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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭3/300

俄：願與IAEA及烏克蘭會談 但地點不應在車諾比

2022/3/7 23:03
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（中央社維也納7日綜合外電報導）莫斯科駐國際原子能總署（IAEA）的特使表示，俄羅斯支持IAEA署長葛羅西（Rafael Grossi）所提、與烏克蘭舉行三邊會談的構想，但不贊成會談在車諾比（Chernobyl）舉行。

IAEA表示，俄羅斯入侵烏克蘭，是首次有具備如此先進和知名核電計畫的國家爆發戰爭。

為確保俄羅斯入侵期間，烏克蘭的核子設施安全無虞，葛羅西建議在1986年發生嚴重核災事故的車諾比舉行三邊會談。俄軍現已佔領當地已關閉的電廠附近一座放射性廢料設施。

烏克蘭有4座運轉中的核電廠，其中包括克里米亞附近歐洲規模最大的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠

上週，札波羅熱核電廠緊鄰的一座建築發生火災，葛羅西稱這似乎是遭俄軍炮火擊中。俄羅斯則指責是烏克蘭人進行破壞。俄軍目前控制該電廠，烏克蘭工作人員聽命於他們繼續工作。

火災雖被撲滅，反應爐未受損，但這起事件凸顯核電廠若被擊中，可能造成的災難性後果。

俄羅斯駐IAEA特使尤里亞諾夫（Mikhail Ulyanov）告訴媒體記者：「俄羅斯支持葛羅西有關舉行三邊會談的想法，我們預期烏克蘭人也會合作。」他也表示，他認為車諾比不是舉辦這種會談的最佳地點。世界上首都多得是。」

尤里亞諾夫說：「我們隨時恭候。我相信一切取決於烏克蘭方面。」

葛羅西昨天表示，在烏克蘭稱俄軍關閉了扎波羅熱一些行動通訊網路和網際網路，導致與外界的通訊變得更加困難之後，加上與車諾比的聯繫現在只能靠電子郵件進行，他「非常擔憂」。

根據法國昨天所公布烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）之間的談話內容，澤倫斯基支持舉行三邊會談，而馬克宏贊成在車諾比舉行會談的想法。（譯者：楊明暐/核稿：陳政一）1110307

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