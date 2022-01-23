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比利時范愛特凡珂返國前檢測陽性 澳網選手第2人

2022/1/23 21:48
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（中央社墨爾本23日綜合外電報導）比利時網球女將范愛特凡珂（Alison Van Uytvanck）今天成為澳洲網球公開賽第2位打包返國前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢陽性的球員，她說，自己「症狀非常輕微」。

范愛特凡珂19日在女單第2輪不敵中國選手王薔，20日和丹麥選手陶森（Clara Tauson）搭檔又在女雙首輪落敗。

范愛特凡珂在個人IG貼文表示：「我離開墨爾本返回比利時前的篩檢結果是陽性。」

「我目前在隔離中，遵循所有規定。我的症狀輕微，期待下次回來會更強。」

法國選手洪柏特（Ugo Humbert）則是首位已知染疫的選手，他19日透露，他在離開澳洲前的篩檢呈現陽性。

澳網對球員的篩檢是選擇性並未強制，促使男子第3種子、德國男網好手茲韋列夫（Alexander Zverev）說出，他擔心「有些選手已染疫」。

在墨爾本公園球場的官方出席者，像是工作人員，每天接受快速抗原檢測，結果為陰性才能繼續待在現場。

澳網選手也收到快篩試劑，但並非強制檢測，只有在出現症狀時才會強制要求他們篩檢。

澳洲網球協會主席提列（ Craig Tiley ）上週替澳網防疫規定辯護，澳網規定所有球員抵達澳洲必須有PCR檢測，每5至7天必須再檢測。

「目前為止，這套規定運作良好，也很成功。」（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1110123

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