NHK：安倍晉三遭槍擊不治 享壽67歲

安倍晉三小檔案

出生：1954年9月21日

學歷：日本東京成蹊大學法學部政治學

主要經歷：

2006年 首度當選自民黨總裁，並就任首相，成日本二次大戰後最年輕首相

2007年 率自民黨在參議院選舉大敗，加上個人健康因素，請辭首相

2012年 第2次當選自民黨總裁並就任首相

2015年 連任自民黨總裁並連任首相

2022年 在奈良縣街頭演說時遇刺身亡