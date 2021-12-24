早安世界》各地明起轉濕冷 27日中部以北下探12度高山可能飄雪
各地明起轉濕冷 27日中部以北下探12度高山可能飄雪
氣象局23日表示，25日起冷空氣及華南雲雨區東移，各地轉濕冷，持續影響至28日清晨。最冷時間點是在27、28日清晨，中部以北、東北部約12、13度，其他地區約14、15度。另外，由於水氣和溫度能配合，25日至27日間山區有降雪機會，以27日機會最高。（看完整報導）
去年薪資中位數50.1萬 疫情衝擊增幅0.48%寫4年新低
行政院主計總處23日公布去年工業及服務業受僱員工全年總薪資中位數為新台幣50.1萬，平均每月約4.2萬元，年薪中位數在過去8年穩定成長，累計增加近6萬元，但至今全台仍有半數受僱員工年薪未達51萬元，而且在疫情影響下，中位數較前一年僅增加0.48%，增幅是4年來最低。（看完整報導）
投資台灣方案延至113年可望增4萬職缺 資格新增淨零碳排
行政院院會23日通過將投資台灣三大方案延長3年至民國113年底，預期新增4300億貸款額度，吸引投資規模可達9000億，估計創造4萬個就業機會，新增條件為配合淨零碳排政策，廠商未來若無法節能減碳將無法申請。截至目前為止，投資台灣三大方案已吸引1116家超過1兆6073億元投資，預估創造12萬8199個就業機會，後續尚有63家企業待審。（看完整報導）
11月工業生產指數年增12.19%連22紅 製造業指數衝新高
經濟部23日公布11月工業生產指數為137.86，年增12.19%，創下連續22個月成長的最長紀錄，且指數為歷年次高，其中製造業指數141.16則是衝上歷史新高水準，年增13.13%，原因是晶圓代工、構裝IC產能滿載以及產業面板生產續增，推升表現。（看完整報導）
台灣英國駕照免試互換明年起開放申請 效期6年
台灣與英國23日簽署「台英免試互換駕照瞭解備忘錄」，為第14個與台灣相互實施免試互換駕照的歐洲國家。居住在台灣的英國駕照持有人，可於2022年1月1日起申請換發台灣駕照，在英國持台灣駕照者，也是同日開始申請，有效期限為6年，自簽發日起算。（看完整報導）
化解總預算逕付二讀爭議 朝野協商決定恢復委員會審查
立法院院會21日通過民進黨團所提將111年度中央政府總預算案自委員會抽出逕付二讀，引發國民黨籍立委強烈抗議。對此，朝野黨團23日協商達成共識，由民進黨團於24日院會提出復議，回復至原本各委員會審查的階段，各黨團並且同意總預算案中公務預算部分，最遲應於111年1月28日以前完成三讀程序。（看完整報導）
指揮中心：免疫不全或低下8類對象 第3劑應打全劑量
指揮中心23日表示，癌症、器官移植、洗腎以及免疫力不全或低下等8類對象，應於第2劑COVID-19疫苗間隔28天後，施打全劑量的基礎加強劑，以獲得較佳保護效果。馬偕兒童醫院醫務部專員邱南昌表示，各種疫苗都能讓免疫力大為提升，建議第3劑接種莫德納、輝瑞BNT與高端疫苗，但若之前接種其他廠牌有嚴重不良反應，醫師評估也可接種AZ疫苗。（看完整報導）
上班族肺部毛玻璃結節 馬偕無創切片揪早期肺癌診斷率大增
45歲上班族柳先生健檢發現肺部1.5公分毛玻璃結節，馬偕醫院施行無創導航手術，找出最佳路徑探鑽至病灶，取出檢體後確診為肺腺癌第1期，讓診斷率從3成提高至8成。馬偕外科部副部長黃文傑說，2公分以下肺結節較難透過影像判斷良性或惡性，且侵入性確診檢查的風險較高，經諮詢評估，或可考慮以相對風險較低的無創導航手術，確認是否為肺癌。（看完整報導）
日本京都Omicron社區傳播 專家警告已多地擴散
日本繼大阪府之後，京都府23日也出現一例COVID-19變異株Omicron確診，為20多歲的女性，她也沒有海外旅遊史、傳染途徑不明，判斷為社區傳播病例。日本政府防疫分科會會長尾身茂說，Omicron應已在多地傳染。（看完整報導）
矗立24年紀念六四國殤之柱遭拆除 香港大學：衡量整體利益
香港大學23日證實已徹夜拆除在校園內矗立24年的六四紀念雕塑「國殤之柱」。創作這座約8公尺高雕塑的丹麥藝術家高志活告訴法新社，校方此舉「奇怪」、「令人震驚」。港大表示，這座雕像已日久老化，參考獨立法律意見及做風險評估後，「衡量了大學的整體利益，作出此決定」，並稱從未批准在校園放置有關雕像，有權採取適當處理。（看完整報導）
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