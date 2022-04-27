英外交大臣籲提供烏克蘭戰機 為長期抗俄做好準備

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（中央社記者陳韻聿倫敦27日專電）英國外交大臣特拉斯主張，俄烏戰爭攸關全球安全，自由世界必須為長期對抗侵略者做好準備，包括盡其所能自現有庫存提供重型武器、戰車、戰機等軍備，並提升軍工業生產力。

英國等軍事資源較豐富的西方國家此前皆避免直接向烏克蘭提供戰機，避免「挑釁」莫斯科。不過，過去數週的戰事和烏克蘭境內的人道災難顯示，西方的「自我克制」和以經貿制裁為主要手段的嚇阻策略，無論在開戰前後都未能說服莫斯科放棄侵略。

莫斯科近日警告，若英國鼓勵烏克蘭以西方提供的武器向俄羅斯境內發動攻擊，俄方將立即採取「等比例回應」。

特拉斯（Liz Truss）今天將在倫敦金融城市長官邸（Mansion House）的復活節晚宴發表演說。根據英國外交部事先提供的資料，她將呼籲盟友強化軍事防禦和經濟安全合作、加強支援烏克蘭和制裁俄羅斯，並重新檢視全球安全策略和架構，「從烏克蘭事件學到教訓」。

她主張，「地緣政治回來了」，並提醒自由世界反制侵略者必須「貫徹始終」，烏克蘭的命運依然「懸而未決」。

值得注意的是，除了呼籲北大西洋公約組織（NATO）維持門戶開放政策，特拉斯也主張北約應採取更為「面向全球」的開放態度，強化與太平洋區域夥伴的互動。

俄羅斯2月全面入侵烏克蘭後，芬蘭和瑞典國內支持加入北約的聲浪高漲，兩國可望在5月同時申請加入。

特拉斯指出，北約所有成員國都應擴大投資防衛事務、改變過去數十年投資不足的情況，「國內生產毛額（GDP）2%應該是下限，而不是上限」。

她呼籲結合「硬實力」及經濟安全，重新打造全球安全架構，「我們必須誠實面對：既有的旨在確保和平繁榮的安全架構並未保住烏克蘭」。

俄烏戰爭爆發至今，儘管烏克蘭多次要求支援戰車、戰機和其他重型軍備，北約各國仍多提供烏克蘭輕型、防禦型武器以及各式零組件，以避免戰事升高擴大。

外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）等俄羅斯政府官員近日加強抨擊西方藉烏克蘭之手攻擊俄羅斯、大打「代理人戰爭」。拉夫羅夫宣稱，好戰的西方讓第三次世界大戰的威脅步步進逼。

俄羅斯外交部今天宣布制裁英國國會下議院287名議員，包括議長霍伊爾（Lindsay Hoyle），以回應英國政府3月中旬制裁俄羅斯國會下議院近400名議員。遭制裁的英國議員將不得入境俄羅斯。

俄羅斯外交部表示，相關議員積極推動「反俄」制裁、毫無根據地煽動英國國內的「仇俄歇斯底里情緒」。

英國是最早提供烏克蘭致命武器的國家之一，至今已支援超過5000枚反戰車和防空飛彈，軍援品項和數量持續增加，且不再嚴格區分「防禦型」和「攻擊型」武器。

俄羅斯2014年併吞烏克蘭克里米亞（Crimea）後，英國在「軌道行動」（Operation Orbital）框架下，在今年俄烏戰爭爆發前陸續訓練超過2萬2000名烏克蘭軍事人員，近期更有一批烏克蘭武裝部隊成員抵達英國接受軍事訓練、學習操作新型武器。

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英國也率先透過貿易政策提供烏克蘭經濟援助。國際貿易部25日宣布，將對進口自烏克蘭的所有貨品免徵關稅並取消所有進口配額。根據國際貿易大臣屈維里安（Anne-Marie Trevelyan）對國會的書面聲明，在既有雙邊自由貿易框架下，部分烏克蘭貨品原本仍需被徵收平均高達22%的關稅。

2020年10月，英國和烏克蘭簽署「政治、自由貿易和戰略夥伴協議」，是英國脫歐後與新興市場簽訂的第一份協議。今年2月中旬，英國與烏克蘭和波蘭組成三方安全合作聯盟，當時並發表聲明強調，沒有任何一個國家有權視歐洲任一部分為其勢力範圍。（編輯：劉學源）1110427