澤倫斯基：若強迫烏克蘭談和 川普將成魯蛇總統

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（中央社記者陳韻聿倫敦2日專電）烏克蘭總統澤倫斯基接受英國「衛報」專訪時說，若美國前總統川普今年再度贏得總統大選，並強迫烏克蘭接受糟糕、不公正的和平協議，則川普恐成為「魯蛇總統」（loser president），美國將不再是世界領導者。

俄羅斯2022年2月全面侵略烏克蘭。川普曾形容俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）是「天才」，並稱蒲亭對烏克蘭發動侵略十分「高明」。川普後來數次宣稱自己有辦法在24小時內結束俄烏戰爭。

「衛報」（The Guardian）近日在基輔專訪澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），今天刊登報導。

美國11月舉行總統大選，現任總統拜登很有可能再度與川普對決。澤倫斯基說，若勝選，川普有可能會切斷美國對烏克蘭的各項支援，包括武器和金援，甚至與基輔的夥伴們談條件，要他們停止向烏克蘭供應重要軍備。

雖然這樣的情況不一定會成真，但一旦發生，對美國的世界地位勢必造成嚴峻後果。澤倫斯基預測，即便川普成功斡旋了以結束戰爭為目標的協議，蒲亭也會違反協議，而所謂的停火不過是陷阱。

在透過停火為自己爭得喘息空間後，蒲亭將再接再厲、更進一步。澤倫斯基說，川普將因此蒙羞，在世人眼中顯得無能。

澤倫斯基強調，相較於川普個人，更重要的是美國的制度體系將變得十分脆弱。美國將不再是世界領導者，在國際間的影響力將相當於零。眼見華府不再是重量級玩家，威權國家及其領導人將紛紛投入賽局，效仿蒲亭。

另一方面，澤倫斯基2日出席在新加坡舉行的國際安全事務論壇「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue），在場邊記者會回應數家媒體與中國有關的提問時，發言明顯較以往直白、強硬。

由烏克蘭推動的烏克蘭和平峰會將於本月中旬在瑞士舉行。澤倫斯基說，俄羅斯正利用中國在亞太區域的影響力、利用中國外交官，說服、施壓各國不要出席，以竭盡所能破壞和平峰會。

澤倫斯基連說數次「令人遺憾」、「十分不幸」，「像中國這樣強大的獨立國家竟成為蒲亭手中的工具」。

他指出，有中國支持俄羅斯，戰爭將持續更久，而中國不能一邊聲稱支持烏克蘭主權和領土完整，一邊支持侵略者。這是「戰略錯誤」，也意味中國支持戰爭，而非和平。

拜登尚未應允出席和平峰會。有媒體詢問，在美、中兩大強權領導人缺席的情況下，和平峰會是否將效果有限。澤倫斯基說，至今天為止，已有106個國家證實將派代表出席，美國也將有高階代表出席，且鼓勵其他國家參與，這與中國的立場非常不同。

澤倫斯基說，中國不僅不會有任何代表參加，更遊說其他國家不要參加。此外，他在新加坡期間未能與任何中方代表會晤，儘管烏方已多次請求會見中國不同層級的代表。

他坦言，烏克蘭沒有與中國接觸的有力管道，因為「中國方面不想要」。同時，澤倫斯基說，他希望能與中國國家主席習近平會面，他相信雙方有許多值得討論的議題，包括貿易。

澤倫斯基去年4月曾與習近平通話。澤倫斯基今天說，習近平當時承諾不會向俄羅斯提供武器，但如今來自不同情報機關，包括來自烏克蘭情報機關的各項跡證顯示，有些東西透過某種方式、借助於某些管道，「經由中國」（via China）流入俄羅斯市場。

澤倫斯基指出，有些俄羅斯武器的組成部分「來自中國」（from China），但他說他必須提到，「有些東西是來自其他國家」。

澤倫斯基強調，他這麼說不意味有些國家是有意識地將這些東西賣給俄羅斯，以便俄羅斯的飛彈可以攻擊烏克蘭。不過，只要掌握相關情資，關於特定產品無論是來自世界何處、如何規避制裁進入俄羅斯市場，烏克蘭都會與盟友夥伴分享資訊，以利他們採取措施阻止這樣的轉運，「我們正為此奮鬥」。

許多分析將烏克蘭與台灣面對的安全威脅類比。現場有媒體詢問，在這個脈絡下、以及考量中國對俄羅斯的支持，烏克蘭是否考慮檢討「一中政策」。澤倫斯基在回應該媒體其他問題之餘，未回應「一中」相關提問。（編輯：何宏儒）1130603