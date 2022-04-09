COVID-19全球最新情報4/9

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北9日電）世界衛生組織（WHO）非洲區主管敦促非洲各國提高對COVID-19的篩檢與接觸史追蹤，她並提出一份研究顯示非洲大陸恐已有2/3的人確診；公衛圈多認為不宜現在就把疫情當成流感。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間9日上午7時，全球至少617萬2850人感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病逝，至少4億9690萬9990人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

指揮中心指揮官陳時中表示，8日新增384例本土病例，顯示疫情仍在高點；指揮中心也公布基隆類普篩實施13天成果，共發現334人確診，雖無法清零，但顯示已漸獲控制。

新北市府8日表示，COVID-19新增146例確診，連續3天破百；社區隱形傳播鏈最擔心65歲以上長輩，新北75歲以上接種率第3劑僅58.5%，拜託無論如何一定要趕快去打疫苗。

指揮中心8日公布「居家照護管理指引」，明訂小於65歲、無懷孕或洗腎的輕症個案可在家照護，可有條件與未確診者同住，一旦出現喘、悶、意識不清、皮膚發青須送醫。

● 日本

日本政府鑒於有聲音認為COVID-19疫情擴大催化自殺，8日公布首度進行的「孤獨．孤立」問題實態調查結果，顯示約4.5%的受訪者常有孤獨感，且多為年輕人，又以30多歲者最多。

● 中國

在上海近期連續篩檢下，中國大陸這波本土COVID-19病例數也持續上升，官方8日通報的本土病例連續第3天破2萬例，為2萬4101例，其中上海占了近9成，為2萬1222例。

上海疫情升溫，美國學者觀察表示，改變清零政策會動搖中國的領導力，但由於變種病毒Omicron疫情很難阻擋，這對即將尋求連任的中國國家主席習近平是雙重困境。

● 香港

香港8日新增2492例COVID-19確診病例，確診數字持續減少。另外，香港再多86名確診者死亡，年齡介於45至107歲。

● 韓國

韓國中央防疫對策本部8日表示，具長期居留資格的外籍人士若在韓國出境前10到40天感染COVID-19，11日起出境再入境時，將比照韓國國民，不必提交PCR陰性證明。

● 泰國

受到來自周邊國家的開放壓力，泰國打算進一步在5月取消旅客入境落地的PCR核酸檢測。泰國疫情指揮中心原則上同意但尚未批准，將視潑水節後的疫情狀況做最後決定。

● 越南

越南人口總數約9800萬，累計確診病例7日突破千萬大關，隨著單日新增病例減少、重症與死亡人數下滑，越南衛生部副部長阮長山認為，越南的COVID-19疫情已經受到控制。

越南累計染疫人數7日晚間正式跨過千萬大關，官方統計顯示疫情開始趨緩，衛生官員則認為越南的COVID-19疫情已經受到控制。圖為戴著口罩在戶外運動的越南民眾。中央社記者陳家倫胡志明市攝 111年4月8日

● 新加坡

新加坡歌手林俊傑8日證實自己確診COVID-19，他表示目前身體沒有太大不適，只有輕微喉嚨痛、發冷和頭痛，經紀公司指林俊傑是從洛杉磯飛抵新加坡後，先是自行快篩陰性，後被通知與確診者密切接觸，再次快篩結果由陰轉陽。

※ 歐洲

● 英國

一項英國對施打疫苗者的研究顯示，感染Omicron變異病毒株的人平均來說出現症狀時間比Delta少約2天。那些研究個案是出現突破性感染後，以智慧型手機記載他們的COVID-19症狀。（編輯：陳正健/核稿：張曉雯）1110408