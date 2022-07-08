NHK：安倍晉三遭槍擊不治 享壽67歲
2022/7/8 16:55（7/8 17:55 更新）
日本前首相安倍晉三8日上午在奈良幫參議院議員候選人助選時，遭一名男子開槍擊中，隨後倒地流血。（共同社）
（中央社東京8日綜合外電報導）日本放送協會（NHK）報導，日本前首相安倍晉三
今天上午在奈良市演說時遭槍擊送醫，下午不治身亡，享壽67歲。（譯者：戴雅真）1110708
主要經歷：
安倍晉三小檔案
出生：1954年9月21日
學歷：日本東京成蹊大學法學部政治學
主要經歷：
2006年 首度當選自民黨總裁，並就任首相，成日本二次大戰後最年輕首相
2007年 率自民黨在參議院選舉大敗，加上個人健康因素，請辭首相
2012年 第2次當選自民黨總裁並就任首相
2015年 連任自民黨總裁並連任首相
2022年 在奈良縣街頭演說時遇刺身亡
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日本前首相安倍晉三8日在奈良市演說時遭槍擊送醫，下午不治身亡，享壽67歲。（中央社製圖）
日本前首相安倍晉三8日上午在奈良市助選時遭槍擊，妻子安倍昭惠（後左2）趕赴奈良。（共同社）
日本前首相安倍晉三8日上午在奈良幫參議院議員候選人助選時，遭一名男子開槍擊中，隨後倒地流血。（共同社）
圖為警方在案發現場找到凶嫌山上徹也的駕照。（共同社）
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