時不打算再進一步縮短隔離期。

● 韓國

韓國22日新增確診COVID-19人數截至晚上9時為止，累計已超過15萬例，刷新單日紀錄，至午夜為止可能超過16萬例。

韓國近期確診人數快速增加，尚未列入疫苗接種對象的12歲以下兒童確診數也隨之大增；防疫當局雖表示正在考慮將5到11歲兒童納入接種對象，但遲遲未能做出定論。

韓國22日新增確診COVID-19人數截至晚上9時為止，累計超過15萬例，刷新單日紀錄。圖為民眾在仁川中央公園臨時篩檢站排隊採檢。（韓聯社）

● 新加坡

新加坡22日新增2萬6032人確診COVID-19，再度刷新紀錄。衛生部指出，雖然需要輸氧治療及加護病房患者人數不算多，但近來病床需求大增，主要是為了收治患有慢性病的確診者。

衛生部也說，最近有許多輕症或無症狀的患者前往醫院及診所接受由醫護人員執行的抗原快速檢測或要求取得醫療證明，導致原已面臨沈重壓力、負擔的醫療人員負荷更重。

衛生部呼籲，雇主勿堅持要求員工出示醫療證明或出示確診後的康復證明；同時，也呼籲民眾只有在緊急情況下，才到醫院掛急診；若身體不適，建議先諮詢基層醫療醫生。

另外，新加坡22日新增4起死亡病例，累計956人病故。截至目前，星國累計62萬2293人確診。

新加坡22日新增超過2.6萬人確診COVID-19，再度刷新紀錄。圖為新加坡牛車水一帶商店。（中央社檔案照片）

※ 大洋洲

● 紐西蘭

紐西蘭反疫苗示威者22日朝警方噴灑「令人刺痛的物質」，這場疑似酸液攻擊事件導致3警受傷送醫。持續數週的抗議活動愈演愈烈，21日甚至有示威者朝警方潑屎。

紐西蘭反疫苗抗議活動愈演愈烈，21日有示威者朝警方潑屎。圖為紐西蘭抗議人士10日在首都威靈頓國會附近示威。（安納杜魯新聞社）

※ 歐洲

路透社報導，歐洲聯盟各國22日同意對已接種世衛批准疫苗的歐盟區外旅客開放邊境，對接種印度和中國疫苗的旅客也會鬆綁防疫限制。

● 英國

英國王室發言人22日表示，女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）確診感染COVID-19後，目前仍有輕微的類似感冒症狀，因此將取消一場原定的視訊會面。

另外，英格蘭首席醫療官惠提（Chris Whitty）21日警告，COVID-19會出現新的變異株，當中有部分對疫苗的抵抗力會更強。

英格蘭稍早宣布「與病毒共存」政策，除了持續以疫苗為第一線防禦工具，24日起取消確診後的強制隔離以及接觸史追蹤、進入公共場所前檢查篩檢結果等限制措施。這項政策引發部分科學家和政治人物的反對。

● 義大利

義大利衛生部表示，境內COVID-19疫情新增6萬29例確診，高於前一天的2萬4408例；死亡新增322例，同樣高於前一天的201例。

義大利自2020年2月通報首起病例以來，迄今累計1255萬例確診，高居歐洲第5，僅次於法國、英國、俄羅斯和德國。義大利累計死亡則達15萬3512例，高居歐洲第3，僅次於俄羅斯和英國。

※ 美洲

● 巴西

巴西衛生部22日表示，境內新增10萬5776例確診，自疫情爆發以來累計確診達2835萬1327例，為全球第3多，僅次於美國與印度。

巴西22日同時通報新增816死，官方累計死亡病例達64萬5420例，為僅次於美國的全球第2高。

※ 非洲

● 烏干達

「衛報」報導，烏干達計劃對拒絕施打COVID-19疫苗者施以罰款，並關押拒絕繳納罰款的民眾。

東非國家烏干達近1年之前開始接種疫苗，但4500萬人口迄今僅打了約1600萬劑。

「衛報」說，目前還不清楚這項計畫何時會送交國會審議。（編輯：陳正健/核稿：林治平、蔡佳敏）1110223