更多編輯台推薦新聞：
安倍晉三遭槍擊 日本近代現卸任首相遇刺一覽
國際

安倍晉三遭槍擊 日本近代現卸任首相遇刺一覽

棒球經典賽明年3月台中開打 台灣古巴荷蘭義大利同組
運動

棒球經典賽明年3月台中開打 台灣古巴荷蘭義大利同組

中研院首見道士院士 李豐楙：宗教跟科技一點都不衝突
生活

中研院首見道士院士 李豐楙：宗教跟科技一點都不衝突

英國政壇動盪持續數月 看懂強生為何再度面臨朝野逼宮
國際

英國政壇動盪持續數月 看懂強生為何再度面臨朝野逼宮

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

NHK：安倍晉三遭槍擊不治 享壽67歲

2022/7/8 16:55（7/8 17:55 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
日本前首相安倍晉三8日上午在奈良幫參議院議員候選人助選時，遭一名男子開槍擊中，隨後倒地流血。（共同社）
日本前首相安倍晉三8日上午在奈良幫參議院議員候選人助選時，遭一名男子開槍擊中，隨後倒地流血。（共同社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
（中央社東京8日綜合外電報導）日本放送協會（NHK）報導，日本前首相安倍晉三

安倍晉三小檔案

出生：1954921日

學歷：日本東京成蹊大學法學部政治學

主要經歷：
2006年 首度當選自民黨總裁，並就任首相，成日本二次大戰後最年輕首相
2007年 率自民黨在參議院選舉大敗，加上個人健康因素，請辭首相
2012年 第2次當選自民黨總裁並就任首相
2015年 連任自民黨總裁並連任首相
2022年 在奈良縣街頭演說時遇刺身亡

看更多
關閉
今天上午在奈良市演說時遭槍擊送醫，下午不治身亡，享壽67歲。（譯者：戴雅真）1110708
日本前首相安倍晉三8日在奈良市演說時遭槍擊送醫，下午不治身亡，享壽67歲。（中央社製圖）
日本前首相安倍晉三8日在奈良市演說時遭槍擊送醫，下午不治身亡，享壽67歲。（中央社製圖）
日本前首相安倍晉三8日上午在奈良市助選時遭槍擊，妻子安倍昭惠（後左2）趕赴奈良。（共同社）
日本前首相安倍晉三8日上午在奈良市助選時遭槍擊，妻子安倍昭惠（後左2）趕赴奈良。（共同社）
日本前首相安倍晉三8日上午在奈良幫參議院議員候選人助選時，遭一名男子開槍擊中，隨後倒地流血。（共同社）
日本前首相安倍晉三8日上午在奈良幫參議院議員候選人助選時，遭一名男子開槍擊中，隨後倒地流血。（共同社）
圖為警方在案發現場找到凶嫌山上徹也的駕照。（共同社）
圖為警方在案發現場找到凶嫌山上徹也的駕照。（共同社）
延伸閱讀
安倍晉三遇刺 蔡總統嚴厲譴責暴力不法行為前日相安倍晉三遭槍擊 醫揭救命關鍵3步驟日本參院選戰起跑 安倍晉三菅義偉助選強調安保重要性安倍晉三：以日美同盟為核心應加強合作 力促中國放棄武統台灣安倍晉三：台灣有事牽動日美同盟 習近平絕不能誤判安倍遇刺中國網友狂歡 相關話題占據微博熱搜安倍晉三奈良助選遭槍擊 警逮現行犯山上徹也[影]安倍晉三遭槍擊搶救不治 享壽67歲【不斷更新】安倍晉三遭槍擊 傳凶嫌持霰彈槍常用於銀行搶案
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族